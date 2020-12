“Podemos fue al diálogo presupuestario sin líneas rojas, eso ya es un cambio importante”

–Use su experiencia para comparar. ¿Puede ser la negociación presupuestaria menos complicada que recuerda?

–Es difícil hacer comparaciones, porque cada proceso responde a un contexto y a unas circunstancias. Lo que sí puedo decir es que no hay una negociación presupuestaria fácil, porque depende de la pluralidad política, de las estrategias, de las crisis, pero sobre todo porque normalmente hay más necesidades y expectativas que recursos con los que poder darles respuesta.

–Pero siendo los actores en algún caso coincidentes, ¿no percibe actitudes diferentes en algunos?

–Es cierto que nos encontramos una situación muy excepcional, y eso también marca una diferencia. Atravesamos un momento muy duro desde el punto de vista económico, social y sanitario que a todos nos hace reflexionar sobre la importancia del esfuerzo conjunto para sacar adelante unas cuentas que puedan responder de la mejor manera posible a las necesidades que existen.

–¿Tira también el contexto político nacional? Hablo sobre todo de Podemos.

–Cada contexto es diferente. Lo que es positivo de todo esto, para no echar la vista atrás ni pensar en lo que pudo haber sido y no fue, es que Podemos se ha enfrentado a esta negociación sin líneas rojas, y eso supone un cambio importante, porque hasta hace poco no era así. Es positivo, y todavía más en unas circunstancias como las actuales. Permite acercar posturas y buscar esos acuerdos necesarios para poder dar respuestas efectivas a los ciudadanos.

–Podemos lamenta que el PSOE haya querido contar con la derecha, y que eso haya impedido contar con un presupuesto más ambicioso en lo social. ¿Le casa con lo que ha oído hasta ahora, le sorprende?

–Hemos hablado con todas las fuerzas políticas y hemos llegado a esta situación en la que el diálogo continúa con algunos partidos que han marcado una posición determinada. Ha habido una negociación intensa, no exenta de tensiones, con pasos adelante y retrocesos, pero también con muchos acuerdos que se plasman en el proyecto que ha entrado en la cámara y con el que Podemos ha reconocido sentirse identificado.

Si no van a presentar una enmienda de totalidad, es que no se sienten tan incómodos con el presupuesto que ha llegado a la cámara, entiendo que no les incomoda tanto como para no seguir hablando.–¿Cómo está de cerca el acuerdo definitivo?

–Desde el principio hemos trabajado por un acuerdo amplio que dé solidez a un instrumento potente para poder hacer frente a la situación actual. Éste es un presupuesto clave para Asturias y el diálogo continúa, pero las cuentas han llegado al trámite parlamentario con un armazón sólido que es fruto del esfuerzo compartido de cinco fuerzas distintas que han obviado sus diferencias ideológicas en busca de ese acuerdo. Ahí está su fortaleza.

–Son cinco, y el PP dice que ha sido excluido, que no ha recibido información...

–El PP primero pidió exclusividad en la negociación, después un trato preferente y terminó excluyéndose del diálogo. Todavía está a tiempo de no quedar al margen, pero por ahora ha optado por aislarse con Vox.

–¿No es esa foto del PP votando en contra con Vox la que más conviene políticamente al PSOE?

–Al PSOE lo que le conviene es una foto en la que Asturias cuente con la herramienta más potente, que es el presupuesto, como instrumento fundamental para un momento tan crucial como éste. Eso y un respaldo amplio en el que todos trabajemos por el mismo objetivo de poner en marcha unas cuentas que permiten hacer frente a la situación actual, pero también facilitan la respuesta ágil ante los imprevistos que puedan surgir y que movilizan todos los recursos disponibles. Es necesario sacarle el máximo provecho con las mejores políticas para dar las mejores respuestas en este momento.

–Los populares también les han reprochado que no haya apenas inversión productiva con recursos propios o la insuficiencia del fondo covid...

–Yo invitaría al PP a analizar el proyecto con detenimiento y no desde un punto de vista parcial, sino con una visión de conjunto que le permita ver que hay diferentes actuaciones que se complementan y se refuerzan. Sí, hay fondos que vienen de la UE o condicionados a una determinada finalidad, pero también hay recursos propios. Hay que tener en cuenta que cuando hay una crisis, los ingresos caen. Y me gustaría que el PP, cuando nos cuenta tantos cuentos sobre las cuentas públicas, me dijera qué haría si hubiéramos tenido muchos menos recursos propios por las decisiones fiscales a la baja que ellos suelen poner sobre la mesa. En el presupuesto hay un incremento de la inversión productiva y social, un fondo covid para apoyar a los sectores que puedan cerrar por la pandemia y medidas de estímulo económico y empleo. Moviliza muchos recursos de forma muy diferente a otras crisis, en las que lo que había era restricciones y limitaciones que ni siquiera produjeron desarrollo económico.

–El Gobierno del Principado ha tomado medidas que en una coyuntura extremadamente sensible han soliviantado a los afectados. ¿Teme un desgaste que pueda condicionar la legislatura?

–Un Gobierno tiene que tomar decisiones y en estas circunstancias muchas de ellas son difíciles y duras tanto para quien las toma como sobre todo para aquellos a quienes afectan. Un Gobierno debe asumir la responsabilidad de sus medidas y éste la asume. Todas las decisiones tienen un coste, es normal, y más en una situación como ésta, pero lo importante no es tanto el desgaste como que uno esté haciendo lo que cree que tienes que hacer. Si piensas sólo en las encuestas o en las repercusiones políticas no estarás tomando las decisiones como debes. Y eso siempre es más fácil para el que está en la oposición. No es lo mismo decir que hacer.

–El Congreso debatirá una propuesta de Unidas Podemos, nacionalistas e independentistas a favor de la oficialidad del asturiano. ¿La Junta deberá hacerle caso si se aprueba?

–Las iniciativas en los parlamentos, salvo las leyes, son de orientación. Es conocido lo que lleva el PSOE en su programa electoral y este es un tema que está en la agenda política, que no se ha abandonado, pero la situación que estamos atravesando nos lleva a centrar los esfuerzos en las cuestiones que ahora mismo son fundamentales. Se abordará cuando se den las circunstancias para ello. Se seguirán dando pasos, pero no vamos a adelantar acontecimientos.