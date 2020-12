La hostelería asturiana no se resigna y seguirá peleando por abrir sus negocios. Pese al intenso frío y la lluvia, más de 1.500 representantes del sector tomaron el centro de Oviedo para alzar la voz y clamar por su futuro, por la apertura inmediata, por celebrar cenas de Navidad y aprovechar este mes de diciembre para al menos cubrir gastos y ahuyentar a la ruina. Simultáneamente, unos 80 camiones y furgonetas de suministradores de la hostelería circulaban colapsando el tráfico. El Principado revisará el miércoles los datos de la situación epidemiológica y decidirá si permite la apertura y en qué condiciones. El sector advierte: no vale una apertura que suponga un cierre encubierto; no lo admitirán. Y mantendrán las medidas de presión con sus exigencias. Los más exaltados plantearon continuar con acciones más contundentes, que la patronal Otea descartó con un llamamiento a la calma y a movilizarse “dentro de la ley”, rechazando la desobediencia civil con aperturas incontroladas.

La tensión se palpaba al mediodía de ayer en el Paseo de Los Álamos de Oviedo. La Delegación del Gobierno había prohibido la manifestación convocada por la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, rebajándola a una concentración. Y eso provocó el cabreo de los hosteleros, que optaron por saltarse los límites y ocupar también el tramo comprendido entre las calles Marqués de Santa Cruz y Uría, lo que derivó en un colapso circulatorio que suscitó la reacción airada del conductor de una compañía de reparto urgente y un enfrentamiento verbal con uno de los manifestantes que hizo que intervinieran agentes de la Policía para calmar los ánimos. También un responsable policial –al que se le llegó a caer la mascarilla y no atinaba a colocarla cubriéndole la nariz– y el presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, sostuvieron unas acaloradas palabras al respecto de la ocupación de la carretera. La imagen corrió como la pólvora por las redes sociales y tras la concentración, desde Otea se hizo circular por los grupos de Whatsapp un mensaje en defensa del agente: “Os pido a todos que no carguemos contra el policía. Él estaba trabajando y un desliz (por la mascarilla) no va a ningún lado. Seamos conscientes y profesionales desde Otea. Gracias a todos”.

Mientras tanto, sonaban las caceroladas, los pitos, los petardos, las bocinas de los coches de los suministradores y se coreaban eslóganes como “Queremos trabajar”, “Barbón, dimisión” y “Manos arriba, esto es un atraco”. En un momento dado llegaron dos coronas de flores, acompañadas de sendas cruces, en cuyas cintas se podía leer: “Nos quieren matar, pero no lo conseguirán”. Las pancartas poblaban el tramo ocupado por la protesta y en las que se podía leer, entre otras, “Necesitamos ayudas para ERTES, hipotecas, alquileres IBIS, terrazas...” o también “soy hostelera obligada a cerrar. Tengo 0 ingresos y con todos los gastos fijos. Mi establecimiento tiene todas las medidas anticovid. Sólo pido trabajar”; “La hostelería no es el problema, es parte de la solución”; “No somos los culpables, no al cierre de la hostelería”, o “¡Plan de rescate ya!”.

Las exigencias de los hosteleros se resumen en dos: apertura inmediata de los negocios y compensaciones económicas, que no ayudas, por un cierre obligado que consideran injustificado, remarcó el presidente de Otea.

José Luis Álvarez Almeida indicó durante su discurso que el sector “no entiende” el motivo para que en el resto de España los negocios estén abiertos y en Asturias continúen clausurados. “Entendemos la pandemia y entendemos la situación sanitaria, pero si el resto de comunidades tienen locales abiertos, no entendemos por qué nosotros no”, enfatizó.

Por eso reclama la apertura inmediata, pero “tiene que ser con unas condiciones para que nuestros negocios sean rentables. No podemos perder las cenas del mes de diciembre. Le decimos a Barbón: abrir es abrir de verdad, no de cualquier manera. Tenemos que hacerlo de manera que los negocios sean sostenibles”. De ahí que, según las restricciones que imponga el Principado cuando revise la situación el miércoles, muchos negocios quizás opten por permanecer cerrados. “No se trata de cuánto gano, sino de cuánto menos voy a perder”, explicó el presidente de Otea. “No podemos perder las cenas de Navidad”, clama un sector que factura en este mes aproximadamente el 30 por ciento de todo el año.

"Espero que el cierre en este sector no le provoque la misma sensación que los perimetrales y no se equivoque (también)”, porque la hostelería "no es foco de contagio"

De ahí que, según explicó Álvarez Almeida, Otea ya presentó al Ejecutivo regional un plan de condiciones para la reapertura con medidas restrictivas que incluyen mantener el cierre de las barras y mantener la distancia de dos metros entre mesas, con una ocupación máxima de seis personas por mesa. Y por supuesto, con mascarilla y todas las medidas higiénicas que ya se estaban empleando antes de que se decretara el cierre del sector el pasado 3 de noviembre.

Álvarez Almeida también se refirió a las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que admitía que los cierres perimetrales que se levantaron ayer no habían sido tan eficaces como había previsto, mientras que la clausura de la hostelería había sido una de las que mejor resultado había dado para contener la expansión del covid-19. “Esas declaraciones causan miedo. Espero que el cierre en este sector no le provoque la misma sensación que los perimetrales y no se equivoque (también)”, porque la hostelería "no es foco de contagio". Y reiteró que desde la patronal asturiana Otea"lo dijimos una y mil veces y lo seguiremos diciendo: nosotros no somos el problema, somos parte de la solución".

“Las medidas sanitarias las llevamos cumpliendo desde el 14 de marzo, cuando nos confinaron (...) Siempre las hemos defendido por estrictas que fueras. Hemos sido los primeros en elaborar protocolos contra el covid-19. Hemos ayudado desde el minuto uno a lucha contra esta pandemia”, afirmó Álvarez Almeida en su discurso.

“No entendemos que el virus sea diferente en nuestros locales que en otros establecimientos, cuando desinfectamos cada vez que entra un cliente. No entendemos por qué de un día para otro, sin avisar, son nuestros negocios los que tienen que sufrir las cancelaciones”, enfatizó el presidente de Otea.

También remarcó que el sector “seguirá luchando para que nuestros negocios sigan vivos”, y que se han pedido compensaciones por tenernos cerrados. Le hemos dicho al Gobierno que las compensaciones no valen para salvar al sector. Alguien está haciendo mal los números. No valen compensaciones mínimas para taparnos la boca. No nos valen porque con eso no salimos adelante. Vamos a seguir dando la batalla pese a quien le pese”, afirmó el presidente de Otea arrancando aplausos de los asistentes.

El ocio nocturno también ocupó un lugar preminente en la protesta. En una gran pancarta de la Asociación de bares de copas de Oviedo (Ábaco) se podía leer: “Cerrados desde marzo 2020. Cero ingresos, cero ayudas. La música no contagia”. “¿Cuándo va a haber ayudas de verdad para el ocio nocturno, que llevan casi nueve meses sin ingresos?”, cuestionó Álvarez Almeida. “¿Y cuándo van a llegar las ayudas estatales? ¿Cuándo el Gobierno nacional va a poner sobre la mesa el plan de recuperación?”.

Y aplauso cerrado para Patricio Sánchez, más conocido como Titi, el hostelero que desde hace días da vueltas 12 horas diarios alrededor del Parlamento asturiano como medida de protesta.