Los hosteleros asturianos contaron ayer durante su concentración en el centro de Oviedo con la presencia y el apoyo de representantes del PP, Ciudadanos y Vox, cuyos portavoces coincidieron en las críticas al presidente del Principado, Adrián Barbón, por mantener la hostelería clausurada.

Teresa Mallada, presidenta y portavoz del PP, aseguró que la protesta de ayer es “la prueba más evidente de que Adrián Barbón está sordo y vive en un mundo totalmente alejado de la realidad. Parece mentira que presuma de ser de Laviana cuando no se entera de cuáles son las necesidades de sus vecinos”. También añadió que la revuelta del sector hostelero “se veía venir. Nos hemos quedado descolgados del resto de comunidades autónomas. El Gobierno (regional) toma medidas arbitrariamente sin estar argumentadas, por eso recurrimos la decisión de los cierres, porque a día de hoy no conocemos los argumentos que sustentan una decisión tan drástica sin estar justificada. Nuestro sector de la hostelería ya no puede más”, afirmó.

Susana Fernández, portavoz de Vox en la Junta General del Principado, señaló que al conocer que se mantenía el cierre de la hostelería envió una carta al presidente regional para que retomara el diálogo con el sector. “Es necesario que se encuentre una solución que les permita abrir de forma inminente. En situaciones extremas la clave está en adaptarse, no en prohibir, restringir o cerrar negocios”, añadió.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, llamó la atención sobre el “empeño” de Barbón de mantener cerrada la hostelería pese a reconocer que en este sector no se han producido brotes relevantes. “Debería fijarse más en los contagios en las residencias de mayores, que ya triplican las tasas de la primera ola, y dejar a los hosteleros que se ganen la vida. No es justo arruinar a miles de familias con excusas y buscando culpables que no son. La hostelería debe abrir ya y recibir compensaciones a la expropiación de su trabajo, que es lo que están sufriendo”.