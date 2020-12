Los mayores que tienen su domicilio habitual en residencias podrán salir a casa de un solo familiar durante las navidades, según prevé el protocolo que se elabora actualmente en el marco conjunto del Sistema de Atención a la Dependencia y en el Consejo territorial de Salud.

La portavoz del Ejecutivo y consejera, Melania Álvarez, avanzó ayer algunos de los requisitos o condiciones que incluirá dicho protocolo, a fin de minimizar los posibles riesgos que entrañan esas salidas: “Serán a un domicilio concreto, no diferentes, por un período de tiempo determinado. Es decir, no se tratarán de salidas y entradas de poco tiempo. Y para el reingreso se hará una prueba de diagnóstico y habrá un período de aislamiento posterior en la residencia”, comentó Melania Álvarez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer. Las palabras de la consejera de Derechos Sociales suponen un giro respeto a los planes de la semana anterior cuando había declarado que no estaba previsto abordar cambios de protocolo en las residencias de mayores, que facilitasen las salidas, para evitar riesgos tanto a los mayores residentes como a los trabajadores, dada la situación epidemiológica que se vivía en los centros, con un repunte de casos positivos y fallecimientos. En la última semana hubo 22 brotes y se registraron 83 fallecimientos.