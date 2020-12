La borrasca "Dora" ha dado algo de tregua a Asturias este domingo, aunque no mucha. La buena noticia es que el puerto de Pajares se ha reabierto al tráfico de camiones, aunque se mantiene la recomendación de circular con cadenas. Tres carreteras siguen cerradas a la circulación por la copiosa nevada que ha caído durante el fin de semana: la de los Lagos de Covadonga, la de Sotres (Cabrales) hasta el límite con Cantabria y la de Tuiza al Puerto de La Cubilla, en Lena. Se obliga a circular con cadenas por once vías de la red regional, además de quince puertos. Cerrados al tráfico este domingo, según la información facilitada por el 112, están el Alto de Bustella, El Connio, La Marta y Tarna.

Este domingo no pudo ponerse en marcha el operativo del Plan de Transporte a Los Lagos de Covadonga debido a la nieve acumulada en la carretera y que las máquinas no pudieron retirar. Eso sí, aun se aguardan esperanzas de que este lunes las quitanieves despejen la calzada para que puedan subir los buses-lanzaderas hasta el área de servicio de Buferrera. El citado Plan estaba programado del 5 al 8 de diciembre, ambos inclusive, coincidiendo con el puente festivo de la Constitución. Reguladores de la empresa pública Tragsa controlan desde el sábado y previsiblemente hasta este martes el acceso a la C0-4 a la altura de la rotonda de El Peregrino, en el real sitio de Covadonga, para evitar que algún vehículo "despistado" trate de esquivar la barrera automatizada y ponga rumbo a los Lagos de Covadonga con el consiguiente peligro a causa de la nieve. Entre tanto, otros operarios facilitan información estos días en el centro de Visitantes "Casa Dago", en la ciudad canguesa, informa J. M. C

Si nada se tuerce, y el tiempo no lo impide, la primera subida en los buses-lanzaderas desde la terminal de Cangas de Onís hacia los lagos de Covadonga partiría, de no haber nuevas modificaciones, a las 9.00 horas y la última está programada para las 18.00; mientras, la última de bajada del área de servicio de Buferrera en dirección a la ciudad canguesa está prevista a las 19.00 horas. La carretera entre Covadonga y Los Lagos permanecerá cerrada al tráfico entre las 8.30 y las 19.00 horas.

Un manto blanco ha recibido la mañana de este domingo a numerosos vecinos de pueblos de montaña. La nevada ha sido copiosa, sobre todo, en el Suroccidente. En el puerto de Leitariegos se ha registrado una de las temperaturas más bajas de la jornada, a a 3,5 bajo cero. Pero el récord ha sido en Pajares, con menos 3,8 grados. Le siguió Degaña, con 2,4 bajo cero. En Somiedo y Aller superaron por los pelos los 0 grados. La máxima ha sido registrada en la estación de Cabo Peñas, con 10,1 grados. Aquí el viento ha llegado a alcanzar los 70 kilómetros por hora, si bien en Busto han llegado a los 71.

También ha llovido de forma considerable, si bien la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no tiene ninguna cuenca en alerta. Todo lo más hubo esta mañana cierto riesgo de desbordamiento, habitual por otra parte cuando hay lluvias persistentes, en el río Linares, en Villaviciosa.

La plaza semanal de Cangas de Onís, bajo mínimos