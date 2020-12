El eucalipto no es una especie invasora. Lo dijo primero el Ministerio de Agricultura –a través de un informe científico– y ahora lo acaba de ratificar la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de una sentencia que tiene bastante enjundia para los bosques asturianos. Algunos organismos ecologistas habían puesto a los eucaliptos en su lista negra al considerar que cortan la expansión de las especies locales.

Sin embargo, la denuncia que ha dado lugar al fallo no partió de ningún grupo ecologista, fue el Ayuntamiento gallego de Teo – a través de una demanda a la que se unieron un buen puñado de concejos de la vecina Galicia– el que pidió ponerle freno al eucalipto. Lo hicieron después de no estar de acuerdo con el Gobierno nacional. Sin embargo, la justicia se ha alineado con las tesis de Madrid. Entiende el Tribunal Superior de Justicia que “la sala no puede concluir que exista una evidencia científica de la necesidad de incluir al eucalipto en el catálogo de especies invasoras”. Con esa contundencia se expresaba el juez. Una victoria en primera instancia para compañías como Ence, aunque contra el fallo cabe recurso. El Ayuntamiento de Teo tiene un mes para recurrir. Las reacciones de la industria papelera –que tiene en el eucalipto su principal materia prima– no se han hecho esperar. La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) señaló que el fallo garantiza “la continuidad de las plantaciones de eucalipto, esenciales tanto en el desarrollo rural como en la mitigación del cambio climático”. Mientras, Ence señaló ayer que se trata de una “especie necesaria para la bioeconomía” y puso el acento en los enormes ingresos que proporciona a propietarios forestales.