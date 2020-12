“Todos los gobiernos, no solo el central, deben arremangarse para compensar los cierres”

–¿Qué curte más, estrenarse en obligaciones de gobierno o tener que gestionar la pandemia?

–Nuestra experiencia de gobierno está atravesada por tener que gestionar una crisis sanitaria que, en cascada, también es económica y social. Tenemos que ser honestos y reconocer que la respuesta puede llegar tarde para algunas personas, aunque sea muy duro de asumir. Pero este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Ya hubiéramos querido que en la crisis de 2008 se hubiera generado una protección para los colectivos en situaciones más vulnerables, pero queda mucha tarea por hacer.

–¿Por ejemplo?

–El ingreso mínimo vital tiene que llegar, de verdad, a todas las personas que lo necesitan y no puede haber excusas burocráticas porque no se entienden.

–¿Ha tenido que entrar Unidas Podemos en el Gobierno para que el PSOE pueda dar carpetazo al último Presupuesto de Rajoy y Montoro, de 2018?

–Lo innegable es que en estos Presupuestos Generales se ha conseguido una mayoría más amplia que la de la investidura. El presidente Pedro Sánchez y también el vicepresidente Pablo Iglesias han tejido acuerdos para que la mayoría de la investidura crezca y sea más sólida. Sabíamos que era necesario ampliar esas mayorías para poder tener una estabilidad y unos Presupuestos decentes, en los que aumenta un 150 por ciento la partida de sanidad pública, un 157 por ciento las políticas de igualdad, un 80% la de ciencia o el 60 por ciento los servicios sociales.

–La gente se queja en las calles de que están llegando antes los cierres que las ayudas para cubrir pérdidas. ¿Es una asignatura pendiente?

–La realidad es que para que nos cuidemos todas, hay quienes no pueden seguir con su actividad, válida y totalmente necesaria. Si por medidas sanitarias concretas no la pueden realizar, entonces tiene que hacerse cargo el Estado. Hablo de compensaciones y exoneraciones de pagos. No podemos dar la espalda a la hostelería y el comercio. Los pymes y autónomos con un local cerrado empiezan su mes con pérdidas de mil o mil quinientos euros y luego tienen que vivir. De esto también toca hacerse cargo.

–¿Cómo ?

–Pues quienes tienen un gran tenedor por arrendatario, igual se les exonera el alquiler mientras no puedan estar abiertos y quienes tienen particulares como arrendatarios, tendrán que contar con una compensación por las mensualidades que no van a recibir de una persona que no puede levantar la persiana. Toca que todas las administraciones, y no solo la central, se arremanguen y comprendan cuál es la situación.

–¿En qué se va a notar en Asturias el nuevo Presupuesto?

–Habrá una subida en la inversión y en todo lo que garantiza los derechos sociales. Habrá un incremento en ayudas a la Dependencia, que permitirá reducir las listas de espera. Y las personas que cojan la Feve van a notar la mejora. Se va a notar en el día a día de los asturianos y asturianas.

–¿Qué le resultó más sencillo a Unidas Podemos para tejer los nuevos Presupuestos acordar con Bildu o votar a favor de la partida para la Casa Real?

–Acordar con otras fuerzas políticas con representación en el Congreso tiene que ser, como dijo la portavoz socialista Adriana Lastra, una cuestión de normalidad democrática, y además ya tocaba. En el Presupuesto hay subidas muy importantes mientras que la de la Casa Real, es de cero por ciento. Dicho esto, nuestro compromiso es seguir trabajando en un horizonte republicano, que está cada vez más próximo. Si la ciudadanía pudiese pronunciarse hoy, se decantaría por una jefatura del Estado electa en vez de sanguínea. Los valores que defendemos parten de la igualdad radical de todas las personas que un sistema con una Corona no puede garantizar.

–¿Entonces forma parte de las contradicciones a asumir para estar en el Gobierno?

–Por que no nos guste que haya una partida para la Corona , no vamos a renunciar a participar en unos Presupuestos del Estado.

–¿Un año en el Gobierno no basta para sacar adelante el Estatuto Electrointensivo?

–La actividad de este año en el Congreso no ha podido ser la normal por la pandemia. Hubo que gestionar una cantidad muy alta de documentos legislativos de pura urgencia. La ministra de Industria ha dicho que el Estatuto va a llegar cuanto antes y confío en que así sea porque es una demanda urgente.

–¿Recogerá las alegaciones presentadas por los gobiernos de Asturias y Galicia?

– Ese trabajo lo está haciendo Industria pero un Gobierno que se caracteriza por la escucha no va a desoír lo que digan los Ejecutivos de Asturias y Galicia.

–¿Qué le parece la tensión entre Arcelor y su plantilla?

–Necesitamos derogar la reforma laboral de Rajoy en su totalidad para garantizar los derechos de los trabajadoras y que no se permitan hacer recortes a empresas que obtienen beneficios. La situación me parece verdaderamente preocupante, y al margen de esos cambios legislativos, el Gobierno de Asturias tiene que decir algo.

–¿Será la legislatura de la oficialidad del asturiano?

–Sí, sin duda. Siempre he defendido la oficialidad del asturiano, el lugar para ello es el Estatuto de Autonomía y confío que esto ocurra en 2021. Se dan las circunstancias para que sea así, hay un sentir absolutamente mayoritario. Sería normalizar una realidad lingüística y reconocer unos derechos que históricamente se han negado.

–¿El acuerdo presupuestario estatal allana el entendimiento para el Presupuesto de Asturias?

–No será difícil ponerse de acuerdo si no se deja a nadie atrás y se apuesta por las posibilidades industriales, culturales, sociales y agrarias del país. Pero defender la justicia social no es algo que lleven todos los grupos parlamentarios en su programa. Así que además de honestidad, será preciso exigir coherencia para que haya acuerdo.

–Lorena Gil acaba de presentar su renuncia como diputada en la Junta. ¿Cómo valora los movimientos y los enfrentamientos internos en Podemos Asturias en los últimos meses?

–En primer lugar estoy profundamente agradecida a Lorena por el trabajo de todos estos años, su compromiso y la responsabilidad con la que lo ha realizado. En la pandemia actual me resulta un poco obsceno hablar de cuestiones internas de los partidos, que me parecen inevitables y creo que se deben gestionar puertas adentro.

–¿Se implicará en el proceso asambleario de Podemos Asturias del próximo año o lo seguirá, desde un plano discreto?

–Como siempre he dicho estoy al servicio de un proyecto estatal pero, sobre todo, al de mis compañeros y compañeras en Asturias.

–¿La organización que salga de esa asamblea autonómica será más próxima a Pablo Iglesias?

–Es necesaria una renovación. Ya llevamos un tiempo con una dirección determinada y un revulsivo en esa línea es necesario, siempre hablando de propuestas, no tanto de las caras y los puestos.