Carmen Aguirre Fernández es el ejemplo de que nunca hay que confiarse con el coronavirus. Con apenas 19 años acabó intubada en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias a causa del covid. Su padre la contagió tras dar positivo a raíz de un brote en su lugar de trabaja (aquí puedes leer toda su historia). La joven ovetense ha querido expresar su agradecimiento al personal sanitario tras su dura estancia hospitalaria a través de esta carta remitida a LA NUEVA ESPAÑA:

El pasado 16 de noviembre de 2020 cumplí 19 años ingresada por covid en el HUCA. Días antes mi familia y yo estábamos confinados por ser mi padre PCR positivo por covid asintomático debido a un brote surgido en su trabajo. Yo ya llevaba dos semanas sin salir de mi casa, pues la Universidad impartía la docencia de forma online. La fiebre me comenzó a subir y la saturación de oxígeno en sangre me marcaba en el pulsioxímetro cada vez más baja, sintiéndome cada vez más y más fatigada. Soy asmática desde pequeña. Tuve que ser ingresada de urgencia por covid en la planta del HUCA cuarta A, donde me dibujaron una pancarta de felicitación el día de mi cumpleaños. Lo más duro fue no poder celebrarlo con mi familia.

Mi situación fue empeorando a pesar del esfuerzo del personal de enfermería y de los médicos. Finalmente, mis padres reciben la terrible llamada del médico de que tenía que ser ingresada en la UCI número 3, ya que en planta no disponían de los medios necesarios para mi recuperación. Primero intentaron solventar mi falta de oxígeno con las gafas de alto flujo, pero al final la médica de la UCI tuvo que tomar la decisión de intubarme. A pesar de la sedación, fui consciente de todo lo que tuvieron que hacer por mí. El ambiente era de una actividad frenética. Luchaban por salvar la vida de los pacientes covid, siendo yo la más joven de todos.

Finalmente superé la delicada situación gracias al enorme esfuerzo de todas esas personas que están luchando por la vida de otras en el total anonimato. Esta vez me trasladan a la planta quinta B del HUCA, donde de nuevo recibo un trato inmejorable, pasando las horas en la cama sin poder levantarme. Al principio apenas podía hablar, ya que las cuerdas vocales estaban inflamadas a consecuencia de la intubación. Además, no podía incorporarme porque me mareaba y mis piernas no eran capaces de sostener mi cuerpo. Esta vez tuve la ayuda de una fisioterapeuta.

Por todo esto, quiero expresar mi enorme agradecimiento a todas las personas que lucharon por mí y a las que siempre estaré eternamente agradecida. Estas personas siguen ahí luchando por todos nosotros y es poca toda la gratitud que les podamos demostrar. Me di cuenta por primera vez de la fragilidad de la vida y de vuestra maravillosa labor en esos momentos tan cruciales.

Gracias.