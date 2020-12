“España y Portugal deben aunar esfuerzos para concurrir a los fondos europeos”

–¿Cuándo y por qué decide irse a Portugal?

–Decido irme a vivir a Portugal, después de regresar de París y tras unos meses en Londres, pues la Comisión Europea me concedió una beca de primer trabajo. Cuando llegué a Portugal, a mi despacho, Telles, pensaba en quedarme los seis meses de prácticas y volver. Pero lo cierto es que mi vida profesional y personal han determinado que, con muchísimo gusto, siga viviendo, y por muchos años espero, en este país. Mi contacto permanente con España y con el mundo empresarial español no me deja echar de menos a mis raíces.

–¿Es fluida la relación entre las empresas españolas y portuguesas o España vive de espaldas a su país vecino?–España vivió de espaldas a su país vecino durante años, pero los números de la última década nos llevan a concluir que Portugal es un gran aliado comercial y estratégico para el mundo empresarial español. Por ejemplo, las empresas adjudicatarias del transporte urbano del área Metropolitana de Oporto fueron todas españolas. Hoy en día no solamente empresarios, sino personas físicas, deciden trasladar su residencia a Portugal por sentir que el país, además de proporcionar ventajas fiscales importantes, resulta extremadamente agradable e interesante para vivir. –¿Cuáles son las mejores vías para avanzar en esa relación?

–Para el mundo empresarial es fundamental encontrar un compañero de negocio legal que les acompañe y entienda perfectamente qué pretenden. No solamente es conveniente hablar el mismo idioma sino, también, compartir cultura, hábitos y costumbres. Los asesores locales se convierten en compañeros y su apoyo resulta fundamental en la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de internacionalización.

–¿Los vaivenes políticos en España ha influido de alguna manera en Portugal a efectos de inversión de capital español?

–No, las ventajas fiscales que Portugal propone a la inversión extranjera se han mantenido, sin perjuicio de los diferentes partidos políticos que han gobernado en Portugal. Este país es un punto geográfico estratégico de Europa, es el país vecino de España, de fácil acceso y con potencial para muchas áreas de negocio que el mercado local no logra cubrir.

–¿Por qué es más atractivo Portugal que España para invertir?

–Pensemos que hay un tipo impositivo en IRPF al 20% para las personas físicas, independiente de los importes que perciban a título de rentas del trabajo, contra un 49% de tipo máximo en España. Las empresas cuentan con diversos apoyos en determinadas zonas industriales y el coste de la mano de obra es inferior, no solo porque el Salario Mínimo Interprofesional sea un 35% más bajo, sino porque hay un porcentaje altísimo de la población activa portuguesa que cobra el salario mínimo.

–Los fondos europeos para superar la crisis del covid-19 se presentan como una gran oportunidad. ¿España y Portugal deberían presentar proyectos comunes para captar mayores recursos de la Unión Europea, en un contexto de cada vez mayor concurrencia competitiva?

–Sí, creo que España y Portugal deberían aunar esfuerzos en este sentido y presentar de forma activa proyectos de desarrollo de infraestructuras, transporte, industria, tecnología e innovación.

–¿Cómo lleva vivir esta pandemia en la distancia respecto a su familia?

–La pandemia es algo nuevo en nuestras vidas. No nos ha quedado otra que aceptar el desafío y reinventarnos en el ejercicio de nuestras profesiones y en el modo como nos relacionamos con nuestras familias a través de los medios tecnológicos. La pandemia ha implicado una evolución tecnológica y de comportamiento a nivel laboral que considero fundamentales en el mundo global en el que vivimos.

–¿Piensa poder venir a Asturias en estas navidades?

–Iré como todos los años, pero esta vez tras 10 días de confinamiento, con un test PCR negativo recién hecho, siempre con mascarilla y manteniendo las distancias.