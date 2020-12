El hostelero "plantado" ante el parlamento asturiano avisa: "No nos dejarán reabrir"

Aunque este miércoles 9 de diciembre está previsto que se analice la situación y la evolución de la pandemia (las cifras van a la baja y este martes ha habido un centenar de casos) para ver si es posible que bares, cafeterías, sidrerías y restaurantes retomen su actividad, Sánchez tiene claro que no va a ser así y que al menos le queda por delante otra semana más de protesta en Oviedo: metido en su caja de madera adornada con todo tipo de mensajes reivindicativos y cubierta por una sombrilla en el cruce de las calles Fruela y Principado.

" tendrían que dejar a los centros comerciales. Si no, ¿cómo justifican mantenerlos cerrados? Nos tienen cerrados por las aglomeraciones, así que si nos dejan a unos tendrán que dejar a los otros, y me temo que a las grandes superficies no quieren todavía", reflexiona el hostelero de Siero con LA NUEVA ESPAÑA en una lluviosa y fría tarde de martes, Día de la Inmaculada, sin apenas un alma a su alrededor. Lo de las inclemencias meteorológicas no en ningún problema para Titi Sánchez, quien ha pasado todo el puente las doce horas diarias de rigor (de 9.30 a 21.30 horas) "plantado" delante de la Junta, para lo que ha hecho frente a dos borrascas, "Dora" y "Ernest", que han dejado muy bajas temperaturas y lluvia incesante. "Tengo más miedo a estar en un hospital que a estar aquí", asegura.

Titi Sánchez agradece la solidaridad de la gente, que no para de acercarse a ofrecerle comida, bebida, dinero y lo que haga falta. Días atrás recibió una de las visitas que más ha disfrutado, la de su padre Eusebio, 94 años y todo un veterano del sector hostelero en Asturias. Algún que otro compañero se acerca por allí, "sobre todo los amigos", aunque sería deseable "que hubiera más por aquí instalados" porque así "se haría más presión".

El hostelero tiene claro que ahí estará, delante de la Junta, "hasta que haga falta".

Ni "Dora" ni "Ernest" le asustan frente a la que les está cayendo encima a los hosteleros asturianos: "No me meto en que haya que cerrar, motivos de salud habrá. Pero lo que no podemos es aguantar esto nosotros solos; la administración nos tiene que ayudar".