El servicio de Urgencias del HUCA ya luce su Belén navideño. Está hecho con materiales reciclados como cajas de medicamentos y, por supuesto, este año a las figuras no les falta la mascarilla. A pesar de los duros momentos por los que pasa la sanidad en plena pandemia, no han querido renunciar a esta tradición. "El covid no puede con el espíritu navideños de este servicio", dice uno de sus trabajadores.

Un año más, el servicio de Urgencias del @HUCA_Asturias pone su Belen de material reciclado. Un gran trabajo coordinado por Silvia Castro, en el que colabora mucha más gente. La COVID-19 no puede con el espíritu navideño de este servicio. pic.twitter.com/GavBv2oIAe — Pablo Herrero Puente (@PabloHerrero71) 7 de diciembre de 2020

Las imágenes de este Belén han suscitado todo tipo de comentarios en redes sociales. A quienes felicitaban a Silvia Castro, encargada de coordinar el trabajo, por su labor y quienes se entretenían en averiguar de qué estaba hecho cada elemento.