La patronal teme que Asturias no llegue al reparto de fondos europeos: “Vamos tarde”

El Principado, optimista.

Los mandatarios autonómicos tienen una visión radicalmente contraria. “El Principado está en buenas condiciones para sacar el mejor partido a los fondos europeos”, indicaron fuentes del Gobierno, que consideran además “de justicia” que la región figure “en cabeza” a la hora de acceder a las ayudas por sus “rasgos diferenciales: el envejecimiento, la despoblación y, sobremanera, el impacto de la transición energética, con tanta repercusión sobre nuestra base industrial”. Aspectos a los que hay que añadir otras ventajas que observa el Ejecutivo: “Una industria verde y digital, atractiva para el talento; unos servicios públicos de calidad, preparados para atender a las nuevas necesidades; y una región cohesionada, con un medio rural fuerte y capaz de frenar el despoblamiento, en primera línea de la igualdad y la diversidad, orgullosa de su cultura y audaz, dispuesta a asumir nuevos desafíos”.

“No es una carrera alocada”.

“Las expectativas creadas sobre los proyectos son comprensibles, pero el aprovechamiento de los fondos no es una carrera alocada, no se van a repartir de forma irreflexiva o por orden de llegada”, subraya el Gobierno asturiano, que considera que “lo esencial” será “contar con buenos proyectos, sólidos y bien orientados”. Y frente a los anuncios de otra comunidades autónomas, que ya han anunciado proyectos concretos, con nombres y apellidos, inversión estimada y hasta puestos de trabajo previstos, el Ejecutivo opta por la cautela: “Antes que hacer públicos de manera precipitada ideas o proyectos (que ya existen), el Gobierno del Principado prefiere trabajar con eficacia, discreción y de forma ordenada para estar en condiciones de presentar a las distintas convocatorias (en el momento en que se proyecten) los correspondientes proyectos, antes que ceder a impulsos producto de cierta ansiedad o de urgencias políticas que nada añaden a una correcta gestión de los fondos”, apuntaron fuentes de la Consejería de Administración Autonómica, que encabeza Juan Cofiño.

Un nuevo modelo de región.

El Ejecutivo de Adrián Barbón tiene claro que a la hora de elegir el destino del dinero europeo Bruselas primará “la calidad de los proyectos, su valor de acuerdo con las líneas estratégicas que se plantean y la buena gestión de los fondos”. También tiene claros los objetivos, más de un centenar, que se han incluido en el Mapa de Estrategias de Asturias, que se aprobará en breve y que sienta las bases de “un nuevo modelo de región”. Entre esos objetivos generales figuran “la transformación de la industria tradicional hacia un sistema eficiente energéticamente y no contaminante y el impulso de nuevos yacimientos industriales vinculados al ámbito tecnológico, la biomedicina, la economía del agua, el hidrógeno o los residuos”. Y fija asimismo los sectores en los que Asturias debe apoyarse para redirigir su modelo productivo: “Economía verde y sostenibilidad; Salud y longevidad; y cohesión territorial y conectividad”. Además, como elementos transversales, el mapa incluye las acciones relacionadas con “la digitalización y la economía circular”.

Dar fluidez a las ayudas.

El Gobierno del Principado ya ha puesto en marcha la estructura organizativa para “dar fluidez a las ayudas europeas”, con la creación de un comité de asesoramiento, integrado por el Ejecutivo y la sociedad civil (FADE, UGT, CC OO, Universidad, FACC, Cámaras de Comercio y ACOM), para acordar estrategias; y una oficina de proyectos europeos (aprobada pero no constituida aún), que agrupará y evaluará los proyectos. El Gobierno de Asturias asegura que estas acciones demuestran que está “empeñado en obtener el máximo rendimiento de las ayudas” y que se emplea “a fondo en alcanzar el máximo nivel de acuerdos con los agentes sociales y económicos”. Otras regiones, por el contrario, parecen ir muy por delante y ya han anunciado decenas de proyectos que presentarán al Gobierno central para acceder a los fondos europeos. Pero, cuidado, algunos expertos advierten de que puede que no sea oro todo lo que reluce. Podría ser que algunos mandatarios estuvieran intentando “colgarse medallas” de una carrera que ni siquiera ha comenzado.

Galicia, en cabeza.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijoó ya ha presentado 104 proyectos, ha analizado más de 200 y aprobará en unos días una Ley de reactivación económica para agilizar las inversiones mediante la “simplificación administrativa”: habrá una ventanilla única, todos los informes tendrán que emitirse de forma simultánea y se aplicará el “silencio positivo”, por lo que si en tres meses no hay informe definitivo el proyecto seguirá adelante. La Xunta aspira a lograr unos 9.500 millones en ayudas, con los que pretende crear más de 18.000 empleos, entre directos e indirectos. Ha creado una comisión interdepartamental, de la que forman parte todas las consejerías, y a la que asesora un comité de expertos económicos, que canalizará y planificará todos los proyectos. El Gobierno, además, celebra foros con las principales empresas gallegas, entidades financieras, profesionales y centros de conocimiento, con el objetivo de sumar nuevas propuestas y nuevos socios.

Proyectos “tractores”.

El Ejecutivo gallego ha señalado siete “proyectos tractores” que considera “maduros” y capaces de “arrastrar” otras iniciativas y generar mucha actividad complementaria. Serán considerados “estratégicos” y tendrán una regulación específica, con todas las ventajas posibles para cumplir plazos y culminar las inversiones. Son: un centro de economía circular (525 millones y 800 empleos), una fábrica de fibras textiles a partir de la madera (700 millones y 800 empleos), una planta de hidrógeno verde (65 millones y 80 empleos), el suministro de potencia renovable (eólica y solar fotovoltaica) a los tres anteriores, un centro de innovación y conocimiento, un laboratorio digital sobre procesos 4.0, el internet de las cosas (IoT) y el BigData, y una cadena logística sostenible (una flota “verde” de camiones).

El País Vasco, sin “secretos”.

El Gobierno de Íñigo Urkullu también va por delante: envió ya en agosto al Ejecutivo central una lista con 66 proyectos “tractores”, pero posteriormente añadió más iniciativas. Aspira a recibir 13.000 millones de los fondos europeos. Y, como Galicia y a diferencia de Asturias, no tiene “secretos” y revela sus propuestas concretas. Las más destacadas, un corredor del hidrógeno-polo de descarbonización (400 millones), una línea ferroviaria entre Sarratu-Basauri y el hospital de Galdakano (500 millones), la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Loiu (129 millones), la mejora de la línea de tren Balmaseda-Bilbao y su conexión con la zona sur de la capital vizcaína (246 millones) y un túnel entre las dos márgenes de la ría de Bilbao (403 millones). Además, pretende invertir 94 millones para convertirse en “líder de la bioeconomía en el sur de Europa.

Sánchez se vuelca con el País Vasco.

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha anunciado varios proyectos de su cosecha para Euskadi (no ha expuesto ninguno para Asturias, de momento), como la conexión de la “Y” vasca con el puerto de Bilbao y la Variante Sur Ferroviaria (802 millones), la llegada de la alta velocidad a Vitoria y Bilbao (556 millones), la construcción de las estaciones AVE (509 millones) y las conexiones de la “Y” vasca con el tramo Basauri-Bilbao (257,5 millones) y con el nudo de Arkaute (235 millones).

Alianzas público-privadas.

Hay también iniciativas vascas con capital público-privado, entre las que destacan el proyecto Green Deal I-DE de digitalización de redes eléctricas y centro de control en Larraskitu, en Bilbao, en colaboración con Iberdrola (1.763 millones); una “gigafactoría” de baterías de ion-litio (como la que pretendía para sí Asturias) con el apoyo de un consorcio de empresas como Mercedes, CIE, Petronor, Enagas, Iberdrola, Irizar e Ingeteam (1.120 millones); cinco parques eólicos con Iberdrola (270 millones); y el ya citado corredor del hidrógeno, en colaboración con Petronor.

Cantabria, por la investigación.

El Gobierno de Miguel Ángel Revilla ya ha revelado 103 proyectos, con los que pretende lograr ayudas por valor de 2.673 millones. Los más destacados, el Centro logístico de La Pasiega, el Museo de Prehistoria y Arqueología y un plan contra la despoblación. Impulsa asimismo 14 proyectos para potenciar la investigación, que según sus cálculos supondrían una inversión de 156,5 millones: prevención de bioamenazas (23 millones), Instituto Cántabro de Estudios Avanzados (ICEA) (22,5 millones), Plataforma Integrada de Medicina Personalizada y Tecnológica (20 millones), Plataforma Integrada para la Investigación y transferencia en Materiales (13,5 millones), e Industria del Conocimiento y la Innovación al Servicio de la Transición Ecológica (17 millones), entre otros.

Valencia “roba” a Asturias.

La Comunidad Valenciana desarrollará, en alianza con Ford, una fábrica de baterías como la que quería Asturias, la primera de iones de litio para coches eléctricos de España. Hace un par de años, Asturias se había postulado para albergar una factoría similar. Primero, el Principado había mostrado su interés en la megafactoría que Tesla iba a abrir en Europa. No cuajó porque la compañía de Elon Musk optó por Alemania para su primer proyecto en suelo comunitario. En una segunda intentona, el Gobierno del Principado se había postulado para acoger el proyecto que manejaban unos inversores chinos para instalar en España una fábrica de baterías de coches eléctricos. Pero los asiáticos han decidido marcharse a la capital del Turia.

Cataluña aspira al “premio gordo”.

La Generalitat cree que debería recibir unos 30.000 millones, el equivalente a su presupuesto anual. Sería un auténtico “premio gordo”, pues supondría más del 20 por ciento de las ayudas “Next Generation UE” previstas para España. Entre los proyectos que ya ha anunciado el Gobierno catalán destacan el de convertir el aeropuerto de Alguaire (Lérida) en un centro aeroespacial de lanzamiento de pequeños satélites, la fabricación de coches eléctricos en la región (en colaboración con Seat), una fábrica de baterías eléctricas de hidrógeno, el diseño de chips (procesador para supercomputadores) para dejar de depender de USA y China (costaría 500 millones de euros), un campus urbano, aceleradoras de startup, un campus de educación, la generación de energía verde mediante placas fotovoltaicas en instalaciones públicas y polígonos industriales, mejoras en el metro, el tranvía y el ferrocarril, y acelerar las obras del Corredor Mediterráneo, en especial la mejora de los accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona

Castilla y León no concreta.

Como Asturias, Castilla y León se mantiene en el campo de las ideas generales. En septiembre constituyó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea y el 11 de octubre envió al Gobierno de España un documento con 71 iniciativas de recuperación y resiliencia. No obstante, es una mera declaración de intenciones, sin proyectos concretos. Propone, por ejemplo, invertir en “empleo y talento para una economía digital y sostenible o transformar el medio rural desde la transición ecológica, la digitalización y la innovación”. Una de las estrategias de la región vecina tiene que ver con Asturias y el resto del Noroeste: “Reforzar la colaboración con comunidades autónomas con intereses comunes, entre ellas aquellas con desafíos demográficos, para defender las mismas líneas estratégicas”. No consta que los dos gobiernos hayan hablado aún sobre ello.

La FADE, comprometida.

La patronal asturiana lleva meses de trabajo, desde antes de la pandemia, elaborando estrategias e iniciativas y orientando a las empresas para que accedan a unas ayudas que pueden servir par modernizar Asturias. De hecho, la FADE ya tiene en sus manos treinta proyectos empresariales concretos, que prefiere no desvelar y que presentará en breve al Principado. Ha creado tres grupos de trabajo y colabora con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para impulsar iniciativas conjuntas.

Anuncios grandilocuentes.

Empeñada en sensibilizar, ayudar y orientar sobre la importancia de los fondos está la asociación “Compromiso Siglo XXI”. Fernando Méndez-Navia dirige uno de sus tres grupos de trabajo, el denominado “Europa”, de carácter transversal. Es escéptico sobre los anuncios grandilocuentes: cree que muchos de los proyectos concretos que anuncian algunas comunidades autónomas no pasan aún de ser ideas, y propone “ponerlos en cuarentena”. Su preocupación es la necesidad de que Asturias diseñe un “proyecto de país o de región”, para “saber hacia dónde queremos ir”.

Mensaje de tranquilidad.

Méndez-Navia ve “un poco excesiva” la alarma generada por la posibilidad de no llegar a tiempo a los fondos europeos. Y lanza un mensaje de tranquilidad: “Estamos a tiempo de sobra, aunque no nos podemos dormir. Y España lleva muchos años dormida por la burocracia y los problemas en la contratación pública”, subraya. “Hay que prepararse bien y tener muy claro en qué queremos gastar las ayudas, y en este punto sí me gustaría que Asturias estuviera realizando un trabajo de reflexión sobre sus necesidades y sus aspiraciones. Y que fuera transparente. No somos los únicos, ni somos los peores; estamos metidos en un barco que no camina bien”, indica.

Lluvia de millones.

Lo que está a la vuelta de la esquina es una auténtica lluvia de millones: España tendrá que ejecutar cerca de 200.000 millones de euros en los próximos siete años. Un paquete de ayudas que incluye 140.000 millones del fondo denominado “Next Generation EU”, ideado para afrontar las consecuencias de la pandemia de covid-19 y propiciar la recuperación económica. De esta última cantidad 72.750 millones se destinarán en los próximos tres años a transferencias (a fondo perdido) que deben ir dirigidas a proyectos relacionados con la transición ecológica, la transición digital, la mejora del capital humano, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

España, mala gestora.

La experiencia dice que España gestiona mal las ayudas. De hecho, en el último marco financiero plurianual (2014-2020) solo ha logrado certificar un tercio de los fondos disponibles, poco más de 19.000 millones. “Y si gestionar 56.000 millones ha generado tantos problemas y tantos retrasos, ¿qué pasará ahora que el dinero disponible se multiplicará por cuatro?”. Los expertos temen que, una vez más, la pérdida de ayudas sea millonaria, porque el volumen de fondos excede con mucho las capacidades de España, para tramitarlos y para ejecutarlos.

La burocracia, un problema.

El objetivo de la UE es que se gaste de forma eficiente y con rentabilidad social. Los fondos tienen que ser un catalizador de actividad económica y de empleo. Bruselas quiere además que las ayudas no beneficien solo a las grandes empresas y que alcancen también a las pymes. Pero las autoridades comunitarias ya han advertido a España de que su enorme carga burocrática puede dar al traste con la consecución de fondos, así que el Gobierno prepara un real decreto para agilizar las tramitaciones de los proyectos.

Exigencias de la “Europa triste”.

Un problema capital: los plazos impuestos por los países del Norte (la denominada “Europa triste” o “club de los ricos”) son tan ajustados que las administraciones españolas tendrán que ponerse las pilas. Los proyectos tienen que estar ejecutados al menos en un 70 por ciento en 2023 y las inversiones deben estar totalmente ejecutadas y justificadas en diciembre de 2026.

Una España verde y digital.

Objetivo del Gobierno es, con la ayuda de los fondos europeos, conseguir “una España verde, digital, sin brechas de género, cohesionada e inclusiva”, según figura en las líneas directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez estima que los fondos europeos permitirán incrementar los Presupuestos del Estado en unos 5.000 millones, lo que ayudará a que el PIB español se incremente el próximo año en 8.780 millones de euros y que se creen 121.200 nuevos empleos. El punto de partida será el 30 de abril, fecha tope para que el Gobierno de España presente su programación definitiva (ya ha entregado un borrador). Después habrá que poner letra a esa música. Mientras tanto, las comunidades autónomas ya tuvieron que entregar en octubre al Gobierno español la primera versión de su “mapa de estrategias”, que deben completar este mes.

“Este es el último tren y Asturias tiene que cogerlo porque podría ponerla, por fin, en el siglo XXI; hace falta un proyecto de región” Alberto González Director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)