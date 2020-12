Salud notifica 115 casos y 6 muertes, uno de los datos más bajos de la segunda ola

La clave de esta aparente mejora es que, si se mantiene, podría permitir al Principado autorizar la reapertura de la hostelería en su reunión prevista para mañana. Los números son ajustados y desde Salud no se atreven a posicionarse de un lado u otro. Los 115 casos reportados ayer suponen un bajada considerable a la estimación que se había hecho hasta ahora sobre la evolución de la pandemia, pero también el número de pruebas realizadas es demasiado bajo como para poder compararla con datos recientes. La tasa de positividad, un dato más objetivo, sí parece haber bajado del 6% definitivamente (su reducción es constante desde hace ya más de diez días), pero los expertos y asesores de Salud Pública esperan que “pronto” logre bajar un punto más. Estas mismas fuentes inciden en que la mejora en Asturias está siendo “muy rápida” y defienden que la realización de menos pruebas diagnósticas es más una consecuencia que una causa. “Hay una parte de la actividad de pruebas de diagnóstico ligada a la incidencia y otra ligada a la actividad de detección”, razonan, por lo que atribuyen en parte la menor realización de PCR y tests de antígenos a la disminución del número de contactos estrechos por la también disminución de los positivos a lo largo de este mes.

Pese a que estos balances diarios pueden “ir por picos” y no arrojan por sí mismos un balance fiable, del conteo de estos días depende que Asturias rebaje de un riesgo “muy alto” a uno “alto” su tasa de incidencia acumulada en 7 días, un marcador que Salud tiene como referencia para permitir abrir la hostelería y los centros culturales. Ese indicador debe bajar de 125 mañana a muy tardar y ayer estaba en 132,2. Si la región no suma más de 310 casos entre hoy y mañana, manteniendo una media de 155 contagios diarios, logrará la tasa esperada. Los número son tan ajustados que conseguir o no el objetivo depende del número de pruebas que se realicen estas 48 horas y de que no surja ningún nuevo gran brote en residencias. Desde el Gobierno regional, por su parte, no se atreven a dar un pronóstico sobre la reapertura de la hostelería. Ni siquiera transmiten sensación alguna sobre si la región va camino de cumplir con la condición indispensable impuesta por Salud. “No hay nada”, se limitan a decir fuentes del gobierno. Lo que sí se da por hecho es que, de producirse, la vuelta de los bares sería “muy gradual” y con un aforo limitado, incluso al 30%.

El sector implicado tampoco se atreve a dar una valoración. En la patronal hostelera Otea no han tenido noticia alguna del ejecutivo de Barbón, que revisará la situación de los locales mañana miércoles. Como muy pronto, el jueves podrían empezar a abrir. Pero no saben por dónde irán los tiros. “No se ponen en contacto con nosotros para nada y la situación es preocupante. No es fácil abrir un negocio de un día para otro, hay que poner muchas cosas en orden”, expresan desde Otea, donde no paran de recibir consultas de hosteleros. “Tenemos una presión tremenda, todo el mundo quiere saber si van a poder volver a funcionar o no”, admiten desde la patronal, que, no obstante, esperan recibir luz verde el miércoles. “Mantener este sector cerrado en diciembre es una catástrofe, más después de haber perdido un puente en el que sabíamos que íbamos a tener gente”, lamentan.

Los hosteleros afirman no tener claves para interpretar si un subidón diario de casos de covid es algo puntual o les aleja de la reapertura, o si, por el contrario, el bajón registrado ayer les es favorable o tiene más que ver con la reducción en las pruebas PCR realidad. Reina la incertidumbre.

Residencia de Cabueñes.

Por su parte, trabajadores del centro residencial para personas con discapacidad de Cabueñes, en Gijón, aseguran que el recurso adolece de falta de personal y que ya se han registrado los primeros problemas. En concreto, la queja citada viene de los auxiliares educadores del módulo 3, que afirman que “lo normal” sería que cada módulo tuviese a tres trabajadores o, en caso de festivos, dos. Pero el pasado 2 de diciembre, siempre según el relato de los manifestantes, este módulo se quedó con una sola auxiliar. “Trajo consecuencias serias. Entre ellas, las autolesiones de una joven residente que comenzó a golpearse fuertemente la cabeza contra las paredes”, relatan en la queja, que da otro ejemplo: “Otro residente que tiene un conocido historial de agresividad atacó a la auxiliar que estaba trabajando sola”. La versión de estos trabajadores está refrendada por los sindicatos del centro, y los responsables del recurso, alegando que era festivo, no comunicaron la suya.