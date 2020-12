Ciudadanos, Foro Asturias y Vox han expresado su descontento con las medidas de apertura establecidas por el Gobierno regional para la hostelería y cuestionan el criterio que ha llevado a tomar esas decisiones.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, celebró que el Gobierno “haya accedido a relajar las medidas restrictivas, pero consideramos que estas llegan con cierto retraso”. La formación naranja considera que el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón “no ha aclarado cuáles son los criterios que han seguido para la toma de estas decisiones”.

“Los hosteleros necesitan poder abrir ya sus negocios, pero la priorización del uso de terrazas y la prohibición del uso de la barra no será posible en muchos casos. Por un lado, no todos los negocios hosteleros disponen de terrazas. Además, la mayoría de los clientes no querrán consumir en ellas debido a las bajas temperaturas y las frecuentes precipitaciones que caen en estas fechas”, ha indicado Susana Fernández.

La portavoz de Ciudadanos ha insistido en que “muchos de los bares asturianos se caracterizan por disponer de pocas mesas de interior y amplias barras. Si las barras no pueden utilizarse, muchos de los negocios se verán abocados a seguir cerrados. Por ello, es importante que las ayudas aprobadas hasta ahora se gestionen de manera diligente para todos aquellos que no puedan abrir”. Susana Fernández ha añadido que el ocio nocturno vuelve a ser olvidado y no se ofrecen alternativas a corto plazo.

En términos similares se expresó el portavoz y presidente de Vox, Ignacio Blanco: “La apertura llega tarde. Debería haberse mantenido abierta siempre con las medidas sanitarias que se venían respetando”.

Blanco abundó en que “la hostelería no es foco relevante de contagios” y resaltó que el propio Barbón “animaba a consumir y tomar culinos de sidra en vasinos de colores”. “Muchos hosteleros ya no podrán abrir sus negocios porque ya han cerrado definitivamente”, ha dicho.

El portavoz de Vox espera que “esta medida de apertura muy limitada no se use para limitar o retrasar las compensaciones que merecen todos estos trabajadores, autónomos y empresarios”.

Por parte de Foro, Adrián Pumares, portavoz de este partido, insistió en que “una vez más, el Gobierno del Principado de Asturias ofrece a los asturianos y las asturianas cero explicaciones científicas a medidas como por qué tiene que haber cuatro comensales por mesa o por qué dos metros de distancia entre las sillas en el interior de los locales de hostelería”.

El diputado forista ha criticado también que “una vez más se demora la publicación en el BOPA de la hostelería hasta el viernes”. Pumares se mostró preocupado por el hecho de que se “haya reducido el número de pruebas PCR realizadas respecto a los días anteriores, y las explicaciones del consejero no terminan de convencernos".