La hostelería asturiana vive horas de inquietud y expectación ante la decisión que anunciará esta tarde el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre la posible apertura de sus negocios y, si es así, las condiciones que se les impondrá. Entre 150 y 200 hosteleros -según cálculos policiales- se concentraron este mediodía ante la Junta General del Principado para protestar y hacer públicas sus exigencias, recogidas en un manifiesto al que dieron lectura representantes de la plataforma Sos Hostelería Avilés. Autónomos del Nalón (ATN) apoyaron con sus pancartas, coreando junto a los avilesinos "Barbón dimisión" y "Queremos trabajar" mientras hacían estallar sonoros petardos. A un lado, representantes de la patronal Otea mostraban su apoyo a Titi Sánchez, el hostelero de Siero "plantado" ante el Parlamento asturiano desde el pasado 28 de noviembre en señal de protesta.

María José Díaz Modino, en calidad de portavoz de la plataforma avilesina en la que también hay representantes de distintos sectores económicos (comercio, gimnasios y taxistas entre otros), dio voz a las cinco "exigencias, que no peticiones" al Gobierno regional. La primera son indemnizaciones "urgentes e inmediatas", que son imprescindibles ante el "gravísimo daño generado" por el cese obligado de la actividad. También, que todos los afectados (trabajadores y autónomos) perciban el 100 por ciento de la prestación que les corresponda, sin perjuicio de sus derechos en cuanto a cotizaciones a la Seguridad Social y el desempleo.

Otra de las exigencias es que se les permita participar en el plan de desescalada y se tengan en cuenta sus planteamientos "evitando el cierre encubierto por producirse en condiciones inasumibles para los sectores afectados", y que se adopten las medidas necesarias para que se paralicen todos los gastos fijos y cargos tributarios mientras no se reanude la actividad. Además, exigen al Ejecutivo regional que constituya una mesa de negociación en la que participen todas las asociaciones y plataformas de todos los sectores afectados para elaborar un plan de rescate con fondos económicos suficientes de cara a futuros cierres si se producen nuevas olas de contagios.

Mientras se leían estas exigencias, en un lateral mantenían un intenso intercambio de opiniones el portavoz de la plataforma de hosteleros del Nalón, Adolfo González, y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, quien posteriormente se limitó a indicar que "este sector necesita abrir ya, y ya advertimos al Gobierno regional que hay situaciones desesperadas y que si esto se mantienen, pueden surgir grupos radicales que serían difíciles de controlar".

Adolfo González, por su parte, añadió posteriormente que desde ATN se mantienen diferencias sustanciales con Otea, sobre todo en cuestiones relacionadas “con los ERTE”. “Nuestra pretensión es que no se despida a nadie”, apuntó el portavoz de los hosteleros del Nalón, que subrayo que “queremos abrir, pero con el 100 por ciento de seguridad sanitaria. Si no se puede, pues que los gastos fijos, como hipoteca, alquiler, o autónomos, no se paguen, eso es lo justo”. Exigió a Álvarez Almeida que no tilde a los grupos de hosteleros que no están de acuerdo con Otea como radicales, y añadió que “nosotros no recibimos sueldo de ninguna organización”.

El comité de crisis del covid-19 se reunirá a las 17.00 horas y dos horas más tarde, a las 19.00, está prevista una rueda de prensa del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Salud, Pablo Fernández, para anunciar las decisiones adoptadas.

Pasacalles en Gijón

Nueva acción reivindicativa de la plataforma Hostelería con Conciencia. Hoy, desde la Casa Sindical, un nutrido grupo de hosteleros formó un pasacalles informativo para recorrer los diferentes barrios de Gijón. Lo que reclaman es poder abrir con los datos sanitarios favorables, pero mientras eso sucede, piden exoneración de los gastos fijos del cierre, una legislación que permita afrontar con ciertas garantías si la situación de la pandemia vuelve a repetirse y "respeto por los trabajadores del sector". Esta es otra de las muchas acciones que la plataforma hostelera ha venido realizando a lo largo de las últimas semanas.