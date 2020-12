El comienzo del deshielo amenaza con nuevos desprendimientos e inundaciones

Los trabajos de estabilización y retirada de escombros comenzaron este martes; sin embargo, no se pudo habilitar aún un carril de paso. Esto complica la comunicación a numerosos pueblos de Cangas del Narcea e Ibias. La vía alternativa es a través de Tormaleo hacia Degaña o por los puertos del Connio o El Palo. Más difícil lo tienen los vecinos de los ocho pueblos de la parroquia de Abanceña, que se quedaron sin su único acceso rodado y deben usar pistas sin asfaltar. El Ayuntamiento acondicionó un paso alternativo por un camino entre El Valle y Sevil. Los vecinos creen que se podría haber evitado de actuar en la zona tras el argayo de febrero de 2019. José Antonio Amago, de Casares, asegura que lo ocurrido “es una situación que se veía venir, al final fue mejor que bajara así y que no lo hiciera cuando hubiera un coche”. En el corredor del Narcea (AS-15) hubo un corte a la altura del embalse de La Barca. Una piedra de gran tamaño cerró la vía ya el domingo, quedando restablecido el tráfico el lunes. Sin embargo, el martes tuvo que volver a cerrarse por otro argayo.

El nivel de agua en el manantial de Los Molinos sigue subiendo, a pesar de los esfuerzos titánicos de los operarios de Carreño y de ArcelorMittal. Con el transformador ya cubierto por el agua, en la tarde de ayer no quedó otra opción que hacer uso de dos bombas sumergibles aportadas por la siderúrgica, que conectaron al generador alquilado en Tiñana por el Consistorio. Ayer no llovió con tanta fuerza, lo que supuso una tregua. Una tercera bomba llegará desde Bilbao.

Un apartamento completamente inundado, la recepción como una piscina y todos los equipos informáticos estropeados. Es el resultado de la entrada de agua en el complejo rural “Valle del Narcea”, en Corias (Pravia). “Como no limpiaron lo que sobró del desbroce el agua no tenía por donde ir y se desbordó”, explicó Adrián Valle, propietario del negocio.

En la comarca avilesina, el temporal incrementó el caudal de los ríos por lo que los vecinos están expectantes. El Nalón baja con más agua, pero en la “isla de los kiwis”, en Soto del Barco, están tranquilos. “Ya terminamos la recolección y ahora estamos podando las plantas. El Nalón no se ha desbordado por ahora”, señaló Juan Cimas, gerente de la plantación. Aguas arriba, en Riberas, Beifar, Forcinas o Vegañán, no se quita el ojo al caudal. El río Raíces, a su paso por Castrillón, inundó algunas fincas entre Salinas y Raíces Viejo pero sin llegar a desbordarse. “En Castrillón hubo cortes de luz durante el fin de semana”, señaló el concejal de Interior de Castrillón, Javier González. Caída de árboles y ramas, grandes bolsas de agua en carreteras y caminos y vuelcos de contenedores se dieron también en el entorno de Avilés. Los vecinos de Salinas sufrieron una vez más inundaciones en la calle Luis Treillard al rebosar las alcantarillas, y los vecinos de Llaviana (Gozón), también padecieron estos días inundaciones en algunas viviendas de la zona de Zeluán. “El bombeo no funciona”, manifestó Agustín González, presidente de la asociación de vecinos “Enlaze”.

El parque fluvial de Gijón, en el barrio de Viesques, y las parroquias rurales se llevaron la peor parte del temporal. Entre el viernes y ayer miércoles, se recogieron 137,4 litros por metro cuadrado. Ello generó 15 embalsamientos de agua en diferentes lugares del concejo. Uno de los mayores sustos se produjo en la carretera de Veriña a San Andrés, donde a la altura del número 3.900 fue necesario cortar la circulación lo que provocó que el sábado se quedara atrapado un vehículo. Además, se detectaron un buen número de incidencias por caidas de cascotes procedentes de edificios y el fuerte viento que hubo a lo largo del fin de semana tumbó algunos árboles. También se produjeron dos argayos en el municipio gijonés.

En la zona urbana, el parque fluvial, en Viesques, amaneció ayer todavía con algunas zonas anegadas. Los vecinos del barrio señalan un punto concreto del enorme espacio verde donde se meclan aguas pluviales con fecales, que, según la asociación de vecinos proceden del colector de La Camocha. “Es un poco chapuza. Nos han dicho que todo se solucionará cuando esté operativo el pozo de tormentas del parque Hermanos Castro”, apuntó Luis García Álvarez, el vicepresidente de la asociación vecinal, que añadió que muchos dueños de perros permiten a sus canes bañarse en ese lugar con los consiguientes problemas de salud que ello puede generar.

Otros habituales paseantes de la zona, como Víctor Sariego, llaman la atención sobre el estado del cauce del río Piles. “Necesita limpieza, porque afecta a los puentes y toda la suciedad termina en la playa de San Lorenzo”, manifestó.

Las parroquias de la zona rural del concejo también se vieron afectadas por el temporal. Hubo dos argayos, uno en la carretera de Veranes, en Cenero, y otro en el camino de La Melendrera, en Monteana. El Ayuntamiento comenzó ayer con la carga de materiales que se han deslizado así como con la limpieza de caminos. En los próximos días se instalarán las estructuras de contención que sean necesarias. Los embalsamientos de agua en las zonas rurales del concejo se produjeron en Veriña (3), Jove (1), Porceyo (2), La Pedrera (2), Santurio (3), Ruedes (2), Deva (1), Serín (1). En vista de las malas previsiones meteorológicas, el gobierno local gijonés activó ayer a dos cuadrillas del personal de la Sección de Brigadas para limpiar sumideros y cunetas, en coordinación con las asociaciones de vecinos.

Incidencias en Siero

Las incidencias por el temporal en el concejo de Siero han sido muy limitadas, reduciéndose a algunas inundaciones en terrenos, caídas de árboles o líneas de alumbrado. El Ayuntamiento ha realizado actuaciones de retirada de árboles en Varé, Hevia (con un pequeño argayo) y Trespando. A su vez, se han producido reparaciones en las líneas de alumbrado en Varé, Trespando y el parque de La Habana de Pola de Siero. A su vez, el temporal ha dejado un argayo en Limanes y ha obligado a llevar a cabo trabajos de desatasco y limpieza del saneamiento en Argüelles, La Fresneda y Lieres.