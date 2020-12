La cultura asturiana vuelve a la vida con la ópera de Oviedo como avanzadilla: estos son los espacios que ofrecen alternativas de ocio

En estos momentos somos inmensamente felices. Y estamos seguros de que las dos semanas que nos quedan por delante con 11 funciones de #FidelioOVD y #ButterflyOVD serán inolvidables.



A todos, GRACIAS — Ópera de Oviedo (@operaoviedo) 9 de diciembre de 2020

Los primeros en disfrutar de la nueva apertura fueron los asistentes esta tarde a la ópera del Campoamor. A las siete de la tarde se estrenaba "Fidelio". El día 12 se estrenará “Madama Butterfly”. Será un “tour de force” en que se que harán once funciones en doce días. Ambos estrenos habían tenido que ser pospuestos varias veces. “Es una gran noticia y un momento único en la casa”, decía tras conocer la noticia de la apertura el director general de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela. No en vano la decisión afecta a más de 150 personas, entre elencos, Oviedo Filarmonía y equipos de ambas funciones. No son los únicos contentos.

¡Nos complace enormemente anunciaros que, desde esta mañana, el Museo de Bellas Artes de Asturias reabre sus puertas al... Museo de Bellas Artes de Asturias, Thursday, December 10, 2020

Otro que se llevó una alegría ayer fue Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias. “Estábamos deseando abrir para que la gente pueda tener en el museo un lugar donde distraerse, un puerto seguro”, afirmó Palacio.

El Jovellanos en Gijón

El teatro Jovellanos en Gijón reabrirá el sábado. Será entonces cuando se estrene la obra "Conservando memoria", que podrá disfrutarse también el domingo cumpliendo en todo momento con las restricciones que marcan los protocolos de seguridad vigentes en el coliseo gijonés. Otra de las instalaciones que se abrirán al público será el Jardín Botánico. El gran pulmón verde gijonés podrá volver a disfrutarse con los horarios habituales. En la villa de Jovellanos también se recupera la vida poco a poco en lo que a museos se refiere con apertura de centros como el Barjola.

El autocine espera al 18

Los responsables del autocine de Gijón aseguran que no volverán a abrir hasta el 18 de diciembre. El viernes será el primer día que se encontrarán de nuevo con el público asturiano.

El Niemeyer, mañana

El centro cultural de Avilés reabrirá mañana viernes tal y como han informado sus responsables. Cine y cultura se unen a la agenda de actos de los que pueden disfrutar quienes acudan a estas instalaciones.

¡Reabrimos! Mañana, viernes 11, vuelven las exposiciones y, además, ampliamos los días de apertura: durante diciembre,... Centro Niemeyer, Thursday, December 10, 2020

Títeres en Colunga

La reapertura de las salas culturales por parte del Principado ha llegado justo a tiempo para poder disfrutar de “Saltitiricol”, el Salón de Teatro de títeres, marionetas y objetos de Colunga. Una cita frustrada en marzo por el confinamiento y que se ha ido retrasando, pero que finalmente se iniciará hoy con tres funciones. Del programa inicial se ha quedado fuera el grupo mexicano, que ha suspendido el viaje, y los talleres de sombras y visitas guiadas por títeres en el Muja.

Las tres funciones se celebrarán en la sala Loreto a las cinco de la tarde con entrada libre y gratuita hasta alcanzar el aforo máximo permitido, de treinta personas. La de hoy corre a cargo de Mar Rojo Producciones, que pondrá en escena “Nina Cocinamiedos”, la historia de una mujer que captura los miedos de los niños y los cocina, transformándolos en un cuento. Mañana le toca el turno a Azul y Verde, con la obra “Bigotes Caza Ratones”, en la que un gato valiente sale a cazar ratones, pero no sabe cómo son. Finalmente, el domingo se programa “El Monstruo Revoltijo”, de É Vero Teatro, un paseo por la belleza del mar y por el peligro que suponen los plásticos de la mano de un pez abisal y varios personajes divertidos. Esta función, incluida en el programa “Asturias compromiso solidario”, ha sido subvencionada por la Federación Asturiana de Concejos y la Agencia Asturiana de Cooperación.

El coordinador cultural de Colunga, Manuel del Rivero, confía en buena edición y garantiza “el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad en cuanto a mascarillas, distancias, desinfección y registro de asistentes