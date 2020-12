La hostelería asturiana se revuelve contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, por el "cierre encubierto" que ha decretado para el sector y con el que, según la patronal Otea, condena a la ruina a miles de familias. De ahí que ya se haya convocado una nueva concentración para mañana al mediodía, que puede ser el inicio de una serie de protestas en la calle porque "vamos a seguir alzando la voz", aseguraron el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y los vicepresidentes de la organización empresarial, Javier Martínez y Fernando Corral, que no ocultaron su indignación con las medidas impuestas por el Ejecutivo regional para la reapertura de los negocios. Hosteleros de distintas zonas se están reuniendo para decidir si abren o mantienen sus negocios cerrados porque para muchos, los gastos de la apertura no se verían compensados con los ingresos.

"Sentimos frustración y decepción con un Gobierno con el que hemos sido leales" y que "se olvidó" del compromiso adquirido hace solo una semana de analizar los datos de la situación epidemiológica, valorarlos y buscar fórmulas de apertura. "No lo hizo. No hablaron con la hostelería, no quisieron hablar con nosotros". El Ejecutivo regional no volvió a ponerse en contacto con la patronal ni respondió a sus reclamos, y eso que la consejera de Turismo, Berta Piñán, se había mostrado inicialmente favorable a las propuestas realizadas por la propia patronal en las que se autoimponían restricciones, ha relatado Álvarez Almeida.

"Parece que con alguien ha hablado, será con la ciencia, y ha cambiado el discurso. En el sector hay desconcierto e indignación. Esto es un cierre encubierto porque reducir los comensales a seis y las distancias entre silla a dos metros supone una ocupación de menos del 30 por ciento del aforo. Pero un bar no puede encender la luz a un 30 por ciento, ni encender las neveras a un 30 por ciento, ni la cocina... Es la ruína".

Álvarez Almida fue incluso más allá y afirmó que él, a título personal, va a incumplir el límite de cuatro personas a la mesa. "Soy padre de familia numerosa, somos cinco, y tenemos el mismo derecho a sentarnos a la mesa que otras familias", afirmó en tono indignado.

Otro de los hándicap es el toque de queda, incluso retrasándolo a las 23.00 horas (a partir del lunes). "¿De verdad alguien cree que en plena Navidad se va a cenar a las nueve de la noche? La realidad es que no quieren que demos cenas", señalaron los responsables de la patronal. En su opinión, todas estas medidas lo que "que provocan es que la gente se reúna en sus casas, y no se junta cuatro, ni cinco, ni seis. Pero alguien debería explicar por qué en un restaurante tienen que ser cuatro, pero en una casa pueden ser seis y en una monovolumen pueden viajar siete".

En el caso del ocio nocturno y de los hoteles, la situación es igual o peor. Los primeros están cerrados desde el pasado mes de marzo, la ayuda de 3.000 euros no da para cubrir gastos y los ahorros se acaban. "Está abandonado y son más de 1.000 familias las que dependen de estos negocios. Al ocio nocturno se le ha criminalizado y se le mantiene cerrado sin que nadie haya explicado qué problema habría en abrir con los clientes sentados, sin barra, sin baile, manteniendo las medidas de seguridad... Pero se ha cerrado sin dar opciones ni alternativa", señaló Javier Martínez.

Fernando Corral también explicó la complicada situación que viven muchos trabajadores del sector. Por ejemplo, los que fueron a expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en octubre, ni siquiera están aún inscritos en las oficinas de desempleo por el atasco en la Administración. Esto supone que ni han cobrado todavía ni saben cuándo van a cobrar. Y también está en el aire lo que ocurre con los que ya no se pueden acoger a los ERTE por fuerza mayor y deben pasar a ERTE por limitación. "No dan soluciones a los problemas, sólo patada para adelante y ya está. Y nadie alzó aún la voz", señaló el vicepresidente de Otea en relación a la falta de presión sindical para defender a estos trabajadores.

Los representantes de la patronal Otea hicieron un llamamiento a todas las asociaciones, plataformas y organizaciones sindicales para que participen en la concentración convocada para mañana, a las 12.00 horas, en el Paseo de Los Álamos, en Oviedo.