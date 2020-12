José Manuel Pérez, el ovetense "agrodigital" que combina la enseñanza con el cultivo de su huerto

“Me fui aficionando al cultivo de frutales porque su mantenimiento me permite, a la vez, trabajar en lo mío. Me gusta mucho la fruta y me planteé si aquí podrían salir adelante frutas tropicales. No olvidemos que hace muchos años aquí había muchos naranjos y limoneros. Además, quería autoabastecerme. Tengo árboles tradicionales como manzanos, perales y cerezos y también mango, lichi, aguacates, kiwinos, kiwi rojo y guayabas. Dentro de los cítricos tengo una mano de Buda, un yuzu y una feijoa, y dentro de los arbustos, estoy experimentando con variedades de Physalis”, señala.

En 2014 puso en marcha un blog donde detallaba todos sus trabajos con los árboles frutales y mostraba a los lectores técnicas de cultivo, tratamiento y mantenimiento de los mismos. Sus amigos le animaron a dar el salto al mundo digital y abrió su canal.

“Comencé haciendo vídeos sobre la poda del manzano, abonos, injertos, y los comentarios fueron tan buenos que me animé a continuar con ello cuando el canal empezó a crecer con más seguidores. Entonces decidí que el cultivo más rentable que tenía para hacer realidad mi proyecto era el de plantar un vídeo y poco a poco le fui dando forma al canal como alternativa profesional al juntar mis dos pasiones: el marketing digital y la agricultura y la fruticultura”, explica.

Dado que todos sus contenidos son abiertos y de carácter gratuito, y como sus seguidores van cada vez a más demandando nuevas cuestiones, decidió iniciar una campaña de crowdfunding (financiación colectiva) en goteo.org para recaudar fondos para poder ofrecer una mejor calidad en sus vídeos y al tiempo contribuir al mantenimiento de los frutales.

A finales de noviembre pasó la primera ronda, obteniendo una financiación del 114% sobre el objetivo mínimo inicial, y ahora se encuentra en la segunda ronda, en la que siguen aumento los apoyos. “Empecé grabando con un móvil, pero ahora necesito una cámara y un equipo de microfonía para hacer vídeos de la calidad que la gente me demanda. El dinero también se destinará a acondicionar el invernadero o a invertir en herramientas, sustratos y material de trabajo”, matiza este emprendedor, emocionado con la respuesta que ha tenido a su crowdfunding.

Para este ovetense agrodigital, como él le gusta definirse, y que está poco a poco rehabilitando también la casa familiar en San Lázaro de Paniceres, el mundo digital y el rural no están tan distantes como la gente cree.

“Hoy en día hay aplicaciones para comprar vacas o mover el ganado digitalmente y también muchos contenidos que informan sobre lo que se hace en el campo a nivel de comunicación y de marca. Yo disfruto enormemente en medio de la naturaleza con un proyecto muy bonito y que además es digital”, afirma José Manuel Pérez, para quien campo y ciudad van unidos. “Aquí el campo está a pie de acera, como quien dice. Yo vengo andando a mi huerta y ya veis lo que se ve desde la finca, que tienes a un paso La Florida y, más al fondo, el centro urbano. Saber de dónde viene lo que comes y cómo cultivarlo le da mucho valor a mi proyecto”, matiza.

Entre sus trabajos más inmediatos para el año siguiente están profundizar en los cursos de poda, abonado ecológico de frutales, injertos y conservación de la fruta. “A quienes alguna vez han pensado en plantar un árbol o en cosechar su propia fruta, les animo a seguirme en Youtube. Y estoy en Oviedo, pero también, y a la vez, en la zona rural”, explica.