Las agencias reclaman “corredores seguros” para viajar fuera de Asturias

Las agencias de viajes son otras de las grandes damnificadas por esta pandemia en el sector turístico asturiano. Lograron abrir sus puertas a finales de junio tras el confinamiento y la desescalada. El negocio fue escaso, tanto que muchas oficinas ni siquiera abrieron, y las que lo hicieron apenas tuvieron ingresos para cubrir gastos, y el 23 de octubre volvieron a cerrar.

“La perspectiva es la ruina. Mientras duren los ERTE para los empleados intentamos aguantar con las escasas ayudas que recibimos los empresarios, que son las de autónomos, que dan para comer, y las del Gobierno regional y los ayuntamientos, y eso que muchos no pueden ni optar a ellas por las condiciones. Los gastos de la empresa los soportamos con nuestros ahorros, y se van agotando”, explicó Íñigo Fernández, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (Otava).

La patronal plantea que en el Principado se siga el ejemplo de Canarias, donde han decretado el cierre perimetral para poder exigir test de antígenos y reactivar los viajes. “No se puede entrar ni salir, pero si se establecieran corredores seguros y con la exigencia de las pruebas oportunas, ¿por qué las personas que estén sanas no pueden viajar?”, plantea Fernández. De hecho, de cara a la próxima Navidad ya se reciben consultas de si se puede ir a Canarias.

La actividad ahora se restringe a atender solicitudes de viajes considerados esenciales, como son básicamente los que se deben a motivos laborales, médicos o por estudios. Y no todos se pueden atender, principalmente por la escasa disponibilidad de vuelos y de conexiones.

Las personas que viajan a Asturias por alguno de los motivos permitidos pueden alejarse en alguno de los aproximadamente 150 hoteles que están abiertos para dar servicios esenciales. También pueden contar con habitaciones personal sanitario o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero en el mejor de los casos la ocupación puede llegar al 10 por ciento, explicó Fernando Corral, vicepresidente de la patronal Otea. “La apertura en estos casos es voluntaria, y no se recibe ninguna ayuda. Económicamente no compensa, porque no hay clientes y hay costes fijos que cubrir. El problema es que un hotel no se puede parar y poner en marcha de repente, así que siempre se piensa que dentro de 15 días se podrá abrir, y así llevamos más de un mes”, añadió.

Lo mismo ocurre con el turismo rural, cerrado a cal y canto y con la impresión de que se habría podido conseguir algún ingreso durante el pasado puente de la Constitución. La patronal ARCA asegura que cierran “por solidaridad con el resto del sector”, pero admiten que con el cierre perimetral en Asturias tampoco se puede abrir. “Se podría solicitar la apertura como servicio esencial, pero entonces se perderían las ayudas”, explicó. Así que estos alojamientos han decidido prepararse para “el periodo ilusionante que vendrá después”.