El alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, critica las medidas restrictivas anunciadas por el Principado para reabrir algunos sectores y apuesta por fomentar la actividad económica, “sacar a la gente a la calle”, y “no mirar tanto hacia la sanidad, que es muy importante”. Y así, afirma, se lo trasladó al presidente del Principado, Adrián Barbón: “Tenemos un diálogo fácil entre los dos”. El regidor ovetense no comprende cómo “permiten que haya reuniones de seis personas en una mesa, pero no que seis personas coman juntas en un bar. Me parece extraño. Llegan mis nietos este fin de semana y no puedo comer con mi hijo, su mujer y mis nietos”. Por contra, se mostró satisfecho con la reanudación de las actividades culturales. “Comenzó la ópera de Oviedo y estuvimos allí”, afirmó.

Apuesta por fomentar la actividad económica y recobrar la vida en las calles: “Creo que estamos mirando excesivamente por la sanidad, que es importantísima. Pero no nos podemos olvidar de la economía y el empleo. Se está haciendo un daño tremendo a la hostelería, al comercio, a todo en general. Hay que sacar a la gente a la calle, con orden, con controles, con todo lo que haga falta, pero tenemos que fomentar el consumo y que la gente no esté metida en casa”. Y realizó una alusión a la situación de la ciudadanía durante el pasado puente festivo. “Esos cuatro días metidos en casa… Es terrorífico. Imaginaba a gente en pisos pequeños, familias de 4 o 5 personas sin tener hostelería, sin tener nada en la calle, es tremendo… Creo que son restricciones que hay que ir rompiendo ya de una vez por todas. Y luego exigirle a la gente que se comporte, y el negocio que no observe las normas sanitarias, que lo cierren; pero así, así de duro”, señaló. A renglón seguido matizó que “la Policía Local puede hacer poco, solo proponen sanciones. Luego se manda a la Consejería de Sanidad. No sé qué estarán haciendo, antes estaba todo parado...”

El alcalde de Oviedo puso como ejemplo a las comunidades o países que sin aplicar medidas restrictivas han conseguido controlar la propagación del virus: “¿Cuánto tiempo llevamos cerrados? Bastante ya. Y sigue habiendo casos. Otras autonomías, no quiero citar ninguna, no cerraron nada y están bajando los contagios; y otros países no cerraron nada y tienen incidencias mucho más bajas que aquí en Asturias”, argumentó.