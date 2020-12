El retraso en la construcción y reformas de algunos recintos sanitarios, caso del Hospital de Cabueñes, de Gijón, y el déficit de los recursos destinados a la red de Salud Mental son algunos de los aspectos más criticados por los partidos de la oposición en su evaluación del presupuesto de la Consejería de Salud del Principado para el año 2021. Unas cuentas que ayer presentó el titular de este Departamento, Pablo Fernández Muñiz, en la Junta General del Principado, cuyo montante total asciende a 1.968 millones de euros, “lo que supone un incremento del 7,8 por ciento respecto al año 2020”. “Se trata de un presupuesto que está pensado para comenzar a superar los efectos sociales y económicos de la pandemia”, subrayó el titular de Salud. Pablo Fernández destacó que “el capítulo destinado a la Salud vuelve a convertirse en uno de los ejes de las cuentas regionales. Supone el 37,57% de las mismas, con un aumento de 140 millones. La inversión por habitante experimenta un importante incremento, pasando de los 1.772 de este año a los 1.917 por habitante en Asturias para el 2021”.

Los posicionamientos de los portavoces de los siete partidos representados en el Parlamento regional fueron los siguientes:

Carmen Eva Pérez (PSOE) | “Se ve un objetivo prioritario: salvar vidas”

“La Consejería de Salud tiene un objetivo prioritario: salvar vidas, en el sentido más literal, definitivo y hasta salvaje del término. A partir de ahí, deberá continuar preservando, como hasta la fecha, la salud de los asturianos y asturianas. Para ello ha elaborado un Presupuesto en el que se ha volcado todo el esfuerzo para poner a su disposición todos los recursos posibles”.

Beatriz Polledo (PP) | “Hay incumplimientos con Cabueñes y los centros de salud de Lena y La Camocha”

“Estas cuentas son una enmienda de totalidad a las políticas sanitarias de los distintos Gobiernos socialistas que han mal gobernado, mal gestionado esta región durante más de tres décadas. Son reseñables los incumplimientos con el Hospital de Cabueñes o los centros de salud de Lena y Vega-La Camocha. Yo no tengo miedo de practicar el ‘gasto consciente’, y más cuando hablamos de lo más importante que tenemos: la salud de todos los asturianos, vivan donde vivan, en occidente u oriente, en Jarrio o Arriondas. Ustedes ni gestionan ni trabajan para Asturias. Solo tienen la cabeza en Madrid. Con los socialistas, el problema es que ni salud ni economía”.

Laura P. Macho (Ciudadanos) | “No abordan lo importante: iniciar reformas de gestión”

"Son unos presupuestos de emergencia y, por ello, abordan lo urgente, salvar vidas, pero no lo importante: iniciar reformas de gestión en el sistema de salud que lo hagan más útil para la clase media contribuyente y más sostenible financieramente en el medio plazo. El covid-19 ha expulsado definitivamente a la clase media contribuyente del sistema público de salud al cerrar las consultas especializadas y la cirugía y limitar el acceso a los centros de salud. Muchos de ellos han tenido que acudir a clínicas privadas o simplemente renunciar al servicio quedándose en sus casas. Y el Gobierno no recoge en el presupuesto un plan de choque para combatir las listas de espera, o el daño causado a las personas mayores por la no asistencia a consulta con su médico de cabecera".

Daniel Ripa (Podemos) | “Se avanza en personal, pero es insuficiente la dotación de plazas”

“En conjunto, son unos presupuestos complicados para una situación compleja. Hay una apuesta importante por la Salud Pública, la Atención Primaria y las residencias de mayores (el ERA), que valoramos positivamente y confiamos se acompañen de medidas organizativas que permitan gastar mucho pero, sobre todo, gastar bien. Pero también hay algunas asignaturas pendientes, principalmente la Salud Mental, el capítulo de personal, con avances pero insuficiente dotación de plazas, y la ejecución pendiente de obras que, de estar realizadas ya, hubieran permitido un mejor manejo de la pandemia”.

Ovidio Zapico (IU) | “Hace falta un esfuerzo en Salud Mental para anticiparse a lo que trae la pandemia”

“Hay que avanzar en la presencialidad en Atención Primaria, tanto para dar cobertura a las personas con patologías previas y que durante la pandemia han quedado sin atender como a otras que han debutado durante este tiempo. También es necesario un esfuerzo en Salud Mental para poder anticiparse a lo que la pandemia está trayendo. Necesitamos una Salud Pública con músculo, en la que el presupuesto se centre especialmente a la hora de reforzar todas las políticas que necesitamos para garantizar ese servicio público que es esencial. IU determinará mañana [por hoy] la posición definitiva sobre el sentido del voto, aunque la propuesta del grupo parlamentario será apoyar el apoyo al presupuesto”.

Adrián Pumares (Foro) | “Nos preocupa el efecto del covid en los enfermos crónicos”

“Celebramos el incremento de la inversión en Sanidad en el proyecto presupuestario, así como que éste haya incluido, a petición de Foro Asturias, la inversión que permita iniciar el próximo año las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes en Gijón. Una actuación prioritaria que se hace más necesaria teniendo en cuenta la situación de pandemia por el covid-19. Vemos con preocupación el efecto del covid en los enfermos crónicos, así como los efectos que ha provocado la pandemia en el departamento de Salud Mental. No se puede prescindir de la atención presencial en Atención Primaria como se está haciendo”.

Sara Álvarez Rouco (Vox) | “Son unos presupuestos continuistas que no resuelven los problemas de la sanidad asturiana”

“Son unos presupuestos continuistas y conservadores. No parece que vayan a resolver los problemas que existen en la sanidad asturiana y que vienen arrastrados años atrás y ahora agravados por el covid. Son 60 millones los que se destinan a reforzar la lucha contra el covid, pero nos tememos que los problemas de las listas de espera, la atención primaria, y el refuerzo para el resto de enfermedades quedarán enquistados. Estos presupuestos son el reflejo de que para la Consejería de Salud no existe más que el covid, donde creemos que es imprescindible dedicar recursos, pero dejan sin resolver el resto las necesidades sanitarias de Asturias como venimos sufriendo legislatura tras legislatura”.