El Gobierno se reúne esta tarde cos los hosteleros para estudiar la reapertura de cara a la Navidad, pero, si se hace caso de lo indicado esta mañana por la consejera de Derechos Sociales, la portavoz del ejecutivo Melania Álvarez, no deberían esperar grandes avances. "Seguiremos igual de firmes, la prioridad es salvar vidas. ¿Cuántosd muertos estamos dispuestos a asumir? Somos conscientes de las dificultades que están sufriendo sectores como la hostelería, pero son ya más de mil los asturianos que han perdido la vida, mil asturianos que ya no podrán salir a cenar, ni a tomar unas sidras, ni a reunirse con su familia. Espero que seamos conscientes de que el riesgo de una tercera ola está ahí. Sin salud no hay economía, y no vamos a entrar en el peligroso baile del cero al cien, es simplemente un espejismo", indicó este viernes la consejera Álvarez, en referencia al deseo de la hostelería de abrir con las menores cortapisas posibles, con el fin de salvar una temporada ya casi insalvable. "Que una cena prescindible no nos haga perder a un familiar imprescindible", añadió.

Álvarez compareció ante los medios para dar cuenta de las decisiones del Consejo de Gobierno, que ha aprobado hoy un gasto de 9,3 millones destinado a la convocatoria de ayudas, por gasto anticipado, para facilitar la inversión en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, así como para tecnologías forestales, y otros 30.000 euros para suscribir acuerdos con cuatro organizaciones que se encargarán de incentivar la participación ciudadana y difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 por todo el Principado (Cruz Roja, Movimiento Asturiano por la Paz, Asociación El Prial y Fundación Edes para la Educación Especial). También anunció un convenio con Correos para facilitar la venta online de los productos asturianos que se den de alta en la plataforma digital de eCommerce que está diseñando el Ejecutivo autonómico.

Para Álvarez, las medidas de apertura restringida de la hostelería son "las posibles": "Se podrán flexibilizar conforme a la evolución de la pandemia", indicó. Y en cuanto a las ayudas a los sectores afectados, no permitió hacerse muchas esperanzas de que vayan a incrementarse, dejándolas en el fondo de más de 33 millones para la hostelería, que, dijo, se comenzarán a abonar a partir del martes, día 15, y el fondo de rescate que recoge el proyecto de Presupuestos y que reserva otros cien millones. Álvarez aseguró que este es el Gobierno del diálogo y que se ha estado escuchado a los hosteleros antes de aplicar las medidas.

Álvarez hizo también un repaso de la situación de las residencias de mayores. En una semana, del 1 al 7 de diciembre, se han declarado 18 brotes, con 160 nuevos casos y 59 defunciones. "Seguimos lamentando muchos fallecidos, pero la situación mejora, baja la incidencia de casos en las residencias", añadió, al tiempo que indicó que se está actualizando el protocolo para visitar a los residentes, tal como se estableció el pasado mes de mayo, cuando se dio por finalizada la primera ola de la pandemia. En cuanto a la apertura de las estaciones de esquí, indicó que se está trabajando para reabrirlas a la mayor brevedad.