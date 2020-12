La hostelería echa cuentas indignada y muchos valoran no abrir el próximo lunes

El Gobierno de Barbón permite la apertura de la hostelería y la restauración a partir del lunes, pero no pueden utilizar la barra salvo para recoger pedidos. Cada mesa solo podrá ser ocupada por cuatro personas (antes eran seis) y se tendrán que guardar dos metros de distancia entre sillas de diferentes mesas. Tendrá prioridad el uso de las terrazas (con los mismos condicionantes) y el interior deberá contar con “una correcta ventilación”. El toque de queda se retrasa de las 22.00 a las 23.00 horas, una presunta mejora que es “una tomadura de pelo”, denuncian, porque hace muy difícil que los comensales acudan a los restaurantes.

El presidente de la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, José Luis Álvarez Almeida, y los dos vicepresidentes, Javier Martínez y Fernando Corral, trasladaron ayer el sentir del sector. “Sentimos frustración y decepción con un Gobierno con el que hemos sido leales” y que “se olvidó” del compromiso adquirido hace solo una semana de analizar con nosotros los datos de la situación epidemiológica, valorarlos y buscar fórmulas de apertura. “No lo hizo. No hablaron con la hostelería, no quisieron hablar con nosotros”, lamentaron. En la patronal molestó que el Ejecutivo regional no volviese a ponerse en contacto con ellos ni respondiese a sus reclamos los días antes de anunciar las nuevas medidas, y eso que la consejera de Turismo, Berta Piñán, se había mostrado inicialmente favorable a las propuestas realizadas por la propia patronal en las que se autoimponían restricciones, relató Almeida.

“Estamos desmoralizados; somos la cabeza de turco”, critican las sidrerías de la calle Gascona

“Parece que con alguien ha hablado, será con la ciencia, y ha cambiado el discurso. En el sector hay desconcierto e indignación. Esto es un cierre encubierto porque reducir los comensales a cuatro y aumentar las distancias entre sillas a dos metros supone una ocupación de menos del 30 por ciento del aforo. Pero un bar no puede encender la luz a un 30 por ciento, ni encender las neveras a un 30 por ciento, ni la cocina... Es la ruina”, argumentaron.

Los representantes de Otea hicieron un llamamiento a todas las asociaciones, plataformas y organizaciones sindicales para que participen en la concentración convocada hoy a las 12.00 horas en el Paseo de Los Álamos, en Oviedo.

Una de las empresas que estudia si le resulta o no rentable abrir sus puertas es Tierra Astur, de cuyo negocio de hostelería llegan a depender unas 300 familias. “Hay un personal de operaciones mínimo y en trazo grueso, con los números que echamos hasta ahora y que hay que afinar, calculamos que, con las condiciones impuestas, el potencial máximo de facturación sería de solo el 25 por ciento. Además, habría que rescatar al personal del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), se perderían todas las ayudas. Si por lo menos fueran seis personas por mesa, con dos metros de distancia entre mesas, y el toque de queda fuera a medianoche, pues las circunstancias serían muy distintas”, dijeron fuentes de la sociedad.

Los hosteleros de Gascona, el bulevar de la sidra en Oviedo, decidirán el sábado si abren o no el lunes. “Estamos desmoralizados. Estos locales tienen un tamaño y una infraestructura que necesitan personal y vivimos sobre todo de las cenas. Con estas condiciones, damos por perdida la campaña navideña”, aseguraba ayer el presidente de esta asociación, Pedro Caramés. “La gran mentira es que la hostelería contagia, pero somos la cabeza de turco de esta pandemia tan mal gestionada”, añade.

Fin al encierro en Mieres, pero no a las protestas: “Nos toman el pelo”

Mieres del Camino, Andrés VELASCO

Tras 18 días de convivencia, y arropadas por familiares, amigos y compañeros del sector, las cinco mujeres encerradas en la iglesia de San Juan Bautista para exigir la reapertura de la hostelería abandonaron ayer el templo. Emocionadas por el apoyo recibido, dejan la protesta en la iglesia, pero no la lucha. “Lo que ha propuesto el Principado es una tomadura de pelo para nosotros y no nos vamos a quedar parados, vamos a seguir manifestándonos”, aseguraba Susana Fernández, una de “las cinco de San Juan”.

La hostelera mierense indicó que a nivel municipal, el Ayuntamiento de Mieres sí ha cumplido con sus deberes. “Han agilizado las ayudas todo lo posible, y van a eliminar ciertas tasas, lo que es un apoyo para nosotros”, aseguró, para agregar que “el debe” está en la administración regional. “Decidimos salir del encierro porque vamos a volver a trabajar el lunes, pero no son las mejores condiciones, y es un parche que no sirve de mucho”, indicó la hostelera.

Por este motivo, el encierro que terminó ayer en Mieres no va a ser la última protesta de este sector en las Cuencas, ya que hosteleros y comerciantes están creando una plataforma de autónomos como la que hay en el Nalón. “Si hay que sacar algo positivo de lo que nos está pasando es que ahora mismo nos hemos conocido más entre los hosteleros y tenemos una problemática común, y vamos a salir más fuertes y unidos en defensa del sector a nivel regional”, manifestaba García. Emocionadas, y tras recibir el calor de la familia y de sus allegados congregados a la puerta de la iglesia mierense, las mujeres dejaban el templo para ir a sus casas. “Lo primero, una duchina caliente”, decían. Después seguirá la batalla.