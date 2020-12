Cientos de hosteleros se volvieron a concentrar este mediodía en el Paseo de Los Álamos, en el centro de Oviedo, para exigir al Gobierno regional que flexibilice las condiciones de apertura de los negocios decretada para el próximo lunes. Los negocios que abran, "aun perdiendo dinero", lo harán "cumpliendo con toda la normativa", aseguró el presidente de la patronal del turismo en Asturias, Otea, José Luis Álvarez Almeida. "Nos dejan medio abrir los negocios para que el Gobierno salve la cara", añadió.

La protesta de hoy contó con una menor participación que la convocada por Otea el pasado viernes, pero la diferencia fundamental es que en ella participaron asociaciones que en los últimos meses actuaron al margen de la patronal regional del sector. María José Díaz Modino, portavoz de la plataforma SOS Hostelería de Avilés, explicó los motivos: "La situación es dramática, pero así demostramos que aunque nos separan muchas cosas, porque somos un sector muy diverso, todos debemos poner en común lo que nos une. El Gobierno (regional) no sabe nada de cómo funciona la hostelería, pero decide por nosotros", criticó.

Pepe Reina, presidente de Ábaco, la asociación de empresarios del ocio nocturno en Oviedo, exigió que mientras el Principado mantenga cerrados sus negocios, "Barbón (el Presidente regional) cumpla su promesa y nos indemnice. Tenemos unas pérdidas medias mensuales de 3.000 euros, y nos da un pago único de 1.500 euros, ¿dónde está el resto? ¿Y las promesas dle Gobierno central y el dinero de Europa que anunciaron a bombo y platillo? Queremos negociar la reapertura y una fecha, porque nosotros ya demostramos que respondemos porque somos profesionales".

Pedro Caramés, presidente de Gascona, el bulevar de la sidra de Oviedo, aseguró que los hosteleros "no venimos a mendigar. Queremos trabajar dignamente como profesionales y en vez de eso tenemos que estar pendientes cada vez que se reunen para ver qué nueva ocurrencia tienen, porque no conocen el sector, pero tenemos que soportar ser la solución más fácil para que parezca que hacen algo". Y añadió que "no puede ser que la pandemia la paguemos los hosteleros de nuestro bolsillo".

Casto Fano, del Oviedo Antiguo, rechazó que tenga que existir "dicotomía entre la sanidad y la hostelería, porque demostramos en el verano que no era así". Y pidió que "al menos avisen con tiempo de cuándo nos van a cerrar, porque eso también conlleva un gasto".

El Principado, según la patronal Otea, incumplió el compromiso de reunirse con el sector antes de decretar las condiciones para la reapertura de la hostelería. Tras las protestas y duras críticas de los hosteleros, ayer por la tarde se les convocó a una reunión telemática para hoy, a las 16.30 horas, en la que participarán el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco. También están convocados representantes de la patronal FADE, a la que pertenece Otea.

"Otea estará siempre en las mesas de diálogo para escuchar lo razonable. Nosotros defenderemos nuestras propuestas y veremos si tienen capacidad y visión para flexibilizar y dar soluciones", afirmó Álvarez Almeida, quien añadió que la patronal de la hostelería ha recibido "miles" de llamadas y consultas desde que el Principado anunció las restricciones para la apertura de los negocios.