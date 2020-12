¿Cómo será la Navidad en Asturias? Todo lo que tienes que saber para celebrar las fiestas sin saltarte las normas y siguiendo las recomendaciones de los expertos

Una posible tercera ola

“En los países más importantes de Europa han entendido que la salud es un elemento clave para reanimar la economía. No se trata de salvar la Navidad, se trata de evitar que nadie pierda la vida. Los expertos advierten de una tercera ola en enero que puede ser más dura y mortal que la segunda, aún no finalizada, que no sea así depende de cada persona”, aseguraba en redes hace sólo unas horas el presidente Adrián Barbón haciendo hincapié en que es importante “evitar tener muchos contactos estrechos”. Hay que reducir “las situaciones de riesgo y usar siempre mascarilla”. “Que un diciembre festivo lleno de besos y abrazos no nos haga vivir un enero de muerte y desolación”, exigía el líder del gobierno regional.

Hoy mismo se han anunciado 127 nuevos contagios y 15 fallecidos registrados en las últimas 24 horas. El SESPA realizó ayer 5.523 pruebas PCR. El servicio de salud regional apela a la responsabilidad de la población de 30 a 50 años de Oviedo, Gijón y Avilés: los que viven con personas mayores de 65 años o cuidan de ellas deben participar en los cribados poblacionales que se han establecido para su seguridad.

Residencias geriátricas

Especialmente preocupante es, todavía, la situación en las residencias geriátricas. Tal y como avanzó hoy LA NUEVA ESPAÑA el gobierno regional tiene previsto ampliar el uso de los test de antígenos para realizar grandes cribados en este tipo de establecimientos en los que los casos han vivido un ascenso preocupante en la segunda ola de la pandemia.

En fechas navideñas las familias que decidan sacar a los residentes de estos centros deberán convivir con ellos en sus domicilios durante, al menos, tres días. Para que puedan volver al centro los residentes deberán someterse a una PCR como máximo tres días antes del regreso. En caso de que la persona de negativo deberá guardar aislamiento en la residencia durante 14 días. Las familias que lo deseen tienen que organizar con los centros tanto las salidas como los regresos de los residentes.

Medidas restrictivas: ¿hasta qué hora puedo salir de casa?

Pero vayamos a lo práctico ¿qué se va a poder hacer y qué no en Navidad en Asturias? El Boletín Oficial del Principado de Asturias publica esta tarde el decreto presidencial en el que se adoptaban las medidas para contener el coronavirus en Navidad. El ejecutivo asturiano quiere limitar los encuentros especialmente en los días más importantes de las fechas Navideñas: 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.

A partir del próximo lunes habrá cambios en Asturias. El toque de queda, establecido hasta entonces a las diez de la noche, pasará a situarse a las once. En Nochebuena y Nochevieja se levantará un poco más la mano y se permitirá circular por la vía pública hasta la una y media de la madrugada. Además, el día de Navidad, Año Nuevo y el 6 de enero la restricción de la circulación se extenderá hasta las siete de la mañana.

En horario nocturno “sólo se permitirá la salida para adquirir medicamentos, productos sanitarios o bienes de primera necesidad, para acudir al médico o para ir al trabajo o a cuidar a personas con necesidades especiales”.

Los actos religiosos tendrán una limitación de 50 por ciento respetando siempre la distancia interpersonal.

El consejero de Salud insiste en que los jóvenes que vengan a Asturias deben anular su actividad social días antes de viajar

El consejero de Salud, Pablo Fernández, llamó además a tomar precauciones antes de venir a Asturias. Sobre todo a los jóvenes, estudiantes y trabajadores, que vuelven a casa por Navidad. “Especialmente importante es tener en cuenta que los estudiantes que regresan con las familias deben restringir totalmente la actividad social los días previos a su vuelta. Hay que considerar que esta vuelta puede poner en riesgo a sus familiares”.

Apertura de comercios

Los comercios asturianos, como los de toda España, viven estos días su semana más importante del año en lo que a ventas se refiere. No en vano muchos hacen en unas semanas la caja que les permite vivir varios meses. Por el momento siguen vigentes las medidas que se aprobaron esta semana y que entrarán en vigor el lunes. Será entonces cuando abran los centros comerciales y los negocios de más de 300 metros cuadrados con un aforo del 30 por ciento.

¿Y la hostelería?

Aunque con las restricciones anunciadas hoy en las casas se podrán reunir 10 personas en los bares sigue vigente la limitación a cuatro personas y con dos metros de separación entre las sillas. En el interior tampoco se podrán reabrir las barras aunque se permitirá atender para recoger pedidos. El ocio nocturno seguirá prohibido.

No se descarta, eso sí, que las medidas puedan cambiar en los próximos días. Si algo tuvo claro desde un primer momento el gobierno regional, y así se advirtió, es que estamos en un momento totalmente cambiante y no se puede certificar que dentro de unos días no haya que imponer medidas más restrictivas.

Cabalgatas de Reyes

El Principado es claro en este sentido: están prohibidas como todos los actos que puedan ser susceptibles de generar un gran movimiento de público. Pero los ayuntamientos asturianos han demostrado estos días que tienen “plan B”. En Gijón, por ejemplo, los niños ya han empezado a recibir cartas de Sus Majestades (que no faltarán a la cita de los regalos) y podrán ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en directo a través de las redes sociales pocas horas antes de que dejen regalos en sus casas.

San Silvestres para todos los gustos y deporte a puerta cerrada

Que el Covid impida celebrar carreras populares no significa que este año tenga que acabar sin San Silvestre. De hecho va a haber, al menos, dos modalidades: la de Oviedo (virtual, aquí tienes toda la información) y la de Gijón: que permitirá correr en decenas de cintas que se instalarán en el Pabellón de Deportes de La Guía. En otras ciudades como Avilés también han optado por el modo virtual.

Las modificaciones publicadas hoy en el BOPA para las restricciones en el deporte asturiano causadas por la pandemia del coronavirus han cambiado muy poco las cosas con respecto a las que se habían hecho públicas con anterioridad. Una de las cosas a las que no ha accedido el Gobierno de Asturias es a permitir la entrada de públicos ni en los campos de fútbol ni en ninguna otra instalación deportiva, es decir, la Tercera División tendrá que seguir jugándose a puerta cerrada en el Principado, así como el resto de deportes de categoría nacional que se desarrollen en la región. Tampoco se permite a los niños realizar deporte fuera del ámbito escolar.

La principal modificación que presenta esta resolución del BOPA es que, en competiciones nacionales, los equipos que vengan de fuera de Asturias podrán usar los vestuarios y ducharse en ellos, eso sí, con restricciones como que "se garantice tres metros cuadrados para cada persona que haga uso de ellos, con un tiempo máximo de permanencia en ellos de 15 minutos".

¿Seguirá vigente el cierre perimetral?

Sí. Se mantiene el cierre de la comunidad autónoma aunque “se permitirá la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares y allegados, entendiendo este último concepto como aquellas personas con las que, sin tener una relación de parentesco, se mantenga un vínculo afectivo de pareja o análogo”. Algunas comunidades como Navarra van a pedir a los ciudadanos que quieran acceder a su territorio una “declaración responsable”.

La iluminación de las ciudades, adaptada a las circunstancias

Lo que no ha faltado este año es la iluminación en las calles. Los ayuntamientos de las principales localidades asturianas no han querido dejar de decorar sus calles para que la pandemia no se lleve toda la ilusión. A continuación te ofrecemos galerías de foto y vídeo para que puedas recorrer con un sólo movimiento las calles iluminadas de Gijón, Avilés y Oviedo.

Recomendaciones de expertos: ni brindis ni postre compartido

Ni brindis, ni entrantes o postres compartidos esta Navidad. Es decir, usar raciones individuales –por ejemplo, que cada uno tenga su propio plato de aceitunas o entremeses– y no introducir los cubiertos en ninguna fuente común ni plato ajeno. Tampoco brindar con un choque de vasos, porque los bordes pueden estar potencialmente contaminados por nuestra saliva. Son solo algunas de las novedades que traerá la celebración de esta fiesta, siguiendo las rigurosas recomendaciones de un grupo de científicos y expertos españoles.

No cantar, gritar o hablar en voz alta es otra de las más impopulares, pero necesaria. ¿Cómo evitarlo? Los expertos proponen reducir el nivel de ruido, por ejemplo, de la música para no tener que subir el tono de voz. Otra de las recomendaciones que parecen más difíciles, debido a nuestras costumbres es la de “acortar el tiempo de visita”.

Un grupo de doce científicos españoles, entre cuyas firmas se encuentra el experto en aerosoles José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado en EE UU, y la doctora en Neurociencias gallega y profesora e investigadora en el Methodist Hospital Research Institute en Houston, EE UU, Sonia Villapol, pero también el médico de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, César Carballo, se han encargado de elaborar las citadas pautas. También van poniendo deberes a los que ya tengan previsto integrar una cena de más de seis convivientes: “Se aconseja a todos los asistentes al encuentro que tengan un plan de dónde guardar su mascarilla mientras comen y beben. Deben guardarla en una bolsa seca y transpirable (como una bolsa de papel o de tela de malla) para mantenerla limpia entre usos”.

La reflexión previa de los expertos es demoledora: “La pandemia del COVID está siendo agotadora y ha llegado a ser desoladora para muchas personas. La Navidad ofrece una ventana de esperanza para reconectar con la familia y los amigos. Pero para disfrutar de la Navidad de forma plena, deberíamos saber cómo adaptar nuestros planes para reducir la propagación del COVID-19 y minimizar el riesgo para nuestra familia, amigos y el conjunto de la comunidad”.

En esa lista consta el gel hidroalcohólico nada más entrar en casa y posterior lavado de manos. También aconsejan dejar los zapatos en la entrada y, por supuesto, obviar besos, abrazos y el contacto personal directo. “El lugar de reunión debe estar ventilado y es recomendable mantener corrientes de aire cruzadas. Si la ventilación es deficiente es recomendable añadir un filtro HEPA cuya tasa de renovación del aire se adecue a las medidas de la estancia”.

“Empecemos a pensar que las burbujas deben ser constituidas por los miembros más importantes, no dejando a nadie solo pero sin ‘invitados accesorios’. Hay que priorizar la prevención de riesgos en las personas que quieren estar juntas en las fiestas. Reiteran la importancia de no ir a otras tertulias a seguir con más celebraciones: “¡el riesgo es muy alto!”, apuntan.

También se aconseja la utilización de medidores de CO2 en ambientes cerrados para controlar la calidad de la ventilación. Como regla general, siempre que se exceda de 800 ppm deben abrirse ventanas y ventilar la habitación.

Del mismo modo, creen que los invitados que no pertenecen a la unidad de convivencia deberían sentarse respetando la distancia de 1,5 hasta 2 metros de los demás.

“Estas Navidades no pueden ni deben ser normales. Tenemos que recordar que estamos en plena pandemia y no debemos intentar continuar como si no pasara nada. Celebrar las fiestas porque “tenemos que seguir haciendo nuestra vida” se traducirá en más hospitalizaciones y más muertes, especialmente de nuestros mayores”, aseguran en un particular documento que firman los científicos en aras de lograr unas celebraciones (un poco más) seguras.

Pero también hay ciertos reproches: “Querer salvar la temporada de verano fue lo que precipitó el inicio temprano de la segunda ola. No cometamos, de nuevo, el mismo error”, lamentan. “Las situaciones más peligrosas son reuniones sin mascarilla y en espacios cerrados con personas con las que habitualmente no convivimos”, afirman.

“Las reuniones en los hogares se están convirtiendo en la fuente más grande de transmisión del coronavirus. Con las fiestas navideñas esto se podría agravar”, añaden.

Y también un dato quizás menos conocido: “El 80% de los pacientes con la COVID-19 hospitalizados tenían déficits en vitamina D: Reforzar el sistema inmune con alimentos ricos en vitaminas puede resultar beneficioso”, indican. Del mismo modo, predican una reconocida dieta sana: “La nutrición equilibrada refuerza el sistema inmune y puede contribuir a reducir la infección, la progresión de la enfermedad y a mejorar la recuperación”.

El documento recala en uno de los aspectos más consumistas de la Navidad: Las compras de regalos deben ser online o anticipadas para evitar aglomeraciones. Si quiere entregar algún regalo, mejor enviarlos por mensajería y desinfectarlos a la recepción. En caso de vivir en la misma ciudad, los intercambios de regalos se pueden hacer en espacios abiertos como parques y entre un número controlado de personas protegidos por mascarillas y guardando distancias.

“No debemos salvar la Navidad sino salvar las vidas de nuestros seres queridos y las nuestras. Cualquiera que sea la fe religiosa o simplemente navideña que usted profese, es ciertamente también un momento espiritual y familiar entrañable, pero en el que este año debe ser muy particular para que volvamos a vernos el año que viene”, relatan los científicos. “El fin de la pandemia está aún lejos. Es cierto que pronto habrá una o más vacunas aprobadas, pero queda mucho hasta que se puede vacunar una parte importante de la población y conseguir la inmunidad de grupo necesaria para que esto acabe. Por tanto, tenemos que continuar siendo prudentes, todavía estamos en el túnel aunque se vea luz al final del mismo”. Entre sus conclusiones está potenciar los encuentros digitales y al aire libre y los regalos por mensajería. También, hacer los citados ‘grupos burbuja’ de convivientes y espacios seguros para los visitantes.

Por ello, los miembros de dichas ‘burbujas’ deben de evitar exponerse a situaciones de riesgo en los 10-14 días anteriores a la celebración. Sería aconsejable realizarse una prueba de saliva de antígenos o anticuerpos el mismo día previamente a las reuniones”, indican. Del mismo modo, llaman a anular las comidas de empresas, amigos, compañeros de actividades... y fomentar la comida “take away” a ser posible a empresas locales.