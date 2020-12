El traslado de senegaleses de Canarias a Asturias indigna a los sindicatos policiales

Interior, que ha recibido duras críticas por parte de los partidos de la derecha, que han forzado una comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, niega haber organizado, gestionado u organizado traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península. De hecho, fuentes policiales oficiales indicaron que los vuelos los sufragaban los propios inmigrantes. Y es que esos supuestos vuelos pagados “ni se han hecho en el pasado ni se hacen en la actualidad. Las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en este sentido son falsas y carecen de rigor”, ha señalado el departamento a través de un comunicado, insistiendo en la “falta de veracidad” de traslados de inmigrantes que algunos agentes de Policía están confirmando. Por su parte, el Principado ha negado cualquier relación con los traslados, sobre los que no tiene competencia alguna, según fuentes del Gobierno.

Estos traslados “opacos” –según califica la oposición– o de tapadillo, está causando indignación entre los agentes asturianos. El SUP, por ejemplo, ha reclamado un protocolo a Interior para tratar con estos traslados. “No tenemos certeza de que hayan llegado esos vuelos a Asturias, pero imaginamos que habrán llegado o llegarán porque están haciéndolos a otros puntos de España, como Granada o Sevilla”, indicó José Luis González, secretario del SUP en Asturias. “Hemos expresado nuestro malestar con Interior y Emigración, porque no sabemos quién los recibe, cómo vienen y si se están cumpliendo las normas del covid. Es contradictorio, porque está habiendo traslados a pesar del confinamiento y sin que se les haya realizado pruebas PCR”, añadió González.

Fuentes de Jusapol indicaron que después de los tres primeros senegaleses trasladados a Asturias, a los que se abrió expediente, “llegaron más, aunque desconocemos cuántos. Solo se abrió expediente a los tres primeros, no a los demás, a los que se ha dejado moverse libremente”, indicó un dirigente del sindicato.

Fuentes del sindicato CEP también confirmaron la llegada de estos inmigrantes “a lo largo del puente”, y que “se les dejó marchar”, al tiempo que criticaron el “oscurantismo” con el que se están realizando estos traslados.

Ni la Jefatura Superior de Policía ni la Delegación del Gobierno facilitaron información sobre este asunto. “Ni confirmamos ni desmentimos”, fue la respuesta, que, como si se tratase de una consigna, ofrecieron en ambas instancias.