Alerta en el río Pigüeña: la mayor crecida en 20 años por el deshielo

–¡Va guapo!

José Antonio López se refiere al río Pigüeña, que ayer, a primera hora de la tarde, atravesaba enfurecido Belmonte de Miranda.

–Ta muy subido –insiste el vecino, mientras clava la mirada en un agua turbia y cargada de troncos, que amenaza con desbordarse en cualquier momento por el paseo central del pueblo.

En otros puntos del concejo, el afluente del Narcea ya se salió de su cauce, llegando a la bolera, el campo de fútbol y la residencia de ancianos. El río anegó el sótano del geriátrico y la alcaldesa, Rosa Rodríguez, temió que hubiera que desalojar a sus 47 usuarios. “Nunca vimos esto. La última vez que subió mucho el río fue en 2013 pero no afectó a la residencia. Hay mucha nieve en Somiedo y los termómetros marcan 18 grados”, afirmó Rodríguez, junto a la teniente de alcalde, Dolores Fuentes.

Justamente el deshielo, favorecido por las altas temperaturas tras los temporales “Dora” y “Ernest”, causó ayer que cuatro estaciones de la cuenca del Nalón estuviesen en prealerta. Fueron el Puente de San Martín (Pigüeña), Corias (Narcea), Requejo (Narcea) y Quinzanas (Narcea). Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI) de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Puente de San Martín, en Belmonte de Miranda, estuvo más de dos horas en nivel rojo –máxima alerta– al superar los 2,40 metros de agua.

Rubén Dos Santos, propietario de la piscifactoría “Truchas del Pigüeña”, fue uno de los afectados por la crecida: “Es la mayor riada en veinte años. La captación del agua me la llevó toda. Por suerte no me murieron los animales”. Al deshielo, el empresario suma que “no hay mantenimiento del río”. “En este punto en concreto, que es una zona abierta, el río puede ir para un lado o para otro. Es lo de siempre y los perjudicados somos los de siempre”, se quejó.

“Debido al aumento del caudal de los ríos y ante la posible evolución desfavorable”, la Consejería de Presidencia activó ayer, a las 9.18 horas, el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones del Principado de Asturias (PLANINPA). Primero en fase de preemergencia y, después, en emergencia en “situación 0”. A partir de ese momento, el Centro de Coordinación de Emergencias realizó un “seguimiento continuo de los parámetros hidrológicos”, como también hicieron los técnicos de la Confederación pertenecientes a la empresa Tragsatec.

“De los 2.000 metros para abajo toda la nieve se ha derretido. Esperamos que esta tarde noche (por ayer) las temperaturas bajen y contengan el deshielo. Quitando la residencia de mayores de Belmonte de Miranda, hasta ahora lo que hemos visto son solo vegas inundadas”, señalaron Raúl Fernández, Iván Fernández y Miguel Lombardero, en Quinzanas (Pravia), uno de los puntos negros de las riadas.

Lo sabe bien el hostelero Chema López, con negocio a la vera del río Narcea. “Esto es el pan nuestro de cada día. El lunes ya no abro seguro”, se lamentó, tras un mes y medio de parón por culpa del covid. López, al frente del bar “El Puente Quinzanas”, recuerda que la última gran crecida del Narcea tuvo lugar “el 23 de enero de 2019”, cuando el agua casi llega a la altura de la cafetera. De momento ayer el río solo había “comido” parte de la terraza de su negocio.

Inés Cuende es de Gijón y tiene una casa en Quinzanas: “Llegamos hoy (por ayer) pero igual tenemos que marchar”. Cuende y su marido tienen la mirada puesta, como el resto de vecinos, en el Narcea. “Este año no se había desbordado el río todavía, pero el anterior sí. Te lo destroza todo y tienes que empezar desde cero”, protestó.

En Forcinas, el kiwicultor Alejandro Lechado, ya curtido en esto de las riadas, muestra su preocupación. “Es lo de siempre. Ha llovido muchísimo, ha nevado muchísimo... Y ahora viene el deshielo. Estamos a verlas venir”, confesó. El Nalón bajaba ayer con bastante caudal, aunque, según los entendidos, estaba “estable”. “Pero esto siempre es impredecible”, apuntó Lechado.

Las fuertes lluvias de los últimos días y el desbordamiento de ríos ha causado incidencias en otros puntos de la región. Por ejemplo, en Panes, las vegas se inundaron como consecuencia de la crecida del Deva, que alcanzó los 4,20 metros a las 9 de la mañana, también a causa del deshielo en la cordillera y el viento Sur. Los vecinos lo vieron venir: ”Sacaron el ganado anoche”, relató el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández. En Cangas del Narcea cortaron el paseo del vino por prevención y un desprendimiento ha mantenido cerrado al tráfico la carretera AS-29 en Yema. En Salas, la AS-15, a la altura del embalse de Calabazos (Salas), continúa cerrada, con desvíos por Tineo, ya que será necesario volar con dinamita dos rocas de grandes dimensiones.

La cuenca del Sella, por su parte, está en estado de seguimiento. En Cangas de Onís el río rondó ayer los 4,20 metros de altura cuando la alerta roja se activa a los 5,30 metros.