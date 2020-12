Cuenta atrás para la vuelta de la hostelería: crónica de 40 días de persianas bajadas

El cierre de los bares se anunció a principios de noviembre. Los datos del coronavirus golpeaban la región y la solución más viable era poner fin a la hostelería. Los hosteleros, comprensivos en unos casos y más beligerantes en otros, comenzaron entonces una serie de protestas y un tira y afloja que seguirá en unas horas. Y es que los hay que siguen peleando porque consideran injustas las restricciones impuestas y que obligan a, por ejemplo, que haya cuatro personas como máximo en una mesa.

Desde que se marcaran máximos de hasta 800 contagios diarios no vistos ni en la primera ola empezó a preocupar la situación que estaba atravesando Asturias. El dato clave que desde un primer momento manejaba el Gobierno regional, que se marcaba como condición estrictamente necesaria para volver a abrir los bares, era el de descender de los 125 contagios detectados por cada cien mil habitantes . Una vez conseguido se podía empezar a levantar la mano en un sector que hasta la fecha sólo había sobrevivido vendido comida para llevar y tirando de ingenio. Pero no hay que olvidar que al principio no se podía ni tan siquiera tirar de café y pincho para llevar. El Principado aseguraba que podían producirse aglomeraciones. “El sentido común tiene que prevalecer en este absurdo. Si la venta a domicilio está permitida y se pueden recoger los pedidos en los establecimientos, no se entiende por qué no se va a poder vender un café y un pincho para llevar”, argumentaba entonces José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, la patronal hostelera. Esta es una crónica de 70 días de cierre que en algunos casos han supuesto un golpe de muerte a un sector ya herido en la primera ola pero que también han conseguido mejorar los datos en los hospitales.

Lo nuevo: una demanda colectiva

La hostelería asturiana prepara una demanda colectiva contra el gobierno central a causa de “la masacre a la que están sometiendo a los sectores considerados como no esenciales”, explicó el portavoz de la asociación Asturias Suma Jacobo Méndez. Tras semanas de consultas a diversos bufetes de abogados, está previsto que en los próximos días den comienzo a los trámites para poder interponer esta demanda, que busca “una indemnización a estos sectores”, relata Méndez. Por el momento, es Asturias Suma quien abandera esta propuesta, pero la entidad está abierta a que otros colectivos puedan adherirse, además de los hosteleros que de forma individual quieran hacerlo.

Así lo anunció en el multitudinario recibimiento que tuvieron esta tarde los conocidos como cinco de San Pedro, un grupo de hosteleros que llevaba una semana encerrados en la iglesia parroquial gijonesa y que ayer dieron por finalizada la protesta. Jorge Blanco, María Liliana Bermúdez, Jenri William Álvarez, José Amador Medina y Borja Gil fueron recibidos al sonido de la gaita de Diego Lobo y los aplausos y vítores del centenar de personas que los acompañaron, incluidos los hosteleros que previamente se habían encerrado en Laviana, Mieres, Avilés o Langreo. “¡Sois un orgullo!”, gritaba la multitud en forma de agradecimiento.

“Gracias por estar aquí y por todo el apoyo”, remarcó Jorge Blanco altavoz en mano, “aunque fuimos los que menos tiempo estuvimos encerrados, fue duro física y mentalmente”.

Tras salir a la calle, con un bote de humo en la mano, Blanco enfatizó que “nos queda luchar desde fuera, todos juntos, para que esto no haya sido en balde”, reiterando la petición más repetida en las últimas fechas por el sector de la hostelería: “que nos dejen trabajar dignamente, que somos personas”. Un alegato que fue muy aplaudido por el público presente que acudió a alentar a los cinco encerrados, que concluyeron encaramándose a la verja del templo para quitar la pancarta reivindicativa. También los cinco escanciaron un culín de sidra en apoyo a un grupo de hosteleros que partieron caminando desde Pontevedra hasta Madrid “para defender sus derechos y los de todos nosotros”, enfatizó Blanco, que tildó el gesto de “muy digno”.

Estos ocho días de encierro en la dependencia anexa al templo que, sin embargo, no lograron el objetivo buscado: ser escuchados por las administraciones. “A los de arriba todavía no les quedó claro que todos somos esenciales”, reiteró Jacobo Méndez, que criticó que “la gente encerrada no ha sido escuchada, siguen pasando de nosotros”, explicitando que “si no escuchan pacíficamente, lo tendrán que hacer por vía legal y judicial”. El representante de Asturias Suma finalizó asegurando que “seguiremos vivos y luchando para que nos escuchen, que tenemos mucho que decir”.

La salida de San Pedro fue solo el broche de oro, el ejemplo de que la lucha acaba y sigue a la vez.

Primer día de cierre: los ERTE, insuficientes

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade), a través de su presidente, Belarmino Feito, fue la primera en alzar la voz contra lo que se venía encima. Medidas como los ERTE, defendían los empresarios asturainos, no eran suficientes ante el cierre total. “Es necesario pensar en nuevas ayudas a las empresas, puesto que las nuevas restricciones pueden suponer otro duro golpe para muchas actividades y la puntilla para negocios que ya fueron castigados en la anterior ola del virus”, manifestó Feito el 4 de noviembre, horas antes de que todos los hosteleros se vieran obligados a bajar la persiana. Ese mismo día Otea pidió al gobierno ayudas directas. “No tiene sentido hablar de cierres sin tener pactadas antes las medidas económicas”, remarcaba entonces Almeida.

Todo hay que decirlo: los cierres no fueron cosa única y exclusiva de Asturias. A lo largo y ancho de toda España se reproducían las medidas restrictivas. Desde Murcia hasta Cataluña pasando por Galicia los gobiernos regionales trataban entonces de frenar una ola que ya estaba poniendo en peligro las Unidades de Cuidados Intensivos. Fue el día 16 cuando el ejecutivo regional anunció ayudas para 17.700 autónomos y pequeñas y medianas empresas repartiendo 33.306.000 euros en ayudas de cuantía variable, de 1.500 a 4.000 en función del tamaño del negocio medido en número de trabajadores.

El reparto que dio de paso el Consejo de Gobierno otorgaba seis de cada diez euros del montante global al epígrafe que agrupa a la “hostelería, turismo y asimilados”, donde se distribuían en total 19,6 millones y se incluía una ayuda específica para el ocio nocturno –obligado a cerrar antes que el resto de los sectores– de 3.000 euros adicionales por empresa que localizan en esta actividad la ayuda máxima que podía recibir un negocio: hasta 7.000 euros en un caso con más de diez empleados. El pequeño comercio se reservaba uno de cada cuatro euros del fondo, 8,4 millones, para aliviar a cerca de 5.000 autónomos y pymes; la cultura cobraba uno de cada diez, 3,1 millones, para casi 2.000 beneficiarios potenciales, y el deporte, el seis por ciento del total –dos millones– para poco más de mil negocios. De cada diez euros, en fin, seis serían para hostelería y turismo, dos y medio para el comercio, casi uno para las empresas de la cultura y algo más de 50 céntimos, para las del deporte.

Y empezaron las manifestaciones y los encierros

En Lugones, en Gijón, en Oviedo. Apenas unas horas después de que se decretara el cierre los hosteleros empezaron a salir a las calles. Algunos pedían ayudas, otros poder aunque fuera vender a domicilio. Todos querían una solución. La presión llegó a tal punto que hubo encierros en las Cuencas, Avilés o Gijón. De hecho los cinco hosteleros que permanecían en la iglesia de San Pedro en la Villa de Jovellanos han puesto hoy fin a la protesta.

Representantes de hosteleros y otros sectores afectados por las restricciones para frenar el avance del coronavirus fueron los primeros en mantener sus encierros en las iglesias de Mieres (San Juan), Langreo (el templo de La Felguera), Pola de Laviana y El Entrego. La situación, apuntaba, era “crítica”. Tanto, que la Plataforma ATN (Autónomos y Trabajadores del Nalón) se dedicó a recoger y repartir comida entre algunas familias que estaban al límite de su capacidad.

Y hubo protestas "peculiares". Patricio Sánchez, más conocido como Titi, “trabajaba” a jornada completa para conseguir la reapertura de la hostelería asturiana. Propietario de dos restaurantes desde hace más de dos décadas, el hostelero sierense empleaba las doce horas que dedicaba diariamente a sus negocios hasta el cierre forzoso decretado el 3 de noviembre a protestar frente al parlamento asturiano. Su nueva dedicación, consistente en dar vueltas alrededor de la Junta dentro de una caja de madera plagada de frases reivindicativas, duró días. “A partir de ahora mi jornada laboral consistirá en tratar de remediar esta catástrofe”, advertía entonces.

A la salida de los encierros lo que se repetía, eso siempre, era una imagen de lucha y de apoyo de familiares y amigos. “Salimos con la cabeza bien alta, el encierro en la iglesia sí ha valido de algo: la hostelería avilesina está más unida que nunca. Si no nos hacen caso de una manera, la lucha seguirá en la calle el lunes, el martes, el miércoles y todos los días; hay que seguir luchando”, aseguraba al abandonar su particular encierro Marián Tamargo, una hostelera de la plaza de Carlos Lobo veterana en el negocio, una de los seis encerrados en la iglesia de San Antonio de Padua,

Las calles se convirtieron en terrazas

La coincidencia del buen tiempo y la rápida adaptación al formato “para llevar” de esa parte hostelería local que se resistía a bajar la verja, propició que la segunda semana de noviembre se pudieran ver en las calles tanto de Gijón como de Oviedo imágenes casi inéditas. Los espacios verdes y plazas de ambas ciudades se convirtieron desde en terrazas improvisadas para tomar café y hacer una pausa en el trabajo. Cualquier sitio era bueno; desde bancos hasta bordillos, pasando por muretes o el saliente de las jardineras.

Así los asturianos nos adaptábamos a un formato, el del "take away" que triunfó en todo el mundo hace años pero que no era tan común en los establecimientos patrios. Dos amigos, Ana Fernández y Rubén Pedrayes, se tomaban en noviembre el paseo del Bombé un café con leche y un chocolate entre clase online y clase online. Muy concienciados con la crítica situación de la hostelería y el pequeño comercio, aseguraban que iban a repetir la experiencia siempre que pudieran, aprovechando parques o cualquier otro espacio abierto de la ciudad. “Además, esta es casi la única posibilidad que tenemos de hacer un poco de vida dentro de lo que cabe”, añadía la chica con un café comprado en Longoria Carbajal.

“Estamos en la gloria”, aseguraba Juan Braña, sentado en un banco de la Plazuela junto a su madre, María Rosa Rodríguez. “Es el mejor plan: pasear, tomar un poco el aire, y sentarse aquí a tomar un café mientras nos da un poco el sol”, explicaba. “Tenemos suerte de tener estos días tan buenos que están viniendo, así que hay que aprovecharlos al máximo”, aseveraba Braña, que no obstante, cree que “cuando abran los bares y las terrazas, la gente volverá a ellos”. Sobre todo porque, como aseguraba su madre, “tienen más servicio”

El cierre que afectó a la pesca y a los taxis

El cierre de la hostelería también lo sufrieron en propias carnes cientos de familias que viven alineados con ese sector; es el caso de los proveedores de materia prima, que tenían en el canal Horeca –Hoteles, Restaurantes y Cafeterías– a sus principales compradores. La rula de Avilés, la principal plaza pesquera asturiana, registró en noviembre, y en comparación con noviembre del año pasado, una caída de precios en especies dedicadas sobremanera a la restauración que ronda el 50 por ciento de media. En el caso de la lubina, por ejemplo, el descenso es del 52 por ciento. Pero no fueron los únicos. Los taxistas también se vieron perjudicados con menos movimiento y, por lo tanto, menos clientes.

Y ahora ¿cómo se va a abrir?

La hostelería y la restauración podrán abrir el próximo lunes. No tendrán aforo, y no les hace falta porque, a cambio, les aplican otras restricciones muy duras. No se servirá en barra, salvo para recoger pedidos. Cada mesa solo podrá ser ocupada por cuatro personas (antes eran seis) y tendrán que guardar dos metros de distancia entre las sillas “de diferentes mesas”, precisó la norma publicada en el BOPA. Tendrá prioridad el uso de las terrazas (con los mismos condicionantes) y el interior deberá contar con “una correcta ventilación”. El ocio nocturno y las fiestas privadas siguen prohibidas. El toque de queda, eso sí, se retrasa a las once de la noche.

Los centros comerciales y los negocios de más de 300 metros cuadrados abrirán también el lunes, con un límite de aforo del 30 por ciento tanto en las zonas comunes como en cada comercio.

En Navidad, un poco más de mano abierta

En las fechas navideñas habrá un poco más de libertad. Pero ojo, que todo está condicionado a que no se vuelva a producir un ascenso de casos. Los hosteleros, eso sí, han vuelto a quejarse: se permite 10 personas en una cena en casa pero sólo cuatro en una mesa.