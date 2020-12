El grito de auxilio de Patricio Sánchez, “Titi”, el hostelero que lleva dos semanas protestando a diario a las puertas de la Junta, se escuchó ayer dentro del edificio. La Cámara despachó en una larga jornada de doce horas –similar a las que Titi consume trabajando en el bar y que ahora replica en la calle– cuarenta comparecencias de personas convocadas por los grupos parlamentarios para hablar del Presupuesto de 2021, entre ellas unas cuantas de representantes de la “primera línea” de los dañados por la gestión de la pandemia. En todos estos días de calle, viento y frío ante el Parlamento, “nadie del Gobierno se dignó a invitarme ni a un vaso de agua”, dejó dicho Titi, al que el cierre forzoso de sus establecimientos ya le ha obligado, lamentó, a empezar a vender su patrimonio.

Fuera, a la misma hora, se manifestaban los hosteleros. “El fondo covid (de cien millones) es a todas luces insuficiente”, se oyó decir dentro a Ignacio Calviño, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, en una visión compartida y generalizable a las de los intervinientes de la hostelería y el comercio. Patricia Oreña, presidenta de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) y representante de un sector que se duele de pérdidas que alcanzan “los 1.200 millones”, ve la cantidad “pobre” y deplora no haber sido consultada sobre el mecanismo de reparto. Si lo hubieran hecho, resalta, “les habríamos dicho que no son suficientes, que no se pueden dar por orden de llegada ni poner criterios que dificulten el acceso, como el que por no poder pagar determinados impuestos se queda sin ayudas…” “De enero a marzo, los cierres serán continuos”, pronostica ya Ignacio del Río, presidente de la asociación Comercio de Oviedo, cuya máxima dice: “Cuando me caigo, me ayudan; si me tiran al suelo, lo que necesito es que me compensen”.

Fernando Corral, vicepresidente de la patronal del turismo Otea, también ve escasa la dotación del presupuesto para la digitalización e innovación en su sector y Jorge Suárez, presidente de la asociación de la empresa familiar (Aefas), critica el “abandono” de la I+D+i, que equivale al “abandono de nuestro futuro” y no puede entender “que en un contexto económico tan negativo se decida incrementar un 4,24 por ciento la partida de salarios públicos”.

Pasaron también, algunos con su propia carga crítica, los sindicatos agrarios, los sanitarios o los educativos, éstos con el discurso de las últimas fallas que detectan en el sistema y algunos focos puestos de nuevo en la enseñanza “semipresencial”, que Vicente Endrino, presidente de la plataforma constituida “por la presencialidad”, retrata diciendo que en Asturias directamente “no existe. La semipresencialidad sólo son alumnos esperando un correo electrónico con sus tareas”.