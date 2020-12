Habla la familia del reinfectado por Covid en Asturias: "evoluciona favorablemente"

Especialmente su mujer, Nieves Suárez, con quien vive y a quien no contagió en la primera ola. Hoy le harán a ella una prueba PCR con la esperanza de que otra vez sea así. Pese a todo, José Manuel Fernández Cándano no pierde el optimismo. “Mantiene buen humor, aunque dice que está un poco harto de hospitales”, cuenta su familia, incrédula aún con lo sucedido.

“Lo excepcional no es tanto el hecho de la reinfección en sí, sino que presente síntomas por segunda vez y tenga que ser ingresado”, aclara Santiago Melón, jefe del laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que aún no conoce los pormenores del caso registrado en el hospital avilesino. “Hay que confirmar que se trate de una reinfección y analizar cada caso en particular. Apenas hay constancia de una veintena o así. Todavía no se sabe muy bien a qué se debe, porque no es otra cepa del virus. Si hubiese otra cepa tendríamos muchos más reinfectados con síntomas. Estos son casos dignos de estudio, pero por fortuna muy aislados, que dependen del propio organismo y su respuesta inmunitaria”, explica. Una respuesta que puede ser más débil en personas mayores. Lo normal es que si uno se reinfecta, la inmunización generada expulse al virus con rapidez y sin que la persona se entere.

Sin embargo, José Manuel Fernández Cándano esperaba ayer por la tarde por su segundo traslado en ocho meses a la planta covid. Apenas sentía la neumonía, pero sí le “costaba caminar más de la cuenta”. Después del primer gran susto de abril, de salir del hospital –“nos dijeron que tenía anticuerpos”, recuerdan sus allegados–, vuelta de nuevo a la batalla contra el mismo rival. Por eso su familia no sale de su asombro. Y también porque no entienden cómo se pudo contagiar si solo tiene contacto con su mujer. Pero también, y sobre todo, por el optimismo con el que encara el segundo asalto a sus 89 años. “Parece que puede con lo que le echen”, sentencian.