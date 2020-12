Las debilidades productivas de Asturias viven un momento crítico de freno económico en el que la región necesita, dice el diagnóstico de la patronal, “un grandísimo empujón productivo” haciendo “palanca” en los primeros presupuestos de la pandemia. Pero no. Viendo el proyecto de cuentas del Principado, a los empresarios no les parece que pueda llegar a pasar. María Calvo, vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), dejó esas dudas al pasar ayer por la Junta como compareciente en la maratoniana jornada de explicaciones de representantes de distintos sectores sobre el diseño presupuestario del Gobierno regional. Calvo partió de una concesión comprensiva al contexto complejo de gastos extraordinarios que ha cocinado la crisis sanitaria, pero añadió que “un presupuesto histórico”, el más expansivo de la historia, “también debería servir para comenzar a sentar las bases de esa anhelada transformación de nuestra base productiva” y que “dudamos de que sea así”.

Para que los diputados se hicieran cargo del sentido de su dictamen, la vicepresidenta de la patronal comenzó con una síntesis que decía que “estos presupuestos no han sido suficientemente aprovechados para dar ese necesario empujón”. Era la primera evaluación de la organización empresarial sobre el proyecto y dejó dicho que la sobrecarga de deuda –“hasta los 4.730 millones de euros, casi el veinte por ciento del PIB”– impone un escenario preocupante en el que pese a las condiciones financieras favorables de este curso “el sistema no puede aguantar en exclusiva a base de transferencias de otras administraciones si no se reactiva la economía”. La “inversión real”, un clásico de los reproches presupuestarios de la FADE, crece esta vez “de forma significativa”, “pero al partir de cantidades muy bajas” aporta “escasos recursos para impulsar la actividad económica”.

Calvo diseccionó asimismo la cuantía y el mecanismo del fondo covid en términos igualmente poco complacientes. Adelantó que su partida de cien millones “se va a quedar corta” y apuntó hacia la necesidad de las rebajas fiscales con la certeza de que “no bastaría con aplazamientos o fraccionamientos de pagos”. Las mejores ayudas, insistió, “son las que no salen de caja, las rebajas de impuestos son más inmediatas y sencillas de gestionar”, y abogó por dirigirlas “a los sectores cerrados, pero también a los que viven de los cerrados”.

Cuestiona el “considerable incremento de 87 millones en gastos de personal” y tampoco aprecia “señales claras de que se apuesta por el futuro de Asturias” en otras partidas que a su juicio “se quedan cortas donde deberíamos pecar por exceso”. Dijo eso en referencia a las dotaciones de “la ciencia y la tecnología” y amplió las zonas oscuras de las cuentas a las de “la industria, la construcción, el turismo, el comercio, el transporte o las TIC”, con “crecimientos muy contenidos”.

Sí identificó el rastro de los acuerdos de concertación social en un presupuesto que ayer en la Junta fue evaluado en términos menos estrictos por los otros firmantes del pacto con el Gobierno, los sindicatos UGT y CC OO. Gilberto García (CC OO) entiende que el diseño de cuentas “aprovecha los recursos disponibles y contiene medidas encaminadas a la prestación de los servicios públicos y al impulso del cambio hacia un nuevo modelo productivo”. Al llegar a lo que falta, hizo pública vindicación de “una profunda reforma fiscal que posibilite la disponibilidad de más ingresos desde una visión progresiva”. Mar Celemín (UGT) también ve margen para “un sistema fiscal más equitativo, justo y equilibrado”, pero valora “favorablemente” un presupuesto “que se concentra en la inversión social” y contempla “partidas para recuperar la senda económica y laboral”.

Acuerdo con IU

Son las visiones sobre un presupuesto para el que el PSOE certificó ayer su primer apoyo, el esperado de IU, cuya coordinadora aprobó ayer respaldar el proyecto. Esta mañana, representantes de la coalición y del PSOE firmarán el acuerdo.