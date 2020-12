Viaje al interior del hospital levantado en la Feria de Muestras: "Todo está pensado para que sea acogedor para el paciente y no inhóspito"

Todo está limpio y desinfectado y todas las camas están perfectamente hechas. Todas menos 9, las que ocupan los pocos –muchos, lo ideal es que no hubiera ninguno– pacientes que aún siguen allí ingresados. Una cifra nimia comparados con los 55 que llegó a haber el pasado 27 de noviembre, en el pico álgido de ocupación. Esos días, desde el 20 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, hubo siempre más de 40 enfermos allí ingresados. En el mes que lleva abierta la instalación, desde que el pasado día 12 acogiera a su primer paciente, han pasado por ella 115 personas. La inmensa mayoría, a día de hoy, viven una vida normal en sus domicilios. Hubo 16 que tuvieron que ser nuevamente hospitalizados en un centro de agudos. Algunos también fallecieron. “Cualquier porcentaje de fallecimientos es dramático”, remarca Rafael Castro Delgado, director médico asistencial de la instalación, “pero aquí la tasa de mortalidad es menor que entre la población general en el rango de estas edades. Y eso que todos nuestros pacientes tenían neumonía a causa del coronavirus”.

Los 115 pacientes de toda Asturias que han pasado este mes por el H-144 –así se conoce internamente a este espacio, en referencia a las 144 camas de las que dispone– cuentan con una edad media de 83 años. El más mayor sumaba 95. Un 60% son mujeres y, el resto, varones. La instalación, remarcan los profesionales, nunca estuvo cerca de llenarse. Actualmente están abiertos dos módulos de 24 camas cada uno para acoger a los 9 pacientes que tiene. En el pico más alto, con 55 personas ingresadas, solo se abrieron 3 de los 12 existentes, a un 80% de capacidad y “con la seguridad de poder abrir un módulo más en cuestión de horas”, enfatiza Paloma Pérez Quesada, coordinadora de enfermería. Los usuarios del centro son los llamados “pacientes nivel 3”, aquellos que ya superaron la fase más aguda de la enfermedad, pero que aun requieren cuidados como completar su medicación, por lo que no pueden ir a sus domicilios.

De estos cuidados y su vigilancia se encarga el personal de la instalación. Actualmente hay 5 médicos, 24 enfermeros, 36 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 8 celadores y 3 personas en administración. En el pico más álgido llegó a haber dos médicos más. Al personal de enfermería hay que sumar aquellos trabajadores que voluntariamente se apuntaron para prolongar su jornada laboral y trabajar en el H-144, ante la falta de demandantes de empleo. “La respuesta fue espectacular”, concreta Paloma Pérez.

El modus operandi de los trabajadores está perfectamente sistematizado, con itinerarios limpios de entrada y salida. El personal tiene vestuarios y duchas para cambiarse y ponerse y quitarse el pijama de trabajo. Tras ello llegan a una zona donde se colocan los equipos de protección individual. Todos ellos utilizan, además del pijama sanitario, una bata plástica, una mascarilla FPP2 y otra quirúrgica, calzas, guantes, gorro y una pantalla de gafas o protección. Todo ello se lo quitan y lo desechan –menos la pantalla, individual y que ellos mismos limpian y desinfectan– tras cada turno, en una zona especialmente diseñada para ello. Además, entre medias de los turnos de 12 horas, cada dos o tres, tienen un periodo de descanso para poder quitarse los EPI, muy molestos de llevar si las jornadas se alargan. En ese periodo, pueden subir a la cafetería a descansar, tomar un café o charlar.

Esta instalación se montó por primera vez en primavera, para hacer frente a la primera ola. Entonces no tuvo que entrar en funcionamiento pero, con el embate de la segunda oleada, tuvo que ponerse en marcha hace un mes. Pero, ¿hasta cuándo?, ¿cuándo podrá cerrarse?. “Tendrá que decidirse en función de los cálculos de la presión asistencial de los hospitales de la región y la onda epidémica”, analiza Rafael Castro, “pero también depende en gran medida del comportamiento social, de que cumplamos las normas y tengamos responsabilidad, sobre todo durante las Navidades”. No obstante, el director médico asistencial del H-144 entiende que “lo prudente sería mantener la instalación hasta Semana Santa”, cuente o no con pacientes, por si surgiera una tercera ola, para que el sistema sanitario asturiano tenga capacidad de expansión.

Aspectos clínicos aparte, si por algo destaca este centro hospitalario es por su “humanización”. Desde un primer momento se trabajó para que fuera un lugar “acogedor para el paciente, que no fuera inhóspito”, remarca la coordinadora de enfermería. La temperatura y la humedad están monitorizadas las 24 horas, así como la intensidad de la luz. Cada paciente cuenta con su espacio individual separado con su cama, una luz propia, armario... Todo para que el pabellón central del recinto ferial se parezca a lo que ahora es: un hospital. “Nos entrevistamos con las familias de los ingresados para explicarles todo esto y decirles que sus familiares no iban a la Feria, sino a un hospital”, explica Castro.

Así, una gran fotografía de la instalación de dos metros de largo preside la sala de atención a familiares “con toda la intención, para que vean en qué condiciones están”. También se creó una sala de acompañamiento para que las familias de aquellas personas que pudieran fallecer tuvieran la oportunidad de acompañarles en esos últimos momentos. Igualmente, los ingresados pueden salir a pasear por las tardes en un terreno acotado para ello, siempre acompañados, lo que supone “un antes y un después en su estado emocional”, enfatiza Castro. “Hay muchas familias que nos han llamado y enviado tarjetas agradeciéndonos el trato”, remarcan, “es un aliciente para poder continuar”.

Un mes después de su puesta en marcha, los profesionales sanitarios se muestran “muy contentos” de su funcionamiento. “Todo lo que diseñamos, basados en nuestra experiencia y nuestro sentido común, está funcionando a la perfección”, aseguran. Tanto es así que las guías internacionales de buenas prácticas en este aspecto, publicadas tras la creación del H-144, coinciden en gran medida con lo realizado. Con todo, envían un último mensaje a la población pidiéndoles “prudencia sin miedo y sentido común” para que la labor de este hospital levantado por la delicada situación sanitaria deje de ser necesaria.