Centros comerciales y locales hosteleros abiertos y toque de queda retrasado: esto es todo lo que cambia a partir de este lunes en Asturias

El sector de la hostelería abrirá prácticamente en su totalidad. “Quien no lo haga será porque necesita algún día más para arrancar, pero el jueves estará todo el mundo trabajando”, resumió con seguridad un hostelero durante el homenaje que se tributó a Patricio Sánchez, más conocido como “Titi”, junto a la Junta General del Principado en su despedida tras dieciséis días de protesta alrededor del Parlamento asturiano.

“Ha sido una experiencia personal brutal de lo que es este pueblo. Gente que no me conocía de nada y me ofrecía de todo”, aseguró antes de cargar contra el Gobierno regional, “que nos echa a los pies de los caballos” con las duras restricciones con las que abrirá la hostelería asturiana. “Tiene que haber dos metros entre sillas. Y digo yo: ¿cuántos hay en el autobús, y en el tren, y en el comercio, y en la calle? Los que tenemos negocios grandes podemos arreglarnos, pero a los pequeños los condenan”, remarcó Titi, propietario de dos restaurantes en Siero, que abrirá el miércoles y a los que tiene previsto reincorporar a sus 20 trabajadores. “Yo aporté con mi protesta mi grano de arena. Pero estoy convencido de que tendré que volver. Prefiero morir de pie que de rodillas ante ellos”, afirmó en referencia “a los políticos”.

Los comercios con superficies superiores a los 300 metros cuadrados y los centros comerciales también abrirán sus puertas, aunque con una limitación de aforo del 30 por ciento y respetando las distancias de seguridad, tanto en el interior de las tiendas como en las zonas comunes. La vuelta se afronta con ilusión y con grandes ofertas y promociones, según coincidieron en señalar desde distintos negocios. Así, El Corte Inglés de Asturias abrirá todas las secciones de todos sus centros en su horario habitual, y recuperará del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus cerca de 700 trabajadores. También Tejidos El Mundo vuelve a la actividad –al superar sus tiendas los 300 metros cuadrados no pudieron hacerlo al mismo tiempo que el comercio minorista–, agradeciendo los apoyos recibidos y con “los mayores descuentos del año”. En su caso, lamentan que se les equipare en las restricciones a las grandes superficies y no al pequeño comercio de su sector, el textil.