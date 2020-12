Miles de personas apoyan la sanidad pública en Gijón con una cadena humana

Una situación, la de alargar turnos para cubrir vacantes que se da continuamente. “El número de profesionales se encuentra muy por debajo de las recomendaciones asistenciales dadas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea”, remarcó Isabel Diez en la lectura del manifiesto creado ex profeso para la movilización de ayer, donde criticó que “el personal que constituye la plantilla orgánica del área V es insuficiente para atender las necesidades sanitarias de una de las poblaciones más grandes del Principado de Asturias desde hace años”. Así, los sanitarios critican que “al ser una proporción insuficiente para cubrir las necesidades asistenciales, se recurre a contrataciones temporales, con un porcentaje de eventualidad muy por encima del 8% que se fijan como objetivo”.

Esta falta de estabilidad laboral hace que “las bolsas de demandantes de empleo del área V se han ido vaciando debido a la pobreza de la contratación ofertada en Gijón”, con lo que “no debe sorprender a nadie que jóvenes recién preparados busquen nuevos horizontes más estables y dignos no sólo en otras áreas del Principado sino también a nivel nacional e internacional”, remarcan en el manifiesto. “Los recientes anuncios de medio millar de contratos eventuales de continuidad son las tiritas para sustentar un andamiaje endeble”, afean.

Con todo, el escrito concluye remarcando que “necesitamos plantillas adecuadas para sostener la estructura asistencial con calidad y seguridad tanto para los usuarios como para los profesionales y adecuadas a las necesidades asistenciales reales de nuestra área V”.

No solo sanitarios acudieron a la cita. Asociaciones vecinales, entidades sociales y vecinos a título personal también quisieron mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios. Como Francisco Conejero, a quien ni sus 86 años ni las dificultades de movilidad que le obligan a ir en silla de ruedas le impidieron acudir a la cita. “Hay que luchar la vida”, enfatiza Conejero, que porta una pancarta con el lema “No a las listas de espera”. El hombre se muestra “a favor de la sanidad pública, ¿cómo no voy a estarlo? De los criminales no, pero de esto sí”. A su edad, asegura que “yo no pido nada, lo que tenía que pedir ya está todo pedido. Pero vengo a apoyar a los sanitarios, porque la vida es luchar”.

Luisa María Rodríguez, trabajadora sanitaria del área V, que acudió junto a su familia, todos perfectamente uniformados con sus batas de trabajo, incluso sus hijos. “Necesitamos una mejor gestión, pero también pedir a la población más responsabilidad”, censurando que “no tienen miedo a no ser que lo vivan de cerca”. Rodríguez asegura que el grueso de la población “no saben lo que estamos viviendo en los hospitales”, enfatizando que “deberían entrar un día para ver cuál es la situación y así coger más miedo”. La sanitaria remarca que ese laxo comportamiento social “lo pagamos todos”.

También Eloína García estuvo presente en la movilización, convencida de que “la sanidad pública cada vez va a menos, se está perdiendo la calidad en la atención”. Un motivo más que suficiente para apoyar las peticiones de los trabajadores. “Hay que presionar, porque es como se consiguen las cosas”, remarca. Una presión que tuvo forma de ola sanitaria en el muro de San Lorenzo.