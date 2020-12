Piden la nulidad de las escuchas por el crimen de La Felguera

En su esfuerzo por tratar de aclarar el asesinato de Iván Castro, ocurrido en un garaje de La Felguera el 7 de diciembre de 2017, la Policía llegó a “sonorizar”; esto es, poner micrófonos hasta en la habitación en la que dormían Marta Rama y el taxista portugués Nelson Dos Anjos, la exnovia de la víctima y el presunto autor material del crimen. Fue de esas grabaciones en la intimidad de la pareja, así como del estudio de sus comunicaciones y del posicionamiento de sus teléfonos móviles, cómo la Policía pudo sacar las evidencias que llevaron a la resolución de uno de los casos más complejos de los últimos años. La posterior autoinculpación de Nelson Dos Anjos no hizo más que corroborar la investigación y presentar a Marta Rama como una auténtica “viuda negra”, una mujer que habría manipulado al taxista hasta conseguir su objetivo, deshacerse de Iván Castro. El caso guarda más de una similitud con el que recientemente se ha juzgado en Valencia, el de Maje, condenada a 22 años de prisión por inducir a su amante a matar a su marido.

Como en el caso de la valenciana, en la investigación del crimen de La Felguera salió a la luz que la mujer tenía varias relaciones paralelas, un aspecto que podría afectar a la imagen que pueda hacerse de ella el jurado que la juzgará el año que viene. Por ello, ahora, su defensa, a cargo del letrado gijonés Sergio Herrero, trata de expulsar del proceso toda referencia a los amantes de Marta Rama, aduciendo que se trata de un aspecto de la intimidad de la mujer que no afecta al delito investigado. No solo eso. En un documento presentado este miércoles ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, también se pide la anulación no solo de los datos de posicionamiento de los móviles de la pareja, sino las escuchas realizadas y hasta las declaraciones que realizaron ante la Policía en calidad de testigos, puesto que en ese momento ya eran sospechosos y de esa forma los agentes pudieron interrogarles sin presencia de sus abogados. En los próximos días responderán a este escrito la Fiscalía, el letrado de Nelson Dos Anjos, José Manuel Fernández González, y la acusación particular, a cargo de Ángel Bernal.

Herrero comienza por pedir la nulidad de los datos de posicionamiento y comunicaciones de los teléfonos de los acusados, al considerar que la obligación de las compañías de guardarlos y mantenerlos indiscriminadamente y a disposición de las fuerzas de seguridad en España vulnera flagrantemente la legislación europea. El letrado llega a pedir al tribunal que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. En general, la alegación de vulneración de derechos fundamentales planteada por la defensa de Marta Rama parece ir encaminada a ulteriores recursos ante el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Herrero no solo pide anular los geoposicionamientos, sino también los contenidos de las conversaciones de Whatsapp. La jueza del caso ordenó el 14 de diciembre de 2017 la interceptación de las comunicaciones de Marta Rama hasta el 31 de diciembre, recabar el tráfico de llamadas del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2017 y el geoposicionamiento entre 1 y el 9 de diciembre de 2017. Para el letrado, no había base indiciaria suficiente que justificase la decisión, se podía haber obtenido información por medios menos intrusivos y no estuvo motivado.

Lo mismo se pide respecto a las escuchas telefónicas realizadas entre el 22 de mayo y el 9 de octubre de 2018. Entiende el letrado que se buscaba la autoinculpación de su defendida, lo cual vulneraría su derecho a no declarar contra ella misma y a no confesarse culpable. “En todo caso, tal confesión no se produjo”, dice el escrito. Las escuchas se solicitaron y aprobaron después de que la Policía supiese que Marta Rama y Nelson Dos Anjos se habían ido a vivir a Oviedo tras el crimen. En total, pide la nulidad de cerca de cincuenta autos e informes policiales.

Otro tanto de lo mismo pide respecto a la “sonorización” de la vivienda de los dos acusados, que ocurrió entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2018, y que dio como resultado la detención de los mismos. La Policía justificó esta medida por la reducción de las conversaciones telefónicas de la pareja ante las sospechas de que estaban siendo investigados por el crimen. Como en las anteriores, Herrero pide la nulidad al entender que vulnera el derecho fundamental a la intimidad y los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpables. Y todo ello porque la Policía no buscaba la obtención de pruebas del delito, sino la mera autoinculpación de los acusados.

Herrero se detiene especialmente en el aspecto de los amantes de Marta Rama. Considera que incluirlos en la causa vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y a la no discriminación por razón de género en conexión con su conducta sexual, y que esos datos no tienen nada que ver con el crimen investigado. “Esa intromisión guarda evidente conexión con su condición de mujer y con la representación social dominante de lo esperado de ella, en ese rol femenino, en el plano afectivo-sexual con arreglo a los estándares morales patriarcales vigentes (…), lo cierto es que su efecto objetivo es la desacreditación personal de mi representada a los ojos de la mayoría de la sociedad y singularmente el deterioro de su imagen ante el futuro jurado popular. La consecuencia es una clara discriminación por razón de género, constitucionalmente inadmisible”, señala Herrero en su escrito.

Por tanto, pide anular cualquier referencia a los amantes de Marta Rama. En el juicio contra la viuda negra de Valencia, este fue un aspecto que posiblemente corrió en contra de la acusada, presentándola como una mujer que buscaba eliminar a su marido por ser un obstáculo para sus relaciones con otros hombres.