El regreso bajo mínimos (y metro en mano) de los bares: “Han convertido mi comedor en una sala de baile”

Con cinco mesas menos dentro y otras dos en la terraza y parte de su plantilla todavía en ERTE, Ricardo González Izaguirre subirá la persiana de su vinatería de la calle Manso, en el gijonés barrio de La Arena, a sabiendas de que en estas condiciones no mejorará mucho su situación. “Así es abrir menos que a medias, además que el personal está disgustado porque no todo puede volver”, lamenta. A su juicio, más que la reapertura con estas limitaciones, su petición va más enfocada a las ayudas económicas que no terminan de llegar a la caja. “La petición no era abrir, porque se podía esperar a después de las fiestas y que la situación mejorase, pero el problema está en que desde marzo no ha llegado ni un euro de la administración. Solo los 65 euros que no me cobraron del impuesto de basuras”, reflexiona González Izaguirre. Además, enfatiza que el cabreo general “no es por cerrar, es porque nos cierran y encima nos dejan abandonados”. Otros hosteleros gijoneses, especialmente los que regentan sidrerías, esperarán al martes a la espera de pescado para reabrir sus puertas, mientras que otros siguen sopesando la decisión y echando cuentas para ver si les es rentable volver a empezar en estas circunstancias.

Pablo García es más conocido por “Pablo Cabanón”, el nombre de su cervecería, que con el paso de los años se ha convertido en una especie de “santuario” para los amantes del lúpulo en Avilés. Reabre sus puertas tras las semanas de parón impuestas por el Gobierno de Adrián Barbón: “Nos vamos a ceñir, como hicimos siempre, a lo que marca la ley. En esta ocasión hemos movido neveras y mobiliario para conseguir el máximo espacio posible para colocar mesas respetando las distancias de seguridad”, dijo. Avanzó que en su local primará la ventilación: “Queremos que el local esté bien aireado así que es posible que algunos clientes pasen frío, pero creemos que lo comprenderán, porque nuestro objetivo es que el cliente disfrute y esté seguro en nuestra casa”. También instalarán la terraza que da a la calle La Estación, “aunque su uso dependerá de las condiciones meteorológicas”. García seguirá ofreciendo los caldos de siempre, lo que le pidan, pero reconoce que ahora “es un buen momento para apoyar al productor local y consumir cerveza artesanal, que en Asturias hay mucha y de calidad”.

Esteban Fernández es el propietario de la sidrería “Ca’ Laura”, ubicada en la emblemática plaza de Requejo de Mieres. Allí, este domingo, se ultimaban los preparativos para la reapertura, con la incertidumbre del “¿qué pasará?” y con la esperanza de poder afrontar las Navidades con seguridad.

“Ya lo tenemos todo casi listo, pero las restricciones de aforo nos hacen mucho daño”, apunta el hostelero mierense, en cuyo comedor ha tenido que quitar varias mesas y sillas para cumplir estrictamente con los protocolos. Fernández lamenta ciertas medidas, como la de limitación de cuatro personas por mesa: “Si hay una familia de cinco o seis miembros que conviven, ¿tampoco pueden venir a comer?”, se pregunta. Esteban Fernández también ha colocado mamparas entre mesas. “Es una inversión para la seguridad de los clientes”, añade.