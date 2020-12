Los bares de Asturias vuelven a la vida: "Entre tanto cartel y marcas en el suelo no se si tengo un bar o una escape room"

Los preparativos para el gran día de hoy ya se vienen haciendo desde hace unos días. En el bar Arde Lucus de Gijón, por ejemplo, ayer los camareros dedicaron el día a poner biombos para separar las mesas entre los clientes y evitar contagios. El objetivo de todos es garantizar la seguridad para que nadie pueda señalar más a la hostelería.

El gobierno del Principado de Asturias cerró los bares el 4 de noviembre. Por aquel entonces la escalada de casos de coronavirus (se llegaron a registrar casi 800 en un solo día durante la segunda ola en el Principado) obligó a reducir los movimientos de la población clausurando los establecimientos de hotelería. Ahora, con una situación epidemiológica muy distinta el ejecutivo ha permitido una apertura parcial que no ha contentado a todos. De hecho José Luis Álvarez Almeida, el presidente de la patronal Otea, calificaba hace días esta nueva situación como un “cierre encubierto”.

Y es que los bares sólo pueden abrir con una ocupación reducida. A saber: entre las mesas tiene que haber una separación de, como poco, dos metros, la barra queda inutilizada excepto para “posar” la comida para llevar y se prohíbe que haya más de cuatro personas en una mesa. Unas restricciones que incluso hacen que algunos no quieran abrir. Es el caso de la sidrería Casa Carmen de Gijón, que hoy mantiene la persiana cerrada. "De momento no abriremos porque no vemos viable cubrir gastos con un 30 por ciento del aforo. No se cubren sueldos y gastos fijos y no estamos para probar suerte, prefiero esperar un poco más y abrir cuando pueda garantizar el sueldo de mis empleados", señalaba la responsable de este negocio que cuenta con dos locales en el barrio La Arena de Gijón, Rocío Barrio.

De hecho la lucha de estos hosteleros no ha terminado. El pasado fin de semana, después de que abandonaran su encierro los hosteleros que permanecían dentro de la iglesia de San Pedro de Gijón, la asociación Asturias Suma anunciaba una demanda colectiva contra el gobierno central a causa de la “masacre a la que están sometiendo a los sectores considerados no esenciales”.

Pero no sólo levantaban hoy la persiana los establecimientos de hostelería. También los centros comerciales volvían a la vida. Al menos en parte. Pueden abrir desde hoy comercios de más de 300 metros cuadrados pero sólo con un aforo del 30 por ciento. Los que tienen que seguir cerrados son los bares de ocio nocturno.

Toque de queda

Desde hoy también hay otras novedades: el toque de queda se prolonga. En lugar de permitirse estar por la calle hasta las diez de la noche se levanta un poco la mano. Ahora hay que estar en casa, como máximo, a las once de la noche. En las noches más importantes de Navidad las medidas se flexibilizarán aún más.