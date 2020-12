Poca caja y mucha incertidumbre: así ha sido la reapertura de los bares en Asturias

Oviedo

El entusiasmo de los compradores por volver a los centros comerciales no se demostró tanto con la reapertura de los bares, que en algunas localidades fue incluso “flojo”. Según la patronal del sector, Otea, ayer abrieron, después de 40 días, una media del 70 por ciento de los establecimientos en las principales ciudades asturianas, mientras que en el resto se quedó por debajo de esa tasa. “La gente no quiere estar en la calle con el frío que hace y lloviendo. Dentro tampoco quieren estar, pero hay que poner la calefacción y tener las ventanas abiertas. Es todo un disparate”, aseguraban fuentes empresariales.

Oviedo no fue un excepción, también hubo más gente en los comercios que en los bares y restaurantes. La apertura de algunas de las grandes tiendas de la ciudad –aunque a un tercio del aforo– hizo que fuesen muchos los que aprovechasen la mañana para hacer las primeras compras navideñas. Se registraron incluso algunas colas a las puertas de los principales centros comerciales, pero las reservas en la hostelería, por ejemplo, no fueron las esperadas. Es más, en zonas tan representativas como la calle Gascona hubo locales que ni siquiera montaron sus terrazas. “No se ve ningún tipo de movimiento. Está claro que vamos a trabajar sabiendo que los ingresos van a ser menores a los gastos. Con todas las limitaciones que tenemos en nuestros locales y con la situación sanitaria que seguimos padeciendo no vamos a poder salir del lío en el que estamos metidos”, lamenta Pedro Caramés, que es el presidente de la asociación de sidrerías de Gascona. “La cosa sigue estando muy fastidiada y en el sector las estamos pasando canutas. Hoy tengo reservadas dos mesas de las cuatro que puedo utilizar”, explica el cocinero Juan Cuesta, con un negocio en plena plaza de la Catedral.

Con más ilusión comenzaron el día los propietarios de una cafetería que ayer abrió sus puertas por primera vez en la calle Melquiades Álvarez. Es un negocio que ha puesto en marcha una familia integrada por siete hermanos y sus padres que no nace en el mejor momento, pero que abre sus puertas con esperanza. “La idea ya había surgido antes de la aparición del coronavirus y cuando surgió la pandemia ya lo teníamos todo muy avanzado, habríamos perdido mucho dinero y decidimos seguir adelante a pesar de la que está cayendo”, explica Mateo Tuñón que es el mayor de los siete hermanos y también el único chico. “Nos estrenamos en medio de una nueva era para la hostelería y estamos seguros de que todo esto va a solucionarse cuantos antes”, añade el joven. Por contra, en Oviedo también hay hosteleros que no reabrieron al no haber podido hacer frente a los gastos que les ha supuesto el último periodo de cierre. “Y son unos cuantos en el municipio”, matizan fuentes de la patronal Otea.

En la calle Manuel Pedregal sí había algo más de ambiente sobre las dos de la tarde. Jaime Díaz y sus amigos, todos ellos estudiantes, se tomaban una caña en dos mesas separadas. “No podemos estar más de cuatro aquí pero, sin embargo, llevamos juntos un mes en otros sitios. Hay que tener cuidado, pero hay normas que habría que revisar”, dicen. “Haciendo las cosas con cuidado y responsabilidad no hay ningún problema”, señalan. El hostelero Nani Marrón también notó bastante movimiento en sus locales debido a la lotería de navidad. “La gente viene a por el décimo y eso ayuda”, afirma.

En las tiendas de barrio, sin embargo, sigue sin notarse en la caja que se han aliviado las medidas restrictivas. “No vendemos nada de nada. Por mucho que se diga, la gente tiene miedo a entrar y prefiere hacer las compras por internet. Este año ha sido la ruina para el sector y va a llevarse por delante a muchos compañeros”, dice la propietaria de una tienda de ropa del barrio de Ciudad Naranco. “La ruina total”, recalca.

Gijón

Las principales zonas de ocio de Gijón contaron con sus parroquianos más habituales. Algunos, como el caso de Candela Carrera e Irene Serrano, hasta llamaron para reservar mesa nada más abrir.

–“¿A qué hora abres?”, le preguntaron al hostelero, que tiene su negocio en la calle Begoña, en la popular “Ruta de los vinos”.

–“A la una”, respondió.

–“Pues a menos cuarto estamos allí, déjanos una mesa guardada”, confiesan las dos jóvenes que disfrutaban ya de ese ansiado vermú. “Se necesitaba ya, ellos lo necesitaban también. No vemos problema si la gente es responsable”, coinciden las dos Candela_Carrera e Irene Serrano en la terraza del Viñedo.

A dos metros exactos, medidos al milímetros para evitar multas, en la mesa de al lado estaba Laudino Rodríguez e Inma Álvarez, disfrutando también del regreso a algo parecido a la “libertad”. “Sabe a gloria, la verdad que se agradece”, confesaron.

Otro de los puntos habituales en Gijón está en la zona del Carmen. "Hemos cumplido con todas las medidas, distancia entre mesas, aperitivos individuales. Hosteleros y clientes debemos tener el compromiso común de cumplir para seguir abiertos", reflexiona Ana María Pirvu, al frente de La Boheme, que, eso sí, percibe que los clientes "llegan tímidamente". Un mensaje muy similar al que, desde su vinatería de La_Calzada, en la calle Manuel Rodríguez Álvarez, ofrece Jessica Flórez Velasco. "El inicio regular; hubo gente, pero se nota la bajada de clientes", lamenta.

Esas críticas por las medidas aleatorias que impone el Principado están los dueños de gimnasios, “uno de los sitios más seguros que hay”. “Abres porque tienes un compromiso con los clientes, pero con nosotros se ensañaron”, lamenta Noelia Iglesias, al frente de un gimnasio en la calle Río de Oro, en El Llano. Ayer también reabrieron todas sus instalaciones los clubes sociodeportivos.

Avilés

Daniel Rodríguez, el presidente de la comisión de comercio interior de la Cámara de Comercio de Avilés, lamentó las condiciones de veulta a la actividad: “Esta apertura ha sido a medias, hasta tal punto que muchos locales han abierto con pérdidas”. Carlos García, uno de los portavoces de la plataforma SOS Hostelería de Avilés, juzgó la vuelta atenuada a la normalidad como deficiente. “Esto es un cierre encubierto. Parece mentira que los que nos gobiernan no sepan de qué va la meteorología asturiana”, señaló.

“Pero ese no es el problema mayor. Las restricciones impuestas en terrazas y en el interior han reducido la oferta un 40 por ciento. Seguimos reivindicando la necesidad de salvar el sector”, señaló García. De hecho, la plataforma tiene previsto concentrarse esta tarde (18.00 horas) en la plaza de España para seguir reclamando la atención adecuada de las administraciones local y regional. “Esto de ahora no es más que una tirita”, sentenció García. “El sector no se ha salvado, las reivindicaciones siguen sobre la mesa. Los que han abierto lo han hecho para no perder tanto como cuando están cerrados”, concluyó el representante del ente cameral avilesino.

"El sector no se ha salvado, las reivindicaciones siguen sobre la mesa", advierten desde Avilés

José Antonio Álvarez, el gerente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), tiene una visión más positiva de lo que sucedió ayer en Avilés. “Se ha abierto y la ciudadanía ha respondido. No había más que darse un paseo por la calle”, señaló. “La meteorología no ha acompañado, pero se han podido poner las terrazas y, además, también junto a las fachadas, que hasta ahora está prohibido. Esta medida, que solicitó la Ucayc al Ayuntamiento, es extraordinaria, sólo para momentos de mal tiempo”, aclaró. García, sin embargo, denunció “falta de empatía del Ayuntamiento, que inició las inspecciones justo después de cuarenta días de parada”. Y es que, dijo, “algunos locales abrieron a las diez de la mañana y a las diez y media ya tenían a los agentes vigilando si estaba encendida la luz de salida o si la campana extrae como debe”, se lamentó. Estas inspecciones son recurrentes todos los meses de diciembre, justo antes del inicio de la Navidad.

La afluencia de público en los centros comerciales avilesinos fue “sobresaliente”: todas las tiendas que las restricciones legales mantenían cerradas abrieron de par en par. Se vieron colas por la mañana que se disiparon cuando llegó la hora de comer. Las ganas de consumir, la llegada de la Navidad y el parón de cuarenta días han sido las explicaciones que adujeron desde los centros comerciales. Los aparcamientos de Parque Astur y El Corte Inglés se mantuvieron todo el día llenos.

Pero la realidad avilesina no se ha quedado en ver el comercio y los bares abiertos. Reabrieron también las salas de consulta y estudio de la Biblioteca Bances Candamo (Casa de Cultura) con aforo limitado y solicitud de cita previa en horario de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. También reabrió la sala de estudios de Conde del Real Agrado y el Centro de Servicios Universitarios, de la calle La Ferrería. Igualmente, ayer se retiraron los precintos de los parques infantiles y de los circuitos de gimnasia del concejo. El Niemeyer ya abrió este fin de semana y el Palacio Valdés lo hará el jueves.

Las Cuencas

La reapertura de la hostelería puso ayer en evidencia que los profesionales del sector tenían más ganas de retomar la actividad que los clientes de llenar las terrazas. En Mieres, a las ocho y media de la mañana casi todos los bares y cafeterías de la calle La Vega ya tenían colocadas las mesas. La madrugada aún no había clareado y el orbayu rociaba las aceras. La ansiosa premura tropezó con una jornada de cierta quietud. “El tiempo no invita a estar a la intemperie y dentro no me da del todo confianza”, explicaba José García tras tomar un café “rápido” en las proximidades del Ayuntamiento. Sí hubo quien se atrevió a entrar en los locales, siempre que fueran de confianza: “Yo aquí estoy cómoda. Se cumplen las normas y te sientes segura”, subrayaba Julia de la Lama sentada junto a la puerta del “7 Pecados”. Al frente del establecimiento está un conocido profesional del sector: “Lo que hace falta es que se vigile el cumplimiento de las normas y, al que no se avenga, pues que le sancionen. Lo que no puede volver a pasar es que paguen justos por pecadores”. Darío Vázquez reconocía ayer que la reapertura no fue todo la satisfactoria que se podría esperar: “Si hubiéramos podido abrir el fin de semana, que estuvo bastante bueno, habríamos tenido clientela, pero con mal tiempo poco se puede hacer con las limitaciones que tenemos en el interior del bar”.

“Si hubiéramos podido abrir el fin de semana, que estuvo bastante bueno, habríamos tenido clientela, pero con mal tiempo poco se puede hacer con las limitaciones que tenemos en el interior del bar”, lamentaban en Las Cuencas

El sentir de la hostelería mierenses es que este invierno costará hacer que los clientes vuelvan con normalidad a los bares: “La actividad que hemos tenido es inferior a la normal de un lunes en condiciones normales”, señala Aquilino Fernández, del bar “Cadillac”. En su caso, no conoce otro escenario que el de la actual crisis sanitaria: “Cogimos el traspaso dos semanas antes de que se decretase la cuarentena, en marzo. Cuando nos estábamos recuperando, llegó el segundo mazazo. Un tercer cierre ya sería complicado de aguantar”.

El día estuvo ayer lejos de ser apacible. Con todo, a última hora de la mañana dejó de llover y las terrazas lograron captar algo más de clientela. En “La Curuxa” no hubo mucha actividad: “Esperemos que la gente se vaya a animando poco a poco”, apuntaba la propietaria . “Casi mejor empezar suave y que la gente se lo tome con un poco de calma, no sea que en un mes estemos otra vez cerrados”, señalaba medio en broma Diego Silva, camarero de la citada sidrería mierense.

La floja reapertura de la hostelería en Mieres se puede extrapolar al resto de poblaciones de los valles mineros. “Estamos un poco a la expectativa. Yo contaba que íbamos a tener algo más de gente, pero está bastante flojo”, indicaba en Sama Alberto Fernández, de Mooba. “Esperemos que el tiempo mejore y la gente coja algo de confianza. Muchos clientes son reacios a entrar dentro.”.

Los vecinos de Langreo, como los del resto de Asturias, pudieron ayer recuperar placenteros hábitos desacostumbrados. Lo hicieron, eso sí, con la extrañeza de quien vuelve a casa tras una larga ausencia. No todo está como se recordaba: “Está muy muerto, un poco triste”, explicaba Maica García mientras tomaba un café con Sandra Rodríguez. “Había ganas, además la situación que hemos vivido no ha sido injusta para los hosteleros, ya que se les estigmatizó. La responsabilidad debe asumirse individualmente y no echársela a la hostelería”, apunta García.