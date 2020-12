Los sindicatos avisan al Ejecutivo: “Vincular los salarios públicos a objetivos suena mal”

Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias (mayoritario entre los funcionarios), resaltó que desde 2010 los empleados autonómicos asturianos no cobran productividad, al contrario que ocurre con los estatales y en otras regiones. La productividad se cambió por la carrera profesional, que “en realidad solo era un ahorro de dinero”, porque los empleados públicos cobran desde entonces “mucho menos”. CSIF está dispuesto a negociar el pago por objetivos, siempre que haya “pagos fijos y variables”, y que los beneficiarios “no sean solo los jefes”. Además, los objetivos han de ser “eso, objetivos, y transparentes, no impuestos a dedo”. En su opinión, el Principado tiene “mucho que explicar” sobre su intención de vincular los salarios a objetivos.

El máximo responsable del sindicato de Enseñanza de CC OO de Asturias y responsable de función pública, Borja Llorente, rechazó de plano el pago por objetivos, un “corta y pega de las políticas ultraliberales del PP allí donde gobierna con mayoría absoluta”. “Ni es nada nuevo, ni funciona mejor”, como puede verse al comparar “Madrid con Asturias”, argumenta. Acusó al PSOE de abandonar sus “señas de identidad”, que pasan por la “negociación colectiva” y con alejarse de las “fórmulas y los criterios empresariales”. Según Llorente, el PSOE ha dado por “válido” el discurso de la derecha de que “la Administración es ineficaz y los empleados públicos no trabajan”. Aseguró que CC OO está dispuesto a negociar “la mejora de la administración pública”, pero rechazará “prácticas de las que aplicó Esperanza Aguirre”.

Al coordinador general de USIPA, José Luis Rodríguez, el pago por objetivos le suena “mal”, aunque admitió que no tiene más información que la que aparece en la prensa. “No sabemos nada, ni tenemos el borrador, ni nos han dicho nada. Deben explicar qué es eso de salarios por objetivos”, indicó. Apuntó que el complemento de productividad, “en realidad, sigue existiendo, aunque no de forma tan descarada como hasta 2010”. Y subrayó que no aceptará sustituir la carrera profesional por objetivos, ya que “habría que cambiarlo todo”. En su opinión, el anuncio del Principado tiene que ver con que a los políticos “les gusta la grandilocuencia y dicen que van a cambiar el mundo, pero ya está casi todo inventado”, concluyó.

La secretaria de acción sindical y de administración autonómica de la FeSP-UGT, Marisol Gómez, manifestó su “total acuerdo” con la necesidad de una nueva ley, pues la actual está “obsoleta”, y espera “intrigada” el borrador de la norma para ver “cómo pretenden desarrollar la productividad por objetivos, y cómo se valorarán esos objetivos”. Resaltó que en la carrera profesional ya existen los objetivos individuales y colectivos, y las evaluaciones anuales para los empleados públicos. Y resaltó que en la Administración también existe “otro personal”, como por ejemplo el de atención directa, al que habría que retribuir también por objetivos.

Los interinos, en pie de guerra: “El futuro de miles de familias está en juego en Asturias”

“El futuro de miles de familias está en juego en Asturias”. Fue uno de los lemas utilizados por la Plataforma Estatal de Trabajadores Públicos en Fraude de Ley durante la protesta que organizó el sábado en Oviedo (hubo también en otros puntos de España). Se refería a los interinos, unos 12.000 de los cerca de 40.000 empleados del sector público autonómico, y 660.000 en toda España. Unos trabajadores que no tienen asegurado su puesto de trabajo, pese a que algunos llevan en él décadas. De ahí que se hayan marcado un objetivo: “Permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos derechos de estabilidad e inamovilidad que un funcionario de carrera, aunque sin adquirir esta condición”.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a enmarañar aún más el conflicto, pues si bien señala que los estados miembros deben evitar y, en su caso, sancionar el abuso de la temporalidad, no les impone una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los suscritos para una temporalidad determinada. La sentencia deja abierta la puerta a dos soluciones: la consolidación en sus puestos de trabajo de estos trabajadores o el reconocimiento de una indemnización por el abuso cometido lo suficientemente disuasoria como para que la administración no vuelva a recurrir a esas prácticas. Los interinos no quieren indemnizaciones, sino su “consolidación administrativa”.

El secretario de estado de Función Pública, Francisco Hernández Spinola, terciaba el jueves en el conflicto: lanzó el compromiso de “encarar” el problema y “resolverlo cuanto antes”, y anunció sanciones a las administraciones que abusen de la temporalidad.

En Asturias, el diputado de Podemos Rafael Palacios planteaba hace días una pregunta al Gobierno sobre las medidas a adoptar para cumplir la sentencia europea. El Principado respondió pasándole la pelota el Gobierno central, al señalar que lo que hace falta es modificar la legislación básica de la función pública.

Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias, sindicato mayoritario entre los funcionarios, responsabilizó al Principado: “En Asturias alguien se debería preguntar cómo es posible que CSIF, CC OO, UGT firmen al PSOE nacional las OPE (ofertas públicas de empleo) pero no seamos capaces los mismos sindicatos de firmar al PSOE asturiano... Algo no es lo mismo y me temo que no son los sindicatos, es la forma de gestionar la Función Pública, que en Asturias es diferente”.