El sindicato independiente de Enseñanza ANPE-Asturias es el único que ha apoyado la oferta pública de empleo (OPE) presentada por el Gobierno del Principado, que prevé contratar en 2022 a 398 maestros (34 más que en su anterior propuesta, del pasado viernes) y 17 promociones internas. CC OO, CSIF y UGT han rechazado la OPE y han lanzado severas críticas al Ejecutivo. Pero ni siquiera ANPE se muestra del todo satisfecho, pues considera que la oferta está “muy lejos de las plazas necesarias para el funcionamiento estable del sistema educativo en Asturias”. No obstante, aplaude que la Administración haya incrementado la tasa de reposición de efectivos “con un cinco por ciento adicional del sector docente por el alto volumen de jubilaciones y otro 5 por ciento de otros sectores de la Administración”. Suman los ya citados 34 puestos adicionales.

CC OO considera “insuficiente” la nueva propuesta, porque “no resuelve la elevada precariedad y temporalidad en el empleo en la Consejería de Educación, incumpliéndose lo acordado en el marco de los Acuerdos de Mejora del Empleo Público”, firmados por el Gobierno central y las organizaciones sindicales mayoritarias (CC OO, UGT y CSIF), en los que se estableció el objetivo de reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento este año. “En Asturias, lejos de reducirse la tasa de temporalidad, que por aquel entonces era de un 32 por ciento, se ha incrementado hasta superar el 35 por ciento”, resaltó CC OO, pues se ha pasado de unos 3.100 docentes eventuales en 2016. a los 4.414 que en la actualidad tienen contratos menores a un año.

CSIF también ve “insuficiente” la oferta del Ejecutivo, aunque agradece el aumento del número de plazas. Asimismo ha demandado al Principado que exija al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pues con el 110 por ciento que establece, “no se prevé que la oferta pública de empleo de 2021 solucione el problema de la alta interinidad en el ámbito docente”. CSIF denunció asimismo el “abuso de la contratación a media jornada” y reclamó que “se convirtieran en plazas a tiempo completo”.

Los responsables del sector de la Enseñanza de UGT explicaron que han rechazado la OPE “porque no responde a las necesidades reales del sistema educativo asturiano”. Y criticó que el Principado haya incumplido su compromiso con las organizaciones sindicales mayoritarias para que este año la tasa de interinidad no superara el 8 por ciento, ya que “en la actualidad el empleo temporal supera en Asturias el 30 por ciento en el ámbito educativo”. UGT resaltó que la plantilla docente asturiana es “la más envejecida del país” y que en los próximos diez años “se jubilará casi el cincuenta por ciento de sus efectivos”. Su conclusión: “Estamos ante un problema grave y estructural que el Gobierno asturiano no está sabiendo resolver”.