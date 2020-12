Los investigadores, hartos: “El Rector y el Principado nos dan la razón, pero no el dinero”

“Este problema tenía que estar solucionado ya. El Gobierno consignó el dinero en el Presupuesto de 2020”, reconoció primero y aclaró después el titular de la consejería de Ciencia a las puertas de la Junta General, minutos antes de comparecer para explicar a todos los grupos políticos el contenido del borrador presupuestario para 2021, que vuelve a contener la partida necesaria para que los investigadores con contratos del programa Severo Ochoa, o bien becas FPI o FPU cobren el salario mínimo interprofesional. Borja Sánchez incluso recalcaba en medio de las decenas de investigadores y miembros del comité de empresa de la Universidad que había hablado horas antes con su homólogo de Baleares, donde el pasado mes de noviembre se desbloqueó ese pago y se abonaron las cantidades pendientes a los jóvenes investigadores.

¿Dónde está el problema si son sinceros los posicionamientos del consejero de Ciencia y del Rector? Pues, según explicó Ángeles Fal, presidenta del comité de empresa de la Universidad, en el reparo planteado por la interventora de la Universidad al abono de dichos pagos. “Se agarra a una frase sacada de contexto de una sentencia que nada tiene que ver y esgrime que el pago no puede ser retroactivo, cuando aquí no se pide un abono retroactivo sino que se paguen las mismas cantidades desde marzo de 2019, tanto al personal investigador que se incorporó desde esa fecha como al que lo había hecho antes, que es al que no se le está pagando”, afirmó Fal, quien subrayó el agravio discriminatorio que supone, “porque en otras Universidades del país se les ha abonado ya”.

“Todos los trabajadores tienen derecho al salario mínimo interprofesional, nosotros también”, “21 meses de retraso” o “Ni héroes ni esclavos, los jóvenes investigadores también son trabajadores” eran los textos de las minipancartas que portaban los afectadis concentrados a las puertas del parlamento asturiano, en Oviedo, donde contaron con el respaldo del portavoz de Podemos, Daniel Ripa.

El consejero de Ciencia presentó poco después el proyecto presupuestario de su área, que asciende a 199,5 millones, de los que 13 estarán repartidos en distintos programas de apoyo a la carrera investigadora en Asturias. 2021 marcará el inicio del despliegue para las primeras redes 5G en la región, con 250.000 euros para proyectos piloto y 900.000 euros para puntos reemisores de TDT que ayudarán a la expansión también de la nueva tecnología telefónica. El área de I+D+i contará con 32,5 millones.