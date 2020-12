¿Por qué siguen cerrados tres de cada diez bares en Asturias? Las razones por las que la apertura de la hostelería ha sido un espejismo para algunos

Además, al abono de los alquileres -la mayoría de los locales no son en propiedad-, hosteleros y restauradores han tenido que hacer frente al pago de gastos fijos (como son la luz, el gas, y el teléfono) incluso aunque no pudieran ofrecerlo a los clientes, como ocurre con las plataformas de emisión del fútbol, que supone un coste mínimo de 300 euros al mes. A eso se suman las cotizaciones a la Seguridad Social (los autónomos no están exentos) y el abono a los proveedores de la mercancía que les ha quedado en stock en sus almacenes.

La media de empleos en el sector turístico asturiano es de 24.000 al año, sin incluir a los autónomos. Según un informe de Hostelería de España, a la que pertenece la patronal asturiana Otea, la facturación se ha desplomado un 40 por ciento de media, y el 50 por ciento de los negocios podrían aguantar entre uno y dos meses los gastos operativos fijos sin recurrir a financiación externa.

Muchos empresarios de la hostelería y la restauración han tenido que recurrir a créditos ICO, ya en el confinamiento de la pasada primavera, que en unos meses tendrán que empezar a devolver, lo que supone un gasto añadido. También han tenido que realizar fuertes inversiones para adaptar sus negocios a las medidas de higiene, separación y ventilación impuestas. Además, al finalizar el cierre forzoso se extinguen los ERTE de impedimento, con lo que deben incorporar a sus plantillas y pagar la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social o mantenerla en el desempleo pero abonando la mayor parte de dicha cotización.

El desánimo invade al sector, porque las perspectivas no se presentan mejores a corto y medio plazo. De hecho, las restrictivas medidas de apertura impuestas por el Principado suponen que con los ingresos que obtengan no conseguirán cubrir los gastos. Es un cierre encubierto, denuncian. Y por si fuera poco, los anuncios constantes de una tercera ola de la pandemia hace temer al sector que antes de un mes tendrán que volver a cerrar. Y es que actualmente los bares sólo pueden abrir con una ocupación reducida. A saber: entre las mesas tiene que haber una separación de, como poco, dos metros, la barra queda inutilizada excepto para “posar” la comida para llevar y se prohíbe que haya más de cuatro personas en una mesa. La sidrería Casa Carmen de Gijón, por ejemplo, ha decidido que con estas condiciones el negocio no es viable y no puede abrir. "De momento no abriremos porque no vemos viable cubrir gastos con un 30 por ciento del aforo. No se cubren sueldos y gastos fijos y no estamos para probar suerte, prefiero esperar un poco más y abrir cuando pueda garantizar el sueldo de mis empleados", señalaba la responsable de este negocio que cuenta con dos locales en el barrio La Arena de Gijón, Rocío Barrio.

La situación de “penuria y ruina” no se ciñe exclusivamente a bares, cafeterías, sidrerías y restaurantes, sino que se extiende, como el virus, a sus proveedores y otros subsectores que también levantan la persiana cada día al ritmo del consumo en la hostelería, la restauración, los hoteles y los alojamientos turísticos.

La Navidad, sin las famosas comidas y cenas de celebración y reencuentros, se presenta muy poco feliz para muchos.