Así vienen este año los Reyes Magos a Asturias: la guía para no perderte nada

Gijón

La Villa de Jovellanos fue la primera que lo tuvo claro. Diseñó un plan para que Sus Majestades recorrieran la ciudad en un coche descapotable. Pero ayer llegó una mala noticia: el Principado no permite esa celebración . El escenario para el encuentro de los Reyes Magos y el Príncipe Aliatar con los niños gijoneses, tras barajarse otras opciones, será finalmente la plaza de toros de El Bibio, que sin contar el ruedo y el callejón, tiene un aforo de alrededor de 9.000 espectadores en condiciones normales. Aunque es probable que ese aforo se vea mermado por las medidas distanciamiento social, aún por determinar. Lo que parece claro es que habrá que sacar entrada con día y hora de forma gratuita.

En las próximas fechas, confirman desde la empresa Divertia, “se concretará el procedimiento de retirada de las localidades para acceder” a las dos recepciones de los Magos de Oriente. “Será necesario confirmar el acceso mediante una cita previa” para poder llevar un control. También falta por aclarar el aforo que estará permitido para cada uno de los dos días que los más pequeños verán a Sus Majestades en persona.

Para evitar que ningún niño se quede sin disfrutar de la visita, y también para quienes no puedan acercarse hasta la plaza de toros de El Bibio, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán diferentes vídeos con sus mensajes de cariño y buenos deseos para todo el año. Todos esos vídeos e informaciones relacionadas con la visita mágica, estarán en la web (gijon.es/reyesmagos), habilitada con motivo de la recepción que este año se adelanta al día 4 y se repetirá el día 5 para llegar a un mayor público.

¿Te ha despertado la nostalgia esta celebración? Con las siguientes fotos vas a poder recordar la cabalgata de 2020. Algo es algo.

Oviedo

La capital también contará con su propia comitiva de Reyes Magos. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, anunció ayer que está pendiente del visto bueno de la consejería de Salud para celebrar un desfile sin paradas en el que Melchor, Gaspar y Baltasar aprovecharían para saludar a los pequeños de la zona rural. La iniciativa se sumaría a la recepción real prevista entre el 4 y el 5 de enero en la sala de cristal del Calatrava, donde los pequeños podrán saludar, pero no tocar a sus majestades para dar cumplimiento a las restricciones sanitarias.

El Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava es el lugar elegido para la recepción real que tendrá lugar en la sala de crista entre el 4 y el 5 de enero. El día 4 las visitas a los Reyes se producirán de 16.30 a 20.00 horas y el día 5 de 11.00 a 14.30 horas. Los pequeños deberán hacer cola guardando las distancias y no podrán acercarse a sus majestades a menos de metro y medio de distancia. La entrada será gratuita y los tres Reyes Magos saludarán juntos a los niños que se acerquen al equipamiento de Buenavista a depositar sus cartas en el buzón real.

Si también quieres recordar qué fue de la cabalgata en 2020 en Oviedo aquí te dejamos las imágenes.

L´Anguleru ya está en Asturias

La pandemia por coronavirus no puede con L’Anguleru. El cada vez más popular personaje navideño asturiano ha cruzado con su lancha –“L’Angulina”– el océano Atlántico para llegar a tierras asturianas. Partió del mar de los Sargazos hace una semana y ayer arribó a Asturias a las 20.00 horas “con puntualidad británica”. L’Anguleru no podía faltar a su cita anual y lo hace después de haberse realizados todas las pruebas posibles habidas y por haber para evitar transmitir cualquier tipo de contagios, ya que su misión es el reparto de regalos el día 24 . El personaje navideño asturiano nacido en La Arena (Soto del Barco) no quiso desvelar su lugar de llegada para evitar así posibles aglomeraciones de niños y mayores en cumplimiento de la debida responsabilidad social en tiempos de covid. L’anguleru solo dejó una pista de su primer destino en Asturias: tiene playa. Teniendo en cuenta que la región cuenta con más de trescientos kilómetros de costa, puede ser cualquiera.

Aliatar, en Corvera

Las princesas Mali, Amal y Lao y el príncipe Hamet –emisarios del príncipe Aliatar y embajadores a su vez de los Reyes Magos–, recibirán a los niños y niñas de Corvera los días 2, 3 y 4 de enero en el centro Tomás y Valiente de Las Vegas, en el polideportivo Alfonso Rodil de Los Campos, el centro cultural de Trasona y en La Lechera de Cancienes en horario de mañana y tarde. Lo harán con cita previa, en un circuito cerrado y señalizado, con la debida distancia de seguridad y pantallas protectoras, “que impedirán el contacto físico pero no el contacto visual ni el poder conversar”, señaló el edil de Festejos, Rafael Alonso.