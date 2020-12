Un año más, y van cuatro, la Policía Nacional ha puesto en marcha el Plan Comercio Seguro, que pretende que las compras navideñas no sean pasto de los amigos de lo ajeno. La Jefa Superior de Policía, Luisa María Benvenuty, presentó esta mañana un operativo cuyo pistoletazo de salida ya se produjo este viernes, y en el que participan más de 200 agentes de todas las comisarías asturianas. La Jefa Superior aconsejó el pago con el teléfono móvil, que "evita el contacto físico y dificulta la clonación de las tarjetas", y puso el acento en el riesgo de los pagos online, advirtiendo de que no deben facilitarse datos completos a supuestas entidades bancarias o servicios de Correos. Los principales delitos que se esperan para esta Navidad son los hurtos, aprovechando las aglomeraciones, los robos con violencia e intimidación tanto a clientes que acaban de realizar las compras como a los comerciantes que llevan la recaudación al banco, y los robos con fuerza en almacenes, pero también en establecimientos, donde el objetivo es llevarse la caja registradora.

Según explicó el jefe de la brigada de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Díaz, el objetivo es la inmediatez de la intervención en caso de que se produzca un robo o haya indicios de que pueda producirse. Patrullarán a pie o en moto los miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como agentes de paisano, apoyados por otras unidades, como la Unidad de Intervención Policial, las patrullas "zeta", la Brigada Móvil (en estaciones), la unidad de Participación Ciudadana, las distintas policías municipales y también la seguridad privada, que tendrá un papel muy importante. Tanto Benvenuty como Díaz aconsejaron la descarga de la aplicación AlertCops, que permite conectar con la Policía fácilmente y aportar información en tiempo real de los delitos que se hayan cometido, tanto si se trata de la víctima como de un testigo. En la aplicación, además, se pueden volcar fotos y vídeos, que pueden ayudar a la Policía a detener con mayor rapidez a los autores de robos.

Pero, ¿qué debe hacerse esta Navidad para evitar los robos? Aquí van algunos consejos que pueden evitar que los amigos de lo ajeno nos amarguen las Navidades.

Medios de pago

A los comerciantes, la Policía les aconseja priorizar el uso de medios de pago electrónico, no acumular dinero en la caja registradora y hacer retiradas con frecuencia. No efectuar una operación si le genera alguna duda. Es recomendable disponer de detectores de billetes falsos y comprobar que las monedas son de curso legal. También instalar cámaras de seguridad en perfecto estado para grabar los posibles ilícitos. Para los clientes, se aconseja pagar con el teléfono móvil, que además permite una mayor asepsia en caso de pandemia. No debe perderse de vista la tarjeta de crédito, para evitar su clonación. Deben ser discretos con las claves y contraseñas.

En el horario comercial

Debe prestarse atención a las personas que tengan actitud vigilante y a quienes traten de ocultar su rostro. Hay que tener controlados los efectos de mayor valor. Extremar la precaución en momentos de mayor afluencia. Desconfiar de las ofertas de negocio fácil. No realizar pagos precipitados de supuestos pedidos a proveedores. Tener cuidado a la hora de aportar datos personales o bancarios.

Ojo con la recaudación

Escoger una oficina bancaria próxima al establecimiento. Distribuir el dinero en la ropa o pertenencias. Evitar rutinas durante el trayecto al banco.