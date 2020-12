Historias que marcaron la dura segunda ola del coronavirus en Asturias: los nombres propios tras la tragedia

El drama familiar de Gozón: madre e hijo fallecidos con horas de diferencia

Eran madre e hijo, abuela y padre. Ella, Aurelia Fernández, tenía 98 años. Era conocida como “Lela Güeda”. Él, Buenaventura Heres, tenía 73, y respondía cuando lo llamaban “Venturo Botón”. Vivían en Ferrero, donde se oye rugir el Cantábrico contra Peñas. Sus corazones se apagaron con apenas dos días de diferencia en el Hospital Universitario San Agustín: ambos tenían covid. No hubo funeral, ni una despedida con flores. Ya se organizará. Su familia, que vive la desolación en aislamiento domiciliario, apenas ha tenido tiempo a digerir ambas pérdidas: “Esto es horrible”, atina a decir Lorena Heres, hija y nieta de los gozoniegos que relata lo sucedido encadenando fechas en una sucesión rápida de los hechos.

La primera que enfermó fue la abuela. Eran los primeros compases de noviembre. “Ingresó en el San Agustín por una infección y días después la bajaron al Hospital de Avilés, una semana. Luego la mandaron para casa, pero nunca llegó a estar del todo estable: decía que no respiraba bien”. El día 11 Lorena Heres descubrió a su abuela más cabizbaja de lo normal: “Pensé que era la edad”. Se fijó también en su padre, un paisano ya curtido: “Tenía fiebre y llamé al médico. Le dijeron que tenía que ingresar, porque él tenía un problema pulmonar. Lo llevó una ambulancia a Avilés, y nos confirmaron pasada la medianoche que había dado positivo. Lo subieron a planta y el día 14 ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos”, cuenta Lorena Heres, que necesita tomar resuello para seguir el relato. “No tuvimos ni una buena noticia desde entonces: le pusieron el respirador, y el día 19 falleció”. Solo un día después de ingresar a Venturo Botón, las hermanas Heres llamaron al médico: “Mi güela estaba mal, mal, mal”. De Ferrero, de nuevo al Hospital, donde, como su hijo, dio positivo en covid. “La ingresaron en planta y parecía que iba recuperando bien, incluso le dejaban sentarse en la silla. Pero el día 17 por la mañana murió, dos días antes que mi padre”, subraya esta gozoniega que, como sus familiares directos, ha tenido que llorar la despedida de sus seres queridos desde su casa. Porque Heres y sus hermanas estaban en contacto directo con Buenaventura y Aurelia. Por eso no entienden cómo el coronavirus se pudo colar en una vivienda en la que se respetaban escrupulosamente las medidas de seguridad: “Sabíamos que tenían la salud delicada, al igual que mi madre que vivía con ellos, y por esa razón no les dejábamos salir a nada, ni a la compra”. Y agrega: “Teníamos pánico de que les pasara algo, y les pasó”. No se explican cómo ni cuándo, pero el coronavirus destrozó sus vidas. Ahora planean organizar un funeral para la madre y su hijo, para la “güela” de Ferrero y Venturo Botón.

“Lo que estamos viviendo es horrible”, confesaba en su encuentro con este periódico Lorena Heres, que saca fuerzas y sentencia: “El coronavirus no es ninguna broma y se está tomando todo muy a la ligera”. Va más allá, clama prudencia: “La gente de a pie no es consciente de que sesga la vida de las personas de un momento para otro. Me gustaría que la población sea consciente del momento que nos ha tocado vivir y que se respeten las normas de seguridad. No sirve de nada que familias como la nuestra, y otras muchas, las llevemos a rajatabla si después otros inconscientes se dedican a incumplirlas”.

José Manuel, el asturiano reinfectado que vuelve a luchar contra el virus

"Avanza bien, de momento", con cautela pero convencidos de que ganará la lucha de nuevo al virus. Así se manifestaba el pasado fin de semana la familia de José Manuel Fernández Cándano, el vecino de San Esteban (Muros de Nalón), que tiene que enfrentarse al coronavirus por segunda vez en ocho meses. Sumaba 88 años cuando se sobrepuso al “bicho” en la primera ola. Ahora ya tiene 89, pero nada de temor. “No tengo miedo a esto, ya lo viví”, afirmaba desde el Hospital San Agustín, donde permaneció ingresado una semana en abril y donde le comunicaron ahora en diciembre que iba a ser trasladado a la planta covid tras dar otra vez positivo y al sufrir neumonía y fiebre. Su familia vuelve así a estar en vilo mientras José Manuel continúa librando su segunda batalla hospitalaria contra el virus.

Especialmente su mujer, Nieves Suárez, con quien vive y a quien no contagió en la primera ola. Pero esta vez sí ha pasado, aunque por ahora no ha desarrollado síntomas importantes. Pese a todo, José Manuel Fernández Cándano no pierde el optimismo. “Mantiene buen humor, aunque dice que está un poco harto de hospitales”, cuenta su familia, incrédula aún con lo sucedido.

“Lo excepcional no es tanto el hecho de la reinfección en sí, sino que presente síntomas por segunda vez y tenga que ser ingresado”, aclara Santiago Melón, jefe del laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que aún no conoce los pormenores del caso registrado en el hospital avilesino. “Hay que confirmar que se trate de una reinfección y analizar cada caso en particular. Apenas hay constancia de una veintena o así. Todavía no se sabe muy bien a qué se debe, porque no es otra cepa del virus. Si hubiese otra cepa tendríamos muchos más reinfectados con síntomas. Estos son casos dignos de estudio, pero por fortuna muy aislados, que dependen del propio organismo y su respuesta inmunitaria”, explica. Una respuesta que puede ser más débil en personas mayores. Lo normal es que si uno se reinfecta, la inmunización generada expulse al virus con rapidez y sin que la persona se entere.

La enfermera que ofreció su testimonio en primera persona

Carolina Samalea, enfermera del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y divulgadora de cultura sanitaria desde el prisma de su profesión, relató en las redes sociales su experiencia en la pandemia de covid. Hace unas semanas, resultó infectada por coronavirus y publicó un vídeo contando su experiencia. "Esta es una historia que quiero compartir con la gente. Hace varios días que di positivo en covid. Ahora mismo me siento muy cansada: físicamente, como si me hubiera pillado un tren, y mentalmente. Con una impotencia y una rabia terribles. Somos muchas compañeras las que hemos caído en un periodo de cuatro o cinco días, y eso genera rabia, ira, impotencia, cabreo con esta situación. Nos creíamos algo. Yo me creía algo importante. Una pieza importante de la sociedad. Cuando hace casi 20 años salí de la Escuela de Enfermería pensaba que desde esta profesión maravillosa podía hacer algo por la sociedad. Que me iba a permitir ayudar a la gente, cuidar a la gente, ser reconocida, ser pieza importante. El reconocimiento casi era secundario. Pero como amaba y amo tanto mi profesión, consideraba que el respeto y el cariño del resto de la gente hacia ella iba a ser el mismo que yo le tenía", reflexionaba entonces.

Y continuaba: "Además, cuando uno ejerce una profesión –a veces equivocándose, evidentemente–, y pone su fuerza física, su conocimiento y parte de sus emociones, piensa que eso va a ser recompensado. Y no. Vivimos en una sociedad infantilizada, superficial, completamente pequeña. Con unos valores basados en el divertimento, el conseguir ir a un bar o a una fiesta, poder celebrar las Navidades como concepto superfluo y absurdo... Vivimos en un sistema corrompido, en el que hay enfermeras que trabajan a pie de cama y otras muchas que ocupan cargos políticos y se desvinculan totalmente de lo que significa ser enfermera: la empatía, la humanidad..." Aquí puedes seguir leyendo su testimonio.

La crueldad del covid en Avilés: se llevó en cinco días a una pareja avilesina e infecta a tres de sus cuatro hijos, uno de ellos aquejado de ELA y que acabó falleciendo también

Detrás de cada uno de los 1.038 muertos por coronavirus que se computaban entonces en plena segunda ola del covid en Asturias hay dolor, ausencia y pena, pero lo ocurrido en la familia avilesina Granda-Mayor pasa a tragedia: Ángela Mayor Puente, de 83 años, y Miguel Ángel Granda Granda, de 87, fallecieron en un intervalo de cinco días, primero ella y cuando apenas se habían secado las lágrimas por esa pérdida, el virus también se llevó al esposo. Ángela Mayor y Miguel Ángel Granda formaron un matrimonio incombustible que sacó adelante a una prole de cuatro hijos –Concepción, Adela, Carlos y Gerardo– a los que luego se unieron yernos, nueras y nietos para dar forma a un clan familiar excepcionalmente bien avenido en el que el papel de los abuelos era piedra angular de las relaciones. Pero la tragedia no acabó ahí. Apenas unos días después de que se conociera la noticia acabó falleciendo Carlos, uno de los hijos del matrimonio.

Lo cruel de semejante desenlace dejó desencajados a los miembros de esta familia cuyos orígenes enlazan con la construcción hace cuatro décadas del Polígono de La Magdalena, del que eran vecinos y gente muy apreciada. “La pena que sentimos no se puede describir y el vacío que no ha quedado es inmenso”, comentaba la familia a este diario.

Por si no fuese bastante dolorosa la pérdida de los abuelos en un lapso de cinco días, tres de los cuatro hijos de Ángela Mayor y Miguel Ángel Granda dieron positivo en coronavirus y bregaron con la enfermedad con la esperanza de vencerla. El caso de Carlos Granda, de 51 años, fue desde un primer momento el más delicado de todos puesto que desde 2018 también sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que provoca graves limitaciones físicas. Granda acabó falleciendo.

El entierro de la octogenaria se llevó a cabo el pasado sábado, día 21, en el panteón familiar del cementerio de La Carriona, previa celebración de un oficio religioso en la capilla del tanatorio avilesino. El jueves siguiente, las lágrimas se derramaron por su marido, despedido igualmente con una celebración de la palabra y posteriormente incinerado. Y luego llegó la dolorosa despedida de Carlos. Demasiado golpes a una sola familia.

Cada cual en su casa, guardando las precauciones debidas para no extender aún más el virus en su círculo cercano, y de duelo por la muerte de su madre y de su padre, los hermanos Granda Mayor contaban haber sufrido una pesadilla por las terribles circunstancias que les ha tocado vivir. “Estaban mayores, habían pasado de los ochenta años, pero su estado de salud no era especialmente malo. Ella tenía dolencias y dificultades de movilidad por la artrosis, pero él aún gozaba de buena calidad de vida”, relataban medios familiares en referencia a los abuelos.

La primera a la que se le diagnosticó el covid fue a la abuela. Ingresó en el HUCA y apenas aguantó 24 horas. Tal y como se temía al ser una pareja conviviente, también Miguel Ángel Granda dio positivo al hacerle la prueba de coronavirus. Y cinco días después, tuvo el mismo y triste final que su mujer. Entre medias, el tercero de los hijos del matrimonio, Carlos Granda, también ingresó en el HUCA y otros dos hermanos dieron positivo en los test. “A Carlos, por el que en ese momento rezábamos, no sabíamos ni cómo decirle lo de sus padres. Es que fue algo muy fuerte”, aseguraba Marlen González, la esposa de quien era conocido en medios futbolísticos comarcales como “Grandina” por haber sido jugador del Real Avilés (formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División en 1990), el Hispano de Castrillón, el Navia, el Marino de Luanco (con el que se proclamó campeón de Tercera División) y el Navarro.

La hija mayor de la pareja fallecida en Avilés era la única de sus cuatro hermanos que se había librado del contagio por covid. Concepción Granda daba cuenta de la desolación e infinita tristeza vividas en los últimos días: “Debido a las circunstancias sanitarias y con mis hermanos positivos en covid, tuve que estar sola en el tanatorio y ocuparme de las gestiones funerarias. Primero, con mi madre y luego, con mi padre. Fue terrible. Ni siquiera pudimos juntarnos los hermanos para darnos un abrazo y consolarnos”.

Concepción Granda Mayor, que trabaja en un ámbito sanitario y por tanto sabe de primera mano cómo de peligroso puede llegar a ser el covid, apelaba desde la experiencia vivida en carne propia a la responsabilidad ciudadana para protegerse y minimizar los contagios. Pensando en los padres que le ha arrebatado la pandemia de forma tan dolorosa, esta mujer asegura que les recordará siempre como “una pareja muy unida” y asegura que su deseo “era irse juntos, así que ese es nuestro consuelo”.

Pasó en la primera ola y en la segunda. Los profesionales de la medicina, los que viven en primera persona la realidad de lo que está sucediendo son los que alertan de las consecuencias que está teniendo en la población general la actitud de los más irresponsables que se saltan las medidas de contención del coronavirus. En esta segunda ola fue el audio enviado a un grupo de amigos de un residente de medicina del Hospital Universitario Central de Asturias el que levantó polvareda. El propio joven reconocía en el mensaje que corrió como la pólvora por las redes sociales que la situación era crítica y que “quiero asustaros”. “Normalmente no quiero decir nada pero esto es para asustaros. La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro. No sé como fue lo de Madrid pero se parece a lo que estamos viviendo en el HUCA. Mis adjuntos dicen que nunca han visto nada así. Me queda una cama para llenar la UCI entera del hospital”, señalaba entonces el joven. En total en Asturias durante esta segunda ola se llegaron a registrar hasta casi 800 infecciones en un sólo día.

“Esto es una barbaridad”, relataba el joven haciendo hincapié en que “lo que más asusta es que esta vez son muchos más y es gente joven, he ingresado gente con treinta y pico años”. “El factor de riesgo fundamental es la obesidad”, sentenciaba. “La gente en la calle no es consciente, tener cuidado, cuidar mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais, estamos trabajando angustiados, no damos abasto”.

Historias de amor en el epicentro del coronavirus: las residencias

Fue hace casi dos meses. Un martes. María Teresa Menéndez lo recuerda con claridad porque aquel fue el último día que pudo ver cara a cara a su marido José Ramón, residente del geriátrico de Laviana. “Al día siguiente, de miércoles, ya suspendieron las visitas”. No pueden estar juntos, pero Tere –como la conocen sus amigos– sigue cerca. Cada día, sobre las once y media de la mañana, hiciera frío o calor, esta vecina de la Pola acudía a las inmediaciones del centro y fijaba su mirada en una ventana del primer piso, la de la habitación de su marido. Suele quedarse hasta la hora de comer y, a veces, vuelve por las tardes, a pesar de que solo alcanza a ver un trozo de la cama. “Prefiero estar aquí, al menos lo siento cerca; ¿qué voy a hacer en casa?”

Durante su encuentro con este periódico, la lavianesa de 81 años repitió su rutina diaria del último mes y medio, aunque no era una jornada normal. El geriátrico de Pola de Laviana se había convertido por aquel entonces en uno de los principales focos de contagios de covid entre los equipamientos de mayores de Asturias.

“Llamaron a mi hijo y le dijeron que mi marido había dado positivo, pero que no tiene fiebre ni síntomas ni nada. Lo único que se ve por la ventana es parte de la cama y, al menos, así puedo saber que no lo han movido de la habitación porque sí sé que a otros residentes los han trasladado”, relataba Menéndez.

Su marido, José Ramón Orviz, de 83 años y minero retirado, trabajó casi cuarenta años en el pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Es natural de Blimea y su mujer nació y se crió en Laviana, aunque el matrimonio ha pasado gran parte de su vida en Gijón. Hace unos años, la pareja regresó a la comarca del Nalón y se compró un apartamento en Laviana. “José Ramón no es muy hablador, pero me consta que es una persona muy apreciada en el geriátrico”, indicaba su esposa, que añadía: “Cuando los empezaban a levantar un poco, lo ponían en una silla en la ventana, me quedaba ese alivio. Pero ahora está en la cama y ya no puedo verlo. Llamé al director para que avisara de que no bajaran la persiana”.

Pero esta no fue la única historia que se vivió en geriátricos. Dicen que el amor vuelve el mundo redondo. Y la mierense Raquel Fueyo es fiel creyente de esta teoría. Así que no quiso separarse de su marido, Agustín Casado, cuando él enfermó de Alzheimer. Juntos, se trasladaron a la residencia Canuto Hevia (Lena). Ella le recordaba su vida a diario, él le apretaba la mano. Hasta que una mañana, Agustín ya no abrió los ojos. Y Raquel, que antes no era partidaria de ir a la residencia, avisó a sus hijos de que quería seguir en el centro geriátrico: “Me quedo porque estos jardines son preciosos y me recuerdan a vuestro padre”.

“Ella, en la residencia Canuto Hevia, es feliz”, decía en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA su hija, Ana Casado. Lo era antes del covid-19 y lo es ahora, a pesar de todo, porque allí tiene a su segunda familia. Raquel Fueyo estaba entre los 110 residentes contagiados en el geriátrico, en el centro del brote de covid-19 más agresivo de la región. En el momento del reportaje permanecía asintomática pero aislada, en una cuarentena que sus hijos y la plantilla de la residencia intentaban animar: “La llamamos todos los días, por videollamada o por llamada de voz. La vemos bien, y eso nos anima a seguir”, decía Ana Casado.

Ella les contestaba siempre al “smartphone”, que ya usa con mucha soltura. La escuchaban bien, si acaso la nariz un poco congestionada. Nada más. “El otro día nos dijo que quería salir al pasillo porque una compañera estaba cambiando los muebles de sitio en la habitación, estaba riéndose”, comentaban. La avisaron de que no saliera, y Raquel les respondió con gracia: “Qué va, ye imposible. Estes vigilan todo el día”, en referencia a las trabajadoras de la planta. Aquí puedes rememorar las historias de amor en dos de los focos de covid más agresivos de la pandemia en Asturias.

“Creí que me moría; le puede tocar a cualquiera”: el relato de la ovetense de 19 años que acabó en la UCI por el covid

Con tan solo 19 años, la ovetense Carmen Aguirre creyó durante varios días este pasado noviembre que se iba a morir por coronavirus en una UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tuvo que ingresar sola, porque su padre, Javier Aguirre, ya había dado también positivo por el virus y solo le pudo dejar en la puerta del centro, sin bajarse del coche. Lo que empezó como un cuadro de fatiga y unas décimas que había atribuido a la vacuna de la gripe, acabó con una neumonía grave y más de 39 grados de fiebre. La joven, estudiante de ADE, ya está recuperándose –también publicó en LA NUEVA ESPAÑA su carta de agradecimiento al personal sanitario– y espera que su historia ayude a concienciar sobre dos cosas: que los jóvenes también pueden enfermar gravemente en esta pandemia y que saltarse las reuniones en familia esta Navidad, aunque pese, será siempre mejor que tener que lamentar una silla vacía en la Nochebuena de 2021.

Javier Aguirre se contagió a raíz de un brote en la empresa de Avilés donde trabaja como informático. Cuenta que le llamaron el miércoles día 11 del mes pasado para informarle de que dos compañeros habían dado positivo. Todo, por suerte, fue rápido. “Esa mañana me citaron al servicio de prevención para hacer una PCR y ese mismo día me dieron el positivo. Todo en una misma mañana. Al final en la empresa dimos positivo unas once personas”, recuerda. En cuanto supo de su contagio, su principal preocupación ya fue su primogénita. “Hasta ese día no habíamos pensado en ello, pero es verdad que venía desde el fin de semana encontrándose algo mal, incluso con unas décimas de fiebre”, aclara el padre.

La joven, que ya de por sí es “muy familiar”, llevaba ya dos semanas sin salir de casa –sus clases son todas online y llevaba tiempo sin quedar con amigos por responsabilidad–, así que hasta entonces no habían pensado en el coronavirus. “Ya le habíamos pedido cita con el médico por si acaso, y al ser yo positivo ya nos llamaron los rastreadores, así que esa misma tarde ya fuimos al autocovid a por la PCR, y al día siguiente por la mañana ya teníamos el positivo. Realmente la atención fue muy ágil”, agradece el progenitor.

Los Aguirre Fernández se refieren así al empeoramiento de la joven. “Yo al principio me notaba cansada y me encontraba algo mal, pero hacía poco que me había puesto la vacuna de la gripe y no era la primera vez que me pasaba algo así. Después empeoré rápido”, relata la afectada. Su madre, Carmen Fernández, trabaja en el ámbito formativo de la sanidad y supervisa la educación de auxiliares de enfermería, así que tenía en casa un pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno en sangre. El viernes día 13, solo 48 horas después de notificarse el positivo del padre de familia, Aguirre tenía más de 39 de fiebre y su pulsioxímetro marcaba una saturación de 89. Llamaron a un médico conocido que les explicó que bajar de 95 era un riesgo, que tenían que llamar inmediatamente al 112. Lo hicieron y les remitieron al hospital, que viendo lo crítico de la situación y que la familia reside a escasos minutos del centro, les pidieron que la llevasen al HUCA inmediatamente. “Yo aún era positivo, así que tuve que dejarla en la puerta para que ingresase sola, sin bajarme del coche. Ella todavía no había cumplido los 19 y tuvo que hacerlo todo sola”, lamenta Javier Aguirre. Se quedó esperando en el aparcamiento.

A las cinco de la madrugada de la misma jornada, y tras varias pruebas, mandaron a la joven a casa, pero por un despiste. “Al día siguiente, el sábado, ella seguía mal y nos llamaron del hospital. Habían revisado sus placas y resultó que tenía infiltraciones en el pulmón. Tuvimos que volver a dejarla en la puerta de urgencias”, resume el padre. La joven no volvería a salir de allí hasta casi dos semanas más tarde y previo paso por la UCI, donde le contaron que era la más joven que accedía a la unidad por el coronavirus. La familia todavía no entiende cómo pudo pasar algo así. “Yo tengo más de 60 años, soy paciente de riesgo, y fui casi asintomático. Y ella, con 18 y solo por tener asma, casi se nos muere. Y mi mujer y nuestro otro hijo nunca se llegaron a contagiar. El virus es muy puñetero, de nada sirve confiarse”, relata el progenitor.

A las cinco de la madrugada de la misma jornada, y tras varias pruebas, mandaron a la joven a casa, pero por un despiste. “Al día siguiente, el sábado, ella seguía mal y nos llamaron del hospital. Habían revisado sus placas y resultó que tenía infiltraciones en el pulmón. Tuvimos que volver a dejarla en la puerta de urgencias”, resume el padre. La joven no volvería a salir de allí hasta casi dos semanas más tarde y previo paso por la UCI, donde le contaron que era la más joven que accedía a la unidad por el coronavirus. La familia todavía no entiende cómo pudo pasar algo así. “Yo tengo más de 60 años, soy paciente de riesgo, y fui casi asintomático. Y ella, con 18 y solo por tener asma, casi se nos muere. Y mi mujer y nuestro otro hijo nunca se llegaron a contagiar. El virus es muy puñetero, de nada sirve confiarse”, relata el progenitor (sigue leyendo aquí la historia completa).

El trauma de no poder despedir a los seres queridos: una incineración en soledad

Carmen Gancedo falleció poco después de la medianoche del 25 de noviembre a los 87 años. Había ingresado después de que ella y toda su familia hubiesen dado positivo por coronavirus días antes. Con todos sus allegados confinados, la ovetense pasó sus últimos días arropada por un personal del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el que la familia Gancedo se siente en deuda. Porque Carmen no se murió sola. Los sanitarios le ayudaron a resucitar un teléfono móvil que no sabía utilizar pero que era su única vía para poder hablar con su hija, Elena García, quien también logró enviarle un libro y unas zapatillas con la complicidad de todas las enfermeras de la sexta planta. Carmen se convirtió en uno de los casos que la consejería de Salud reporta como fallecidos por la pandemia, pero su hija, desde la frustración de no poder despedir ni velar a su madre, pedía que casos como el suyo empujen la reflexión social más allá de las cifras: “Tenemos que concienciarnos. A mí me ha tocado mi madre, se la ha llevado el bicho, pero esto le puede tocar a cualquiera”.

Contaba García que ella, sus dos hijas y su marido siguen confinados a la espera de una última prueba de PCR prevista para mañana. Cruzan los dedos. “Necesitamos poder salir ya. Tener que estar completamente aislados, sobre todo cuando ingresan a alguien de tu entorno, es un infierno. Yo no me pude despedir de mi madre; imploré que me dejasen ir cinco minutos, pero empeoró demasiado rápido y no tuvimos tiempo”, sostenía. Así que Carmen Gancedo fue incinerada sin que ningún ser querido pudiera decirle adiós en el tanatorio. “Esperaremos a estar todos mejor porque tiene que ser una despedida como la que se merece. En la familia siempre respetamos los valores religiosos, me enseñaron que tenemos que despedirnos bien de nuestros mayores y cuidarlos. A veces me siento mal porque no le dije adiós y porque se murió sin estar nosotros con ella. Es un dolor tremendo, una gran impotencia”, contaba en aquel momento Elena García.

El drama de la familia Gancedo se saldó, al menos, con un agradecimiento “eterno” al personal del HUCA. García explicaba que cuando le dijeron que su madre tenía que ingresar en el hospital se le vino el mundo abajo. “Creía que aquello estaba fatal, que todos los enfermos estaban hacinados, que no se informaba a las familias. Pero al contrario. Cuando me llamaron la primera vez creí que me resumirían la situación en cinco minutos: al final la médica estuvo conmigo media hora al teléfono. Esto también hay que contarlo, se tiene que saber. Es increíble la delicadeza y la amabilidad con las que nos trataron”, aseguraba.

Dolorosa pérdida en Candás: adiós a un vecino muy querido

Candás lloró la pérdida de Joaquín González Muñiz, quien falleció en noviembre, a los 74 años. Su legado es imborrable. Con apenas 20 años se embarcó en la compleja y solemne tarea de quitar el velo a la virgen del Rosario cada domingo de Pascua, y así lo hizo durante 48 años hasta que, en 2014, le pasó el testigo a su hijo, Joaquín Alberto González. Su fallecimiento, por complicaciones en una neumonía al contraer el coronavirus, causó sentido dolor en la villa.

Y es que Joaquín González, además de haber sido durante casi medio siglo una pieza clave de la Semana Santa candasina, también se podría describir como una persona afable y bondadosa, correcta y amigable con todo aquel que se cruzaba en su camino.

El párroco de Candás, José Manuel García, le rindió un sentido homenaje desde el altar mayor de la iglesia de San Félix. “Hay que agradecer la gran labor que este hombre ha hecho por la parroquia. Nos hacía vibrar de una manera especial, en un momento tan importante como el Domingo de Resurrección”, comentaba. Todo candasín que se precie conocía a Joaquín González por su papel imprescindible cada domingo de Pascua.

Golpe en el corazón municipal de Noreña

La familia de la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, vivió en sus propias carnes la crudeza de la pandemia. Su marido, Manuel Ángel Villa Ruisánchez, trabajador de la Universidad de Oviedo , falleció hace un mes en el HUCA, tras varios días ingresado en la UCI después de haber ingresado por covid. La regidora también tuvo que ser trasladada al hospital por el virus semanas antes, aunque más de manera preventiva que por la gravedad de su situación.

Lo sucedido conmocionó a la Villa Condal. Manuel Villa tenía 62 años y llevaba ingresado varias semanas por coronavirus en el hospital. Era un hombre muy querido, vinculado a la actividad deportiva y cultural de la localidad durante distintas etapas de su vida. Las muestras de dolor y condolencias no dejaron de producirse por parte de los numerosos amigos y conocidos de “Manolo”, como le llamaban todos ellos.

Villa trabajaba en administración y servicios del campus de la Universidad de Oviedo en Gijón. Fue la primera muerte por covid que se produjo en la plantilla de la institución académica, que trasladó su pésame a la familia. La noticia de su pérdida causó consternación entre los vecinos de Noreña, donde era muy conocido y apreciado, “una persona muy cariñosa y sociable”, como recordaban sus amigos. Su vida estuvo muy ligada al Condal Club, referente futbolístico de la localidad, de cuyas directivas formó parte en repetidas ocasiones y al que quiso apoyar incluso económicamente después de su paso por un conocido concurso de cultura general de la Radiotelevisión pública asturiana. Allí marcó un récord de permanencia y, gracias a su carisma y bonhomía, se hizo popular entre los televidentes. Era, además, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, escribiendo las crónicas del equipo de fútbol de la Villa Condal.

El lamento de la familia de una fallecida en un centro para discapacitados de Gijón

María José Capín falleció el 8 de noviembre, a sus 53 años, por una neumonía voraz provocada por el covid-19. Era usuaria de la residencia para personas con discapacidad psíquica de Cabueñes, en Gijón, un centro que, tal y como adelantó este diario en su día, registró un brote que comenzó con un fallecido y tres infectados. Pero la situación empeoró considerablemente. Días después ya habían muerto cinco residentes. Capín era una de esas cinco víctimas, y a juicio de su hermana, Cristina Capín, lo sucedido el centro gijonés presentaba varias lagunas. “No quiero culpar a nadie, solo una reunión con los responsables para que me aclaren qué pasó con mi hermana”, reclamaba desesperada.

“¿Nadie vio cómo estaba? Ella tenía un 80% de discapacidad, no sabía quejarse", lamentaba la familia de la fallecida

La mujer había visitado a su hermana a finales de octubre, pero a los pocos días blindaron el centro. “Cuando hay alguna sospecha se hace, así que no me preocupé. Yo y otra hermana llamamos en los días siguientes y nos dijeron que ella estaba bien”, aseguraba. De ahí su sorpresa cuando, siempre según el relato de la afectada, la dirección de la residencia le comunicó que María José Capín había sido trasladada al hospital de Cabueñes. Era el día 4 de noviembre.

“El día anterior nos habían dicho que todo estaba bien y al siguiente, cuando nos llamó una doctora del hospital, nos dijo que estaba muy grave, que apenas saturaba oxígeno, que la cosa pintaba mal. Estuvo día y medio en Urgencias hasta que se quedó una cama libre. Murió al día siguiente, el 8", resumía la hermana, que se preguntaba cómo su allegada podía estar “bien” el día 3 e ingresar en estado muy grave el 4. “¿Nadie vio cómo estaba? Ella tenía un 80% de discapacidad, no sabía quejarse, no sabía explicar que se encontraba mal. Tenía problemas respiratorios por unas neumonías de hace unos años, así que no estoy diciendo que el desenlace hubiese sido diferente, pero me preocupa saber cómo estuvo ella esos últimos días en la residencia”, aclaraba la afectada. Otro ejemplo de desesperación familiar desde la distancia ante una tragedia provocada por el covid-19.