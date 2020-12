Investigados dos monitores por la muerte de la menor madrileña mientras bajaba el Cares

Hasta el momento figuraba como investigado un cántabro, propietario de una empresa de turismo activo con sede en Panes, cuya declaración está prevista para el 13 de enero, a las diez de la mañana. El empresario fue detenido el día 7 de octubre por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio imprudente. Según se desprende de la investigación, el negocio cometió cuatro irregularidades: no tenía autorización para realizar piragüismo en aguas rápidas, los monitores no disponían de la formación necesaria en primeros auxilios y seguridad, no cumplía la ratio de guías por cliente y carecía de medios alternativos de comunicación, como emisoras o vehículos de apoyo.

El grupo de adolescentes pasaba unos días en un campamento asentado en Cantabria. Entre otras actividades se incluyó realizar una práctica deportiva descendiendo el río Cares. Les acompañaban tres monitores. Durante el descenso, la canoa hinchable en la que descendía la joven fallecida y una compañera volcó en una zona de rápidos y rocas. Una de las dos logró salir del agua, pero la otra no corrió la misma suerte y quedó atrapada. Para el rescate se necesitaron varias horas y la Guardia Civil inició aquella misma noche, tras observar situaciones irregulares, una investigación para determinar las responsabilidades de aquel suceso.

Complicado rescate

Las labores de rescate, llevadas a cabo por la Guardia Civil y en las que participaron efectivos de Seguridad Ciudadana, del GREIM de Cangas de Onís, del Grupo Especial de Actividad Subacuáticas (GEAS) y de Bomberos de Asturias, concluyeron a las 00.00 horas de ese 3 de julio negro, con la extracción del cuerpo sin vida de Ana. La propia compañía organizadora del evento confesó a LA NUEVA ESPAÑA que estuvieron "a punto de cancelar la excursión". "Vimos que había poca agua y eso hace que el río vaya con fuerza", explicaron. Independientemente de ello, el punto donde falleció la niña madrileña, en Mildón, es "peligroso", "exigente" y, desde luego, "muy complicado" para menores, según el testimonio de otros empresarios del sector. De hecho, muchos llevan décadas sin pasar por ese tramo. "Hace 25 años que no navegamos por allí. No merece la pena complicarse la vida. Es una zona muy compleja. Y yo me pregunto: ¿qué necesidad hay de meter críos ahí teniendo otras zonas mucho más acordes?", afirmó ayer Manuel Lamadrid, responsable de Devatur, que organiza precisamente actividades en el Cares.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil durante más de tres meses demostraron que la empresa de aventuras de Peñamellera Baja incurrió hasta en cuatro irregularidades. La primera: no tener autorización para piragüismo de aguas rápidas, pese a "publicitar en su página web lo contrario". "El Cares, en alguna de sus zonas, y concretamente en el rápido donde se produjo el accidente, está considerado como un río de aguas bravas, para lo cual se debe tener autorización para la actividad de canoa-raft", dice la Guardia Civil. Segunda irregularidad: los monitores "no disponían de formación en materia de primeros auxilios, seguridad y protocolos de prevención de accidentes y evacuación".

