¿Qué opinan los asturianos de la vacuna del coronavirus? La calle, dividida entre quienes se la pondrían y los que reniegan de ella

Pero la vacunación no será obligatoria. En los ambientes médicos se subraya que las vacunas ocasionarán algunas molestias –menores y locales, como leves hinchazones en la zona del pinchazo– que pueden echar para atrás a algunos. “Es necesario informar muy bien a la población para que nadie se alarme sin motivo”, declaró a este periódico uno de los diseñadores del programa de vacunación, muy similar al aplicado para la inmunización de la gripe.

“Es necesario informar muy bien a la población para que nadie se alarme sin motivo”, aseguraban desde el SESPA

A día de hoy, sin campañas previas, ¿qué piensa la población en general? ¿Aceptarán la vacuna? Hay opiniones para todos los gustos. Los ciudadanos se dividen entre quienes reniegan de la vacuna y quienes la esperan con ansias. “Tengo muy claro que voy a vacunarme en cuanto pueda porque pienso que es la única solución que hay para acabar con esta pandemia. Soy asmático y creo que debo hacerlo, voy a solicitar la vacuna en cuanto salga y le recomendaría a todo el mundo que lo hiciese”, asegura el ovetense de 50 años Fernando José Suárez. Pero también hay comentarios contrarios. “Ahora mismo yo no me la pondría. No confío en una vacuna que acaba de salir porque todavía no se conocen bien ni su eficacia ni sus efectos en las personas. Hay que esperar un poco y ser pacientes guardando todas las medidas de seguridad. Yo creo que ahora todavía no es el momento”, argumentaba por su parte Héctor Valicente, ovetense de 27 años. “Nunca me pondría la vacuna. Es algo experimental y prefiero que se la pongan antes todos esos políticos que están tan seguros de su eficacia. Por el momento no las tengo todas conmigo y no pienso vacunarme”, añadía por su parte Fernando Suárez, también vecino de la capital del Principado.

En Las Cuencas la opinión es casi unánime. Si hay un sentimiento ese es el del escepticismo. "Que no cuenten conmigo, tengo miedo a las secuelas que me pueda dejar", aseguraba hoy en Langreo José Antonio Quidiello, de 79 años. "Yo esperaría a ver qué pasa en otros países", aportaba Loli Mora en La Felguera. "No confío mucho en la vacuna. Normalmente tardan años en lo que esta vez han hecho en siete meses", añadía Roberto Camblor de Blimea.

En Gijón las opiniones también son variadas pero más favorables a la vacuna. Dolores López, de 70 años y jubilada afirma que "claro que me la voy a poner, tanto si nos obligan como si no, si los sanitarios nos dicen que hay que ponerla, lo haremos. No me da miedo, aunque todo lo nuevo, al principio, da un poco de reparo". "Me la voy a poner en cuanto me llamen, sin ninguna duda. No me da ningún tipo de reparo o miedo. Además, hay que colaborar entre todos, con la que está cayendo, cuantos más nos la pongamos, mejor", sentencia por su parte José Antonio Fernández, de 75 años. Humberto López, 34 años, y empresario es más escéptico. "Me lo plantearé en el momento en el que me llamen para ponerla, pero a priori sí que estoy dispuesto. Aunque el hecho de que se hayan acortado plazos en el proyecto sí que me puede tirar para atrás, si las autoridades permiten su uso no me da desconfianza, no habrá ningún problema", afirma.

En Avilés Fernando Martín lo tiene claro. "Mientras esas vacunas estén aprobadas por la OMS no tengo ningún problema”. De la misma opinión es Encarna Fernández. : “Sí soy partidaria de vacunarme, eso sí que sea homologada por las autoridades sanitarias”, afirmó. La opinión contraria la sostiene Patricia Pérez: “No estoy dispuesta a vacunarme, no me arriesgo a ser una conejilla de Indias del Estado".