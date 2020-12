Los patronos de la FINBA, dispuestos a dar la batalla para que Blanco siga al frente

Quienes rigen la entidad –privada en un 60% y pública en un 40%– están convencidos de que Faustino Blanco, ex secretario general de Sanidad y Consumo en el Ministerio de Salvador Illa y exconsejero de Sanidad del Principado, es la persona “idónea” para afrontar la situación de la fundación, que no atraviesa por sus mejores momentos y necesita nuevos aires para encontrar viabilidad. Faustino Blanco fue uno de los creadores de la FINBA, surgida como una gran apuesta por la innovación en el ámbito sanitario autonómico, a la que se sumaron grandes empresas de la región, que forman, junto al Principado, el patronato de la entidad. Y esos patronos son los que ahora no quieren que Faustino Blanco deje el cargo tras su renuncia, presentada después de la polémica surgida por las críticas a su salario vertidas por el sindicato Sicepa. El contrato firmado por Blanco –cuyo nombramiento fue por designación directa– incluye unos emolumentos que pueden alcanzar los 110.000 euros (85.000 fijos más 25.000 variables). Su antecesor en el cargo, elegido a través de una convocatoria pública, cobraba un máximo de 55.000 euros.

Sin embargo, cuestión monetaria aparte, los patronos creen por unanimidad que Blanco, buen conocedor de una entidad que ayudó a echar a andar, debe ser quien guíe los pasos de la FINBA en un momento delicado. Se resisten a aceptar su renuncia, adelantada por este diario. En la actualidad, el patronato, presidido por el empresario radiofónico Blas Herrero, está compuesto por el consejero de Salud del Principado (vicepresidente primero), el Rector de la Universidad (vicepresidente segundo), Transporte Sanitario de Asturias, EDP, Caja Rural de Asturias, Caja de Ahorros de Asturias y TSK; así como el Consejero de Ciencia y Universidad del Principado, el Alcalde de Oviedo, la gerente del Sespa, la directora general de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, el gerente del área sanitaria IV, la directora general de Universidades y el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital.

Blanco asegura, tal y como explicó en este diario, que no quiere perjudicar la imagen del ejecutivo autonómico ni de la propia fundación, por lo que decidió renunciar a su cargo. En el trasfondo de todo ello, la negociación del Presupuesto regional de 2021, para cuya aprobación el PSOE desea el apoyo de Podemos. Y la formación morada –que ya se había interesado, sin éxito, por los detalles del contrato de Blanco– montó en cólera al enterarse de su situación contractual.

Barbón, por su parte, rechazó ayer valorar la renuncia de Blanco a dirigir la FINBA, y remarcó que la institución “no depende” del Principado, sino que el 60 por ciento de los votos del patronato son de empresas privadas. Por tanto, añadió, al Principado “no le corresponde” fijar ni nombramientos ni salarios. “Los sueldos de altos cargos del Principado y empresas públicas y organismos que sí dependen de la administración pública se han congelado ”, matizó.