Relevo continuista al frente de la Escuela de Informática de Oviedo

“Lo primero que me dijeron compañeros de otras facultades es que menudo momento elegí para meterme en el fregado. Pero, para bien o para mal, yo ya llevaba más de tres años metido en el fregado. No entro a torear en una plaza ajena y alguien tenía que dar el paso; el puesto no podía quedar vacante”, expresa Álvarez, consciente del gran reto que tiene por delante.

La Escuela de Ingeniería Informática, con unos 780 alumnos, fue uno de los pocos centros de la Universidad de Oviedo que empezó el curso prácticamente a distancia. Solo los estudiantes de primer año tuvieron hasta el 3 de noviembre, cuando la institución académica pasó a ser online por mandato del Principado, unas pocas horas presenciales los lunes. Fernando Álvarez asegura que la vocación de la Escuela es ser “presencial”, aunque admite que, una vez que remita la segunda ola del covid, “será muy difícil” meter a todos los estudiantes, sobre todo a los grupos de más de 80, en las aulas “si no nos dan más espacio”.

“Nuestra idea es que al menos los grupos de tamaño reducido puedan volver a la docencia presencial y, en particular, los de primer curso, que son nuestra prioridad”, comenta. Dentro de lo malo, el nuevo director reconoce que los estudios de informática “se adaptan bien a estas situaciones” y que los resultados del trimestre final del curso pasado fueron “parecidos” a los de otros años todavía cien por cien presenciales.

En el equipo de Fernando Álvarez repiten Jordán Pascual como subdirector de infraestructuras y recursos humanos y Luis Vinuesa como subdirector de relaciones institucionales y con empresas. Solo se produce una incorporación, la de Alberto Manuel González como secretario, lo que demuestra el afán de la nueva dirección de continuar con el proyecto iniciado por Benjamín López, que ya no podía afrontar un tercer mandato, como recogen los estatutos de la Universidad. La elección de Álvarez, que fue la única candidatura presentada, se tomó de forma “colaborativa” entre el equipo directivo, dice, porque hay “cosas pendientes”.

Una de ellas es conseguir el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, por el que lleva peleando años la Escuela. El objetivo de Fernando Álvarez es que la nueva titulación pueda entrar en funcionamiento el curso que viene.

“Las conversaciones con la Facultad de Ciencias están muy avanzadas. En lo que tenemos que caminar más es en las comisiones de la Universidad, un proceso que queremos culminar este curso”, explica. La Escuela de Ingeniería Informática también introducirá el curso que viene, “si se puede”, retoques en el grado y en el máster. Los mayores cambios afectarán al máster, que pasará de tener 120 créditos –es decir, dos años– a 90 –poco más de un año–.

“Pretendemos cubrir las mismas competencias pero eliminando algunas asignaturas que ya se daban en el grado”, puntualiza. La Escuela también está abierta a nuevas titulaciones en un momento en el que la informática está cambiando a nivel global y que las ramas, que actualmente son cinco, podrían crecer hasta “siete u ocho”.

En este contexto de crisis sanitarias, Álvarez dice sentirse especialmente “orgulloso” de haber podido sacar adelante las prácticas de alumnos en empresas. “Hay que reconocer el esfuerzo de las firmas y que sigan confiando en nosotros. El capital de la Escuela es muy valorado por las empresas de nuestro entorno”, celebra.

Y ese será otro de los objetivos de su mandato: mantener la simbiosis Universidad y empresa, que hoy en día “funciona de una manera fantástica”. Por último, el equipo de Fernando Álvarez quiere aportar por la movilidad nacional e internacional con “40 destinos Erasmus con 89 plazas disponibles, otros 7 con otro tipo de acuerdos internacionales y 23 plazas, y 6 destinos en otras universidades españolas con 22 plazas”.